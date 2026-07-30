/Jharkhand Breaking News Live: श्रावणी मेला 2026, देवघर-बासुकीनाथ में VIP दर्शन बंद, सभी श्रद्धालुओं को मिलेगी समान सुविधा

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Jharkhand News Today Live Updates: 4 अगस्त को ACB के सामने पेश होने का निर्देश
झारखंड में कथित शराब घोटाला मामले की जांच एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने तेज कर दी है. ACB ने इस मामले में पूर्व IAS अमित प्रकाश, गजेंद्र सिंह समेत तीन लोगों को समन जारी कर 4 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया है. इससे पहले 20 मई 2025 को ACB ने इस मामले में प्राथमिकी (FIR) दर्ज की थी. वहीं, तत्कालीन उत्पाद आयुक्त और संयुक्त उत्पाद आयुक्त सह महाप्रबंधक सुधीर कुमार को भी समन भेजा गया है. ACB टेंडर प्रक्रिया से जुड़े सभी पहलुओं की गहन जांच कर रही है.
Jharkhand News Today Live Updates: एक साल बाद सकुशल घर लौटा बेटा
हंटरगंज थाना क्षेत्र के बहेरी गांव का एक बिछड़ा परिवार करीब एक वर्ष बाद फिर से एक हो गया. पढ़ाई को लेकर मां की डांट से नाराज होकर घर छोड़ने वाला 15 वर्षीय विकास कुमार आखिरकार हंटरगंज पुलिस की सक्रियता से सकुशल अपने घर लौट आया. बेटे की वापसी से परिवार में खुशी का माहौल है और परिजनों ने पुलिस टीम का आभार जताया है. बताया जाता है कि बहेरी गांव निवासी राजदेव यादव का पुत्र विकास कुमार 15 जुलाई 2025 को अचानक घर से लापता हो गया था. परिजनों ने रिश्तेदारों और संभावित स्थानों पर काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला. अंततः उन्होंने हंटरगंज थाना में आवेदन देकर बेटे की बरामदगी की गुहार लगाई.
Jharkhand News Today Live Updates: झारखंड सरकार ने राजकीय श्रावणी मेला 2026 के दौरान देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम और बासुकीनाथ मंदिर में VIP, VVIP तथा आउट-ऑफ-टर्न दर्शन की व्यवस्था पूरी तरह समाप्त करने का फैसला किया है. इस संबंध में राज्य सरकार ने केंद्र सरकार और सर्वोच्च न्यायालय को भी अपनी जानकारी भेज दी है. सरकार का कहना है कि इस वर्ष सभी श्रद्धालुओं को बिना किसी विशेष श्रेणी के समान रूप से दर्शन का अवसर मिलेगा. प्रशासन के अनुसार, श्रावणी मेले में इस बार करीब 55 लाख श्रद्धालुओं के देवघर पहुंचने की संभावना है, जिसे देखते हुए सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और अन्य सुविधाओं के व्यापक इंतजाम किए गए हैं.