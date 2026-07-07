/Jharkhand Breaking News Live: खाते में था पैसा, फिर भी इलाज के बिना मर गए रतन लकड़ा, आक्रोशित परिजनों ने झारखंड ग्रामीण बैंक में शव रखकर किया प्रदर्शन

Jharkhand News Today Live Updates: झारखंड के गढ़वा जिले में बैंक की कथित लापरवाही के कारण इलाज के अभाव में आदिवासी रतन लकड़ा की मौत का मामला सामने आया है. परिजनों का आरोप है कि मृतक के खाते में सरकारी पेंशन की राशि होने के बावजूद E-KYC के नाम पर उन्हें तीन महीने तक बैंक के चक्कर कटवाए गए. जब गंभीर रूप से बीमार रतन लकड़ा को बैंक लाकर E-KYC कराया गया, तब भी समय पर पैसे नहीं दिए गए, जिससे इलाज नहीं हो सका और उनकी मौत हो गई. घटना से आक्रोशित परिजन और ग्रामीण शव के साथ झारखंड ग्रामीण बैंक पहुंचे और धरना देकर बैंक प्रबंधन पर कार्रवाई की मांग की. वहीं बैंक अधिकारियों का कहना है कि E-KYC पूरी हो चुकी थी, लेकिन इसके बाद परिजन पैसे निकालने बैंक नहीं आए, इसलिए राशि का भुगतान नहीं हो सका. अब इस मामले में बैंक और परिजनों के दावों को लेकर विवाद गहरा गया है.