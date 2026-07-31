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Jharkhand Breaking News Live: JPSC, JSSC और अन्य भर्ती घोटालों के विरोध में BJP का आज दिल्ली में प्रदर्शन, महात्मा गांधी प्रतिमा के सामने होगा मौन उपवास

Jharkhand News Today Live Updates: झारखंड में JPSC, JSSC और CGL समेत विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर आयोजित किया जा रहा है. भाजपा का आरोप है कि भर्ती प्रक्रियाओं में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हुई हैं, जिससे राज्य के लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है.

Edited ByRupak Mishra
Published: Jul 31, 2026, 08:25 AM IST|Updated: Jul 31, 2026, 10:33 AM IST
Jharkhand Breaking News Live: JPSC, JSSC और अन्य भर्ती घोटालों के विरोध में BJP का आज दिल्ली में प्रदर्शन, महात्मा गांधी प्रतिमा के सामने होगा मौन उपवास
Image Credit: Jharkhand Live
31 July 2026 10:33 AM (IST)

Jharkhand News Today Live Updates: JPSC गड़बड़ी मामले में सीआईडी की जांच जारी

14वीं JPSC पीटी परीक्षा गड़बड़ी मामले में सीआईडी और रांची पुलिस की जांच लगातार जारी है. इस मामले में अब तक कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. वहीं, JPSC के पूर्व चेयरमैन एल. ख्यांगते से आज सीआईडी कार्यालय में लगातार तीसरी बार पूछताछ की जाएगी. जांच एजेंसियां परीक्षा में हुई कथित अनियमितताओं और इससे जुड़े अन्य पहलुओं की गहनता से जांच कर रही हैं.

31 July 2026 09:42 AM (IST)

Jharkhand News Today Live Updates: सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक में बड़ा फैसला

रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. बैठक में 26 सजायाफ्ता कैदियों की रिहाई को मंजूरी दी गई, जिन्हें 15 अगस्त तक चरणबद्ध तरीके से रिहा किया जा सकता है. इसके साथ ही राज्य के सभी प्रमंडलों में ओपन जेल स्थापित करने के निर्देश भी दिए गए, ताकि सुधारात्मक न्याय व्यवस्था को और मजबूत किया जा सके.

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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