/Jharkhand Breaking News Live: हेमन्त सोरेन आज 1042 सहायक आचार्यों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र, खेल गांव में होगा भव्य कार्यक्रम

Jharkhand News Today Live Updates: मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन आज राज्य के प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में चयनित 1042 सहायक आचार्यों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे. इस अवसर पर खेल गांव में आयोजित कार्यक्रम के दौरान नव नियुक्त शिक्षकों को औपचारिक रूप से नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा. इनमें कक्षा 1 से 5 तक के लिए 274 शिक्षक तथा कक्षा 6 से 8 तक के लिए 768 शिक्षक शामिल हैं. इस नियुक्ति प्रक्रिया के माध्यम से राज्य में शिक्षा व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.