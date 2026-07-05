Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • झारखंड न्यूज़
  • /Jharkhand Breaking News Live: रांची नगर निगम के पास विकास के लिए पैसा नहीं, मेयर ने सरकार को दी आंदोलन की चेतावनी
Live Now

Jharkhand Breaking News Live: रांची नगर निगम के पास विकास के लिए पैसा नहीं, मेयर ने सरकार को दी आंदोलन की चेतावनी

Jharkhand News Today Live Updates: रांची नगर निगम की मेयर रोशनी खलखो ने फंड की कमी को लेकर राज्य सरकार पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि फंड के अभाव में विकास कार्य ठप हैं. सड़क और नाली की मरम्मत तक नहीं हो पा रही है. साथ ही चेतावनी दी कि जल्द फंड नहीं मिला तो जनप्रतिनिधि आंदोलन करने को मजबूर होंगे.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jul 05, 2026, 08:35 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 08:35 AM IST
Jharkhand Breaking News Live: रांची नगर निगम के पास विकास के लिए पैसा नहीं, मेयर ने सरकार को दी आंदोलन की चेतावनी
Image Credit: Jharkhand Live

About the Author

Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
पूर्व छात्र नेता पर जानलेवा हमला, सड़क से लेकर अस्पताल तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा
patna news1 hr ago
2
patna news1 hr ago
3
Bettiah news1 hr ago
4
bihar breaking news2 hrs ago
5
Nalanda News2 hrs ago