Jharkhand Breaking News Live: युवक की हत्या के बाद धनबाद में भारी विरोध प्रदर्शन, शव के साथ घंटों सड़क जाम कर गिरफ्तारी की मांग

Jharkhand News Today Live Updates: धनबाद जिले में जितेश के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीणों ने बरमसिया पुल जाम किया. मेयर के आश्वासन पर बरमसिया पुल से देर रात जाम हटाया गया.
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Jharkhand Breaking News Live: धनबाद के धनसार थाना क्षेत्र के दुहाटांड निवासी जितेश रवानी के हत्या के विरोध में स्थानीय ग्रामीणों ने बरमसिया पुल पर शव को रखकर घंटों जाम कर दिया. मृतक के परिजनों के साथ स्थानीय लोग हत्यारों की अविलम्ब गिरफ्तारी की मांग पर अड़े थे. जाम की वजह से दोनों तरफ छोटी बड़ी गाड़ियों की लंबी कतार लग गई. जाम की सूचना मिलते ही धनसार और धनबाद थाना के थाना प्रभारी दलबल के साथ पहुंचे. स्वजनों और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस के समझाने बुझाने के बाद भी आक्रोशित परिजन और ग्रामीण जाम को नही हटाया.
Jharkhand Breaking News Live: चतरा में गहराया पेट्रोल संकट, वाहन चालकों की बढ़ी परेशानी
चतरा शहर में पेट्रोल संकट लगातार गहराता जा रहा है. शहर के आधा दर्जन से अधिक पेट्रोल पंपों में से महज दो पंपों पर ही सीमित मात्रा में पेट्रोल उपलब्ध है, जिससे आम लोगों के साथ-साथ वाहन चालकों की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं. स्थिति यह है कि पेट्रोल पंपों पर घंटों लंबी कतार में खड़े रहने के बाद भी लोगों को केवल 300 से 500 रुपये तक का ही पेट्रोल दिया जा रहा है. दूरदराज की यात्रा करने वाले लोगों के लिए यह स्थिति और भी गंभीर हो गई है. कई लोगों को शादी समारोह में शामिल होने जाना है, तो कई परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने की चिंता सता रही है. ऐसे में समय पर पेट्रोल नहीं मिलना उनके लिए भारी परेशानी का कारण बन रहा है. स्थानीय लोगों का कहना है कि अमेरिका-ईरान के बीच बढ़ते तनाव और संभावित युद्ध की आशंका के कारण तेल आपूर्ति प्रभावित होने की चर्चा है, जिसकी वजह से यह संकट उत्पन्न हुआ बताया जा रहा है.