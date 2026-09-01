/Jharkhand Breaking News Live: गिरिडीह में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात! घरों में घुसा पानी, लोग परेशान

Jharkhand News Today Live Updates: गिरिडीह जिले में लगातार हो रही बारिश ने सिहोडीह-सिरसिया के पटेल नगर में लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. इलाके के कई घरों और दुकानों में नालियों का गंदा पानी घुस गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. स्थानीय लोगों का कहना है कि सुबह से ही घरों के अंदर घुटने भर तक पानी भर गया है. रसोई, बेडरूम तक में पानी घुसने से खाने-पीने और रहने में दिक्कत हो रही है. घरों में रखा अनाज, कपड़े और अन्य सामान भी पानी में भीगकर खराब हो गया है. जलजमाव के कारण लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है. कई दुकानों में पानी घुसने से दुकानदारों को दुकान बंद करनी पड़ी हैं. लोगों के मुताबिक, हर साल बारिश में यही स्थिति बनती है, लेकिन नाली की सफाई और जल निकासी की स्थायी व्यवस्था नहीं की जा रही है.