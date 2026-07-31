/Jharkhand Breaking News Live: JPSC, JSSC और अन्य भर्ती घोटालों के विरोध में BJP का आज दिल्ली में प्रदर्शन, महात्मा गांधी प्रतिमा के सामने होगा मौन उपवास

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Jharkhand News Today Live Updates: JPSC गड़बड़ी मामले में सीआईडी की जांच जारी
14वीं JPSC पीटी परीक्षा गड़बड़ी मामले में सीआईडी और रांची पुलिस की जांच लगातार जारी है. इस मामले में अब तक कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. वहीं, JPSC के पूर्व चेयरमैन एल. ख्यांगते से आज सीआईडी कार्यालय में लगातार तीसरी बार पूछताछ की जाएगी. जांच एजेंसियां परीक्षा में हुई कथित अनियमितताओं और इससे जुड़े अन्य पहलुओं की गहनता से जांच कर रही हैं.
Jharkhand News Today Live Updates: सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक में बड़ा फैसला
रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. बैठक में 26 सजायाफ्ता कैदियों की रिहाई को मंजूरी दी गई, जिन्हें 15 अगस्त तक चरणबद्ध तरीके से रिहा किया जा सकता है. इसके साथ ही राज्य के सभी प्रमंडलों में ओपन जेल स्थापित करने के निर्देश भी दिए गए, ताकि सुधारात्मक न्याय व्यवस्था को और मजबूत किया जा सके.
Jharkhand News Today Live Updates: झारखंड में JPSC, JSSC और CGL समेत विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में कथित घोटालों के आरोपों को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) आज नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करेगी. संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के नेतृत्व में झारखंड के भाजपा सांसद मौन उपवास पर बैठेंगे. इस दौरान भर्ती परीक्षाओं में कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया जाएगा और मामलों की सीबीआई जांच कराने की मांग की जाएगी. भाजपा का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और युवाओं को न्याय दिलाने के लिए निष्पक्ष जांच आवश्यक है.