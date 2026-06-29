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Jharkhand Breaking News Live: हेमन्त सोरेन आज 1042 सहायक आचार्यों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र, खेल गांव में होगा भव्य कार्यक्रम

Jharkhand News Today Live Updates: मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन आज राज्य के प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में चयनित 1042 सहायक आचार्यों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे. यह कार्यक्रम खेल गांव में आयोजित किया जाएगा, जहां नव नियुक्त शिक्षकों को औपचारिक रूप से नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jun 29, 2026, 09:04 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 09:04 AM IST
Jharkhand Breaking News Live: हेमन्त सोरेन आज 1042 सहायक आचार्यों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र, खेल गांव में होगा भव्य कार्यक्रम
Image Credit: Jharkhand Live

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 

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