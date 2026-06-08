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Jharkhand Breaking News Live: SSP का अल्टीमेटम, संवेदनशील इलाकों में चौबीसों घंटे पहरा, ढिलाई बरती तो खैर नहीं!

Jharkhand News Today Live Updates: रांची में अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस अलर्ट है. SP के निर्देश पर हुई बैठक में अवैध गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई, डायल-112 पर त्वरित रिस्पॉन्स और संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं.

Written ByRupak Mishra
Published: Jun 08, 2026, 08:08 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 09:10 AM IST
Jharkhand Breaking News Live: SSP का अल्टीमेटम, संवेदनशील इलाकों में चौबीसों घंटे पहरा, ढिलाई बरती तो खैर नहीं!
Image Credit: Jharkhand Live
08 June 2026 09:09 AM (IST)

Jharkhand News Today Live Updates: पंडरा चौक के पास छापेमारी में अवैध भ्रूण जांच का खुलासा

राजधानी रांची में अवैध रूप से संचालित एक अल्ट्रासाउंड केंद्र पर जिला प्रशासन की छापेमारी में बड़ा खुलासा हुआ है. पंडरा चौक के पास चल रहे इस सेंटर में भ्रूण जांच किए जाने की सूचना पर कार्रवाई करते हुए अधिकारियों ने तीन लोगों को रंगेहाथ पकड़ लिया. जांच के दौरान मौके से एक पोर्टेबल USG मशीन भी बरामद की गई, जिसके जरिए गर्भवती महिलाओं का अल्ट्रासाउंड किया जा रहा था. प्रशासन ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 

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