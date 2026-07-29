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Jharkhand Breaking News Live: BJP का 'समरसता संकल्प अभियान' आज से शुरू, संत रविदास जयंती पर राज्यभर के मंदिरों में जलेंगे दीप

Jharkhand News Today Live Updates: भाजपा आज से राज्यभर में समरसता संकल्प अभियान की शुरुआत करेगी। संत रविदास की 650वीं जयंती के अवसर पर मंदिरों में दीप प्रज्ज्वलन होगा। यह अभियान 20 फरवरी 2027 तक चलेगा.

Edited ByRupak Mishra
Published: Jul 29, 2026, 11:03 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 12:25 PM IST
Jharkhand Breaking News Live: BJP का 'समरसता संकल्प अभियान' आज से शुरू, संत रविदास जयंती पर राज्यभर के मंदिरों में जलेंगे दीप
Image Credit: Jharkhand Live
29 July 2026 12:24 PM (IST)

Jharkhand News Today Live Updates: पूर्व jpsc अध्यक्ष एल. ख्यांगते से दूसरे दिन भी सीआईडी की पूछताछ

14वीं जेपीएससी परीक्षा विवाद में जांच का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है. पूर्व jpsc अध्यक्ष एल. ख्यांगते एक बार फिर सीआईडी मुख्यालय पहुंचे हैं, जहां उनसे दूसरे दिन भी पूछताछ की जाएगी. समन मिलने के बाद सीआईडी के सामने पेश हुए ख्यांगते से परीक्षा प्रक्रिया और कथित अनियमितताओं से जुड़े कई अहम सवाल पूछे जा रहे हैं. इससे पहले मंगलवार को भी सीआईडी मुख्यालय में उनसे करीब आठ घंटे तक गहन पूछताछ की गई थी.

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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