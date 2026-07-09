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Jharkhand Breaking News Live: 44 करोड़ की लागत से बनी झरिया-सिंदरी-बलियापुर मुख्य मार्ग क्षतिग्रस्त, स्थानीय लोगों ने BCCL को ठहराया जिम्मेदार

Jharkhand News Today Live Updates: धनबाद के झरिया–सिंदरी मुख्य मार्ग की हालत गंभीर हो गई है. 44 करोड़ रुपये की लागत से बनी सड़क कई जगह धंसने और दरारें पड़ने से हादसे का खतरा बढ़ गया है. स्थानीय लोगों ने BCCL की खनन और ब्लास्टिंग गतिविधियों को जिम्मेदार ठहराया है.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jul 09, 2026, 10:08 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 10:51 AM IST
Jharkhand Breaking News Live: 44 करोड़ की लागत से बनी झरिया-सिंदरी-बलियापुर मुख्य मार्ग क्षतिग्रस्त, स्थानीय लोगों ने BCCL को ठहराया जिम्मेदार
Image Credit: Jharkhand Live
09 July 2026 10:51 AM (IST)

Jharkhand News Today Live Updates: झारखंड के दो जिलों में वन्यजीवों का आतंक

झारखंड के गिरिडीह और लातेहार जिलों में वन्यजीवों के हमलों से दहशत का माहौल है. गिरिडीह में हाथी के हमले में एक महिला की मौत हो गई, जबकि लातेहार में भालू के हमले से दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. लगातार बढ़ रही ऐसी घटनाओं के बीच ग्रामीणों ने वन विभाग से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और वन्यजीवों की गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी की मांग की है.

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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