/Jharkhand Breaking News Live: रांची नगर निगम के पास विकास के लिए पैसा नहीं, मेयर ने सरकार को दी आंदोलन की चेतावनी

Jharkhand News Today Live Updates: रांची नगर निगम की मेयर रोशनी खलखो ने सभी वार्ड पार्षदों के साथ हुई बैठक में शहर के विकास कार्यों और जनसमस्याओं पर चर्चा करते हुए नगर निगम में फंड की भारी कमी पर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि चुनाव हुए कई महीने बीत जाने के बावजूद नगर निगम के पास छोटी नाली, कलवर्ट, सड़क और टूटी नालियों की मरम्मत तक के लिए पर्याप्त धन नहीं है, जिससे विकास कार्य ठप पड़े हैं और जनता के सवालों का जवाब देना जनप्रतिनिधियों के लिए मुश्किल हो गया है. मेयर ने राज्य सरकार से जल्द फंड जारी करने की मांग करते हुए आरोप लगाया कि पहले ulb के तहत नियमित फंड मिलता था, लेकिन अब बिना बोर्ड की मंजूरी और NOC के विकास कार्य कराए जा रहे हैं. उन्होंने शहर में सीवरेज, पेयजल और पाइपलाइन व्यवस्था की बदहाली, अधिकारियों की बढ़ती नियुक्तियों से निगम पर बढ़ रहे आर्थिक बोझ का भी मुद्दा उठाया और कहा कि यदि सरकार ने जल्द मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो जनप्रतिनिधियों को आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा.