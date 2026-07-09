/Jharkhand Breaking News Live: 44 करोड़ की लागत से बनी झरिया-सिंदरी-बलियापुर मुख्य मार्ग क्षतिग्रस्त, स्थानीय लोगों ने BCCL को ठहराया जिम्मेदार

राज्य चुनें
Jharkhand News Today Live Updates: झारखंड के दो जिलों में वन्यजीवों का आतंक
झारखंड के गिरिडीह और लातेहार जिलों में वन्यजीवों के हमलों से दहशत का माहौल है. गिरिडीह में हाथी के हमले में एक महिला की मौत हो गई, जबकि लातेहार में भालू के हमले से दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. लगातार बढ़ रही ऐसी घटनाओं के बीच ग्रामीणों ने वन विभाग से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और वन्यजीवों की गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी की मांग की है.
Jharkhand News Today Live Updates: धनबाद के झरिया–सिंदरी मुख्य मार्ग की हालत बेहद खराब हो गई है. 44 करोड़ रुपये की लागत से बनी यह सड़क एक साल के भीतर ही कई जगह धंस गई और दरारें पड़ गई हैं, जिससे हादसे का खतरा बढ़ गया है. स्थानीय लोग सड़क की बदहाली के लिए BCCL की हैवी ब्लास्टिंग और खनन गतिविधियों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जबकि मरम्मत की जिम्मेदारी को लेकर BCCL और RCD के बीच मामला अटका हुआ है. जिला प्रशासन ने बताया कि बीसीसीएल से राशि मिलते ही सड़क मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया जाएगा.