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Jharkhand Breaking News Live: खाते में था पैसा, फिर भी इलाज के बिना मर गए रतन लकड़ा, आक्रोशित परिजनों ने झारखंड ग्रामीण बैंक में शव रखकर किया प्रदर्शन

Jharkhand News Today Live Updates: गढ़वा में बैंक की कथित लापरवाही ने एक आदिवासी परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया. परिजनों का आरोप है कि e-kyc के नाम पर महीनों तक चक्कर कटवाए गए और समय पर खाते से पैसे नहीं मिलने के कारण इलाज नहीं हो सका, जिससे रतन लकड़ा की मौत हो गई. घटना के विरोध में परिजन शव के साथ बैंक पहुंचे और धरना देकर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jul 07, 2026, 08:58 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 08:58 AM IST
Jharkhand Breaking News Live: खाते में था पैसा, फिर भी इलाज के बिना मर गए रतन लकड़ा, आक्रोशित परिजनों ने झारखंड ग्रामीण बैंक में शव रखकर किया प्रदर्शन
Image Credit: Jharkhand Live

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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