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Jharkhand Breaking News Live: धनबाद में शराबियों का बवाल! पुलिस वाहन पर पथराव, फेंके सुतली बम, भारी फोर्स तैनात

Jharkhand Breaking News: धनबाद के झरिया थाना क्षेत्र में रविवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब शराबियों के एक गुट ने पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया. असामाजिक तत्वों ने न सिर्फ पुलिस टीम पर पथराव किया, बल्कि सुतली बम फोड़कर पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया. घटना के बाद से मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है.

Edited By:Rupak MishraReported By:Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Published: Jul 13, 2026, 08:44 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 09:01 AM IST
Jharkhand Breaking News Live: धनबाद में शराबियों का बवाल! पुलिस वाहन पर पथराव, फेंके सुतली बम, भारी फोर्स तैनात
Image Credit: झारखंड समाचार
13 July 2026 09:01 AM (IST)

Jharkhand News Today Live Updates: सर्पदंश में लापरवाही पड़ रही भारी

मानसून की दस्तक के साथ ही चतरा जिले में जहरीले सांपों का कहर बढ़ गया है. एक ओर जहां सदर अस्पताल में समय पर इलाज मिलने से 100 से अधिक सर्पदंश पीड़ितों की जान बचाई जा चुकी है, वहीं दूसरी ओर झाड़-फूंक, अंधविश्वास और लापरवाही के कारण आधा दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है. चिंता की बात यह भी है कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर लाइक्स और लोकप्रियता के लिए जहरीले सांपों के साथ जानलेवा स्टंट कर अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं.

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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