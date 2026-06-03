Jharkhand Breaking News Live: केंद्र और झारखंड सरकार के बीच MoU पर हस्ताक्षर, राज्य को मिलेंगे ₹2,500 करोड़, पेयजल योजनाओं को मिलेगी गति

Jharkhand News Today Live Updates: झारखंड में हर घर नल जल योजना को अब नई रफ्तार मिलने वाली है. केंद्र सरकार से योजना के लिए 2,500 करोड़ रुपये की राशि मिलने का रास्ता साफ हो गया है. इस संबंध में झारखंड सरकार और जल शक्ति मंत्रालय के बीच MOU (समझौता ज्ञापन) पर हस्ताक्षर किए गए हैं. पिछले दो वर्षों से केंद्र की नल जल योजना के तहत राज्य को राशि नहीं मिली थी. अब फंड मिलने के बाद राज्य में पेयजल योजनाओं के विस्तार और लंबित कार्यों को तेजी से पूरा करने में मदद मिलेगी.

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