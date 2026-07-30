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Jharkhand Breaking News Live: श्रावणी मेला 2026, देवघर-बासुकीनाथ में VIP दर्शन बंद, सभी श्रद्धालुओं को मिलेगी समान सुविधा

Jharkhand News Today Live Updates: झारखंड सरकार ने श्रावणी मेला 2026 के दौरान देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम और बासुकीनाथ मंदिर में VIP और VVIP दर्शन की व्यवस्था समाप्त कर दी है. इस बार सभी श्रद्धालुओं को समान रूप से दर्शन की सुविधा मिलेगी.

Edited ByRupak Mishra
Published: Jul 30, 2026, 08:23 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 10:49 AM IST
Jharkhand Breaking News Live: श्रावणी मेला 2026, देवघर-बासुकीनाथ में VIP दर्शन बंद, सभी श्रद्धालुओं को मिलेगी समान सुविधा
Image Credit: Jharkhand Live
30 July 2026 10:48 AM (IST)

Jharkhand News Today Live Updates: 4 अगस्त को ACB के सामने पेश होने का निर्देश

झारखंड में कथित शराब घोटाला मामले की जांच एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने तेज कर दी है. ACB ने इस मामले में पूर्व IAS अमित प्रकाश, गजेंद्र सिंह समेत तीन लोगों को समन जारी कर 4 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया है. इससे पहले 20 मई 2025 को ACB ने इस मामले में प्राथमिकी (FIR) दर्ज की थी. वहीं, तत्कालीन उत्पाद आयुक्त और संयुक्त उत्पाद आयुक्त सह महाप्रबंधक सुधीर कुमार को भी समन भेजा गया है. ACB टेंडर प्रक्रिया से जुड़े सभी पहलुओं की गहन जांच कर रही है.

30 July 2026 08:43 AM (IST)

Jharkhand News Today Live Updates: एक साल बाद सकुशल घर लौटा बेटा

हंटरगंज थाना क्षेत्र के बहेरी गांव का एक बिछड़ा परिवार करीब एक वर्ष बाद फिर से एक हो गया. पढ़ाई को लेकर मां की डांट से नाराज होकर घर छोड़ने वाला 15 वर्षीय विकास कुमार आखिरकार हंटरगंज पुलिस की सक्रियता से सकुशल अपने घर लौट आया. बेटे की वापसी से परिवार में खुशी का माहौल है और परिजनों ने पुलिस टीम का आभार जताया है. बताया जाता है कि बहेरी गांव निवासी राजदेव यादव का पुत्र विकास कुमार 15 जुलाई 2025 को अचानक घर से लापता हो गया था. परिजनों ने रिश्तेदारों और संभावित स्थानों पर काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला. अंततः उन्होंने हंटरगंज थाना में आवेदन देकर बेटे की बरामदगी की गुहार लगाई.

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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