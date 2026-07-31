/Jharkhand Breaking News Live: JPSC, JSSC और अन्य भर्ती घोटालों के विरोध में BJP का आज दिल्ली में प्रदर्शन, महात्मा गांधी प्रतिमा के सामने होगा मौन उपवास

Jharkhand News Today Live Updates: झारखंड में JPSC, JSSC और CGL समेत विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में कथित घोटालों के आरोपों को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) आज नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करेगी. संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के नेतृत्व में झारखंड के भाजपा सांसद मौन उपवास पर बैठेंगे. इस दौरान भर्ती परीक्षाओं में कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया जाएगा और मामलों की सीबीआई जांच कराने की मांग की जाएगी. भाजपा का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और युवाओं को न्याय दिलाने के लिए निष्पक्ष जांच आवश्यक है.