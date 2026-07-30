/Jharkhand Breaking News Live: श्रावणी मेला 2026, देवघर-बासुकीनाथ में VIP दर्शन बंद, सभी श्रद्धालुओं को मिलेगी समान सुविधा

Jharkhand News Today Live Updates: एक साल बाद सकुशल घर लौटा बेटा

हंटरगंज थाना क्षेत्र के बहेरी गांव का एक बिछड़ा परिवार करीब एक वर्ष बाद फिर से एक हो गया. पढ़ाई को लेकर मां की डांट से नाराज होकर घर छोड़ने वाला 15 वर्षीय विकास कुमार आखिरकार हंटरगंज पुलिस की सक्रियता से सकुशल अपने घर लौट आया. बेटे की वापसी से परिवार में खुशी का माहौल है और परिजनों ने पुलिस टीम का आभार जताया है. बताया जाता है कि बहेरी गांव निवासी राजदेव यादव का पुत्र विकास कुमार 15 जुलाई 2025 को अचानक घर से लापता हो गया था. परिजनों ने रिश्तेदारों और संभावित स्थानों पर काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला. अंततः उन्होंने हंटरगंज थाना में आवेदन देकर बेटे की बरामदगी की गुहार लगाई.