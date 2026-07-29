Jharkhand Breaking News Live: BJP का 'समरसता संकल्प अभियान' आज से शुरू, संत रविदास जयंती पर राज्यभर के मंदिरों में जलेंगे दीप

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Jharkhand News Today Live Updates: पूर्व jpsc अध्यक्ष एल. ख्यांगते से दूसरे दिन भी सीआईडी की पूछताछ
14वीं जेपीएससी परीक्षा विवाद में जांच का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है. पूर्व jpsc अध्यक्ष एल. ख्यांगते एक बार फिर सीआईडी मुख्यालय पहुंचे हैं, जहां उनसे दूसरे दिन भी पूछताछ की जाएगी. समन मिलने के बाद सीआईडी के सामने पेश हुए ख्यांगते से परीक्षा प्रक्रिया और कथित अनियमितताओं से जुड़े कई अहम सवाल पूछे जा रहे हैं. इससे पहले मंगलवार को भी सीआईडी मुख्यालय में उनसे करीब आठ घंटे तक गहन पूछताछ की गई थी.
Jharkhand News Today Live Updates: भारतीय जनता पार्टी आज से राज्यभर में 'समरसता संकल्प अभियान' की शुरुआत करने जा रही है. यह अभियान संत रविदास की 650वीं जयंती के अवसर पर शुरू किया जा रहा है, जिसके तहत राज्यभर के मंदिरों में दीप प्रज्ज्वलन का कार्यक्रम आयोजित होगा. यह अभियान 20 फरवरी 2027 तक चलेगा. भाजपा का कहना है कि अभियान के माध्यम से संत रविदास के समरसता, समानता और सामाजिक सद्भाव के विचारों को जन-जन तक पहुंचाया जाएगा. साथ ही सामाजिक समरसता, राष्ट्र निर्माण और सामाजिक एकता का संदेश भी दिया जाएगा. अभियान को सफल बनाने के लिए पार्टी ने राज्यभर में व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं.