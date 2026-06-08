/Jharkhand Breaking News Live: SSP का अल्टीमेटम, संवेदनशील इलाकों में चौबीसों घंटे पहरा, ढिलाई बरती तो खैर नहीं!

Jharkhand News Today Live Updates: रांची में अपराध नियंत्रण और कानून-व्यवस्था को लेकर पुलिस अलर्ट है. नवीन पुलिस केंद्र में pcr और हाईवे पेट्रोल कर्मियों की अहम बैठक हुई, जिसमें ssp के निर्देश पर अधिकारियों ने सख्त दिशा-निर्देश जारी किए. अवैध अड्डेबाजी और नशे के कारोबार पर कार्रवाई तेज करने का आदेश दिया गया. डायल-112 पर मिलने वाली सूचनाओं के त्वरित निष्पादन के निर्देश भी दिए गए. बैंक, पेट्रोल पंप, ज्वेलरी दुकानों समेत संवेदनशील स्थलों पर विशेष निगरानी रखने को कहा गया है. साथ ही शहर के चौक-चौराहों और गलियों में पेट्रोलिंग बढ़ाने का निर्देश दिया गया है. ड्यूटी में लापरवाही बरतने वालों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है.