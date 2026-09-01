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Jharkhand Breaking News Live: गिरिडीह में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात! घरों में घुसा पानी, लोग परेशान

Jharkhand Breaking News: गिरिडीह जिले में लगातार हो रही बारिश से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. जलजमाव के कारण लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है. कई दुकानों में पानी घुसने से दुकानदारों को दुकान बंद करनी पड़ी हैं.

Written ByK Raj Mishra
Published: Sep 01, 2026, 10:46 AM IST|Updated: Sep 01, 2026, 10:46 AM IST
Jharkhand Breaking News Live: गिरिडीह में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात! घरों में घुसा पानी, लोग परेशान
Image Credit: झारखंड समाचार

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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