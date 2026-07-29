Jharkhand Breaking News Live: BJP का 'समरसता संकल्प अभियान' आज से शुरू, संत रविदास जयंती पर राज्यभर के मंदिरों में जलेंगे दीप

Jharkhand News Today Live Updates: भारतीय जनता पार्टी आज से राज्यभर में 'समरसता संकल्प अभियान' की शुरुआत करने जा रही है. यह अभियान संत रविदास की 650वीं जयंती के अवसर पर शुरू किया जा रहा है, जिसके तहत राज्यभर के मंदिरों में दीप प्रज्ज्वलन का कार्यक्रम आयोजित होगा. यह अभियान 20 फरवरी 2027 तक चलेगा. भाजपा का कहना है कि अभियान के माध्यम से संत रविदास के समरसता, समानता और सामाजिक सद्भाव के विचारों को जन-जन तक पहुंचाया जाएगा. साथ ही सामाजिक समरसता, राष्ट्र निर्माण और सामाजिक एकता का संदेश भी दिया जाएगा. अभियान को सफल बनाने के लिए पार्टी ने राज्यभर में व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं.