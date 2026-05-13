Jharkhand Breaking News Live: युवक की हत्या के बाद धनबाद में भारी विरोध प्रदर्शन, शव के साथ घंटों सड़क जाम कर गिरफ्तारी की मांग

Jharkhand Breaking News Live: धनबाद के धनसार थाना क्षेत्र के दुहाटांड निवासी जितेश रवानी के हत्या के विरोध में स्थानीय ग्रामीणों ने बरमसिया पुल पर शव को रखकर घंटों जाम कर दिया. मृतक के परिजनों के साथ स्थानीय लोग हत्यारों की अविलम्ब गिरफ्तारी की मांग पर अड़े थे. जाम की वजह से दोनों तरफ छोटी बड़ी गाड़ियों की लंबी कतार लग गई. जाम की सूचना मिलते ही धनसार और धनबाद थाना के थाना प्रभारी दलबल के साथ पहुंचे. स्वजनों और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस के समझाने बुझाने के बाद भी आक्रोशित परिजन और ग्रामीण जाम को नही हटाया.

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