/Jharkhand Breaking News Live: धनबाद में शराबियों का बवाल! पुलिस वाहन पर पथराव, फेंके सुतली बम, भारी फोर्स तैनात

Jharkhand News Today Live Updates: धनबाद पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ड्रिंक एंड ड्राइव अभियान के दौरान रविवार (12 जुलाई) की देर रात झरिया थाना क्षेत्र के कतरास मोड़ स्थित शराब दुकान के पास उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब शराबियों के एक समूह ने पुलिस कार्रवाई का विरोध करते हुए जमकर हंगामा किया. जानकारी के अनुसार, झरिया पुलिस की गश्ती टीम ने शराब दुकान के समीप शराबियों के जमावड़े और अड्डेबाजी को देखकर उन्हें वहां से हटाने का प्रयास किया. इसी दौरान कुछ असामाजिक तत्व उग्र हो गए और पुलिस के गश्ती वाहन पर पथराव कर दिया. इस दौरान उपद्रवियों द्वारा दो सुतली बम भी फेंके कर हमला कर दिया धमाकों की आवाज से इलाके में हड़कंप मच गया और आसपास के लोगों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. सूचना पर भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कतरास मोड़ से सिंह नगर तक फ्लैग मार्च निकाला. घटना के बाद से पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई. पुलिस फिलहाल उपद्रवियों की पहचान करने और पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.