Jharkhand Breaking News Live: गिरिडीह में 4 फ्रिज, लैपटॉप और मशीनें जलकर राख, दमकल ने टाला बड़ा हादसा

Jharkhand News Today Live Updates: चतरा पुलिस ने 36 घंटे के अंदर बुजुर्ग की हत्या मामले का खुलासा कर दिया. पुलिस ने पिता के हत्यारे बेटे और पतोहू गिरफ्तार किया है. भूमि विवाद को लेकर भोला यादव और उसकी पत्नी पूनम देवी ने मिलकर अपने ही पिता की हत्या कर दी.
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harkhand News Today Live: चतरा जिले के राजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत लारालुटूदाग गांव में 10 मई की देर रात हुई बुजुर्ग की हत्या मामले में पुलिस ने मृतक के बेटे और पतोहू को गिरफ्तार कर लिया है. घटना के महज 36 घंटे के भीतर फरार दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी कर पुलिस ने मामले का खुलासा किया. इस संबंध में एसडीपीओ संदीप सुमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी. उन्होंने बताया कि भूमि विवाद को लेकर भोला यादव और उसकी पत्नी पूनम देवी ने मिलकर अपने ही पिता की हत्या कर दी. आरोप है कि दोनों ने पहले गमछे से गला दबाकर हत्या की और फिर सिर पर लोहे की रॉड से वार कर वारदात को अंजाम दिया.
Jharkhand Breaking News Live: करमटोली चौक स्थित लिवी होटल में भीषण आग, होटल का सामान जलकर खाक
रांची के करमटोली चौक स्थित लिवी होटल में अहले सुबह उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब होटल में अचानक भीषण आग लग गई. देखते ही देखते आग ने पूरे होटल को अपनी चपेट में ले लिया और अंदर रखा सामान जलकर खाक हो गया. आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की तीन गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. आग की लपटें और धुएं का गुबार दूर तक दिखाई दे रहा था, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बन गया. प्रारंभिक तौर पर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है. हालांकि, राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. फिलहाल पुलिस और फायर विभाग की टीम पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.
Jharkhand Breaking News Live: किराना स्टोर में लगी भीषण आग, पिता-पुत्र झुलसे
गिरिडीह जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पांडेयडीह स्थित निधि किराना स्टोर में सोमवार रात करीब 1 बजे भीषण आग लग गई. शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग ने देखते ही देखते पूरे दुकान को अपनी चपेट में ले लिया. आग में दुकान संचालक मनोहर तांती और उनके बेटे विक्रम कुमार झुलसकर घायल हो गए. घटना के समय दुकान में मनोहर मारिक का छोटा बेटा आनंद कुमार भी मौजूद था. आग लगते ही परिवार और आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों की सूचना पर अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. आग से दुकान में रखा फ्रिज, 55 इंच का टीवी, एक लैपटॉप, चार मोबाइल, चार फोटो कॉपी करने वाली मशीन समेत पूरा सामान जलकर राख हो गया. चार फ्रिज भी आग की भेंट चढ़ गए. दुकानदार के अनुसार, आग से पांच लाख से अधिक रुपये की संपत्ति का नुकसान हुआ है. इतना ही नहीं अगलगी की इस घटना में पिता- पुत्र घायल हुए हैं. घायलों में मनोहर कुमार तांती और विक्रम कुमार तांती शामिल है. दोनों को गंभीर हालत में इलाज के लिए निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है. स्थानीय लोगों ने बताया कि अगर समय पर दमकल नहीं पहुंचती तो आग आस-पास की दुकानों तक फैल सकती थी.
Jharkhand Breaking News Live: खूंटी जिले में जाली हस्ताक्षर का मामला
खूंटी जिले में जाली हस्ताक्षर करने का मामला सामने आया है. इस मामले में खूंटी थाने में लिखित शिकायत दर्ज की गयी है. जिस व्यक्ति के नाम पर यह मामला आया है उसे कोई नहीं जान पा रहा है. वंशावली में वार्ड पार्षद, सीटी मैनेजर और सुपरवाइजर का हस्ताक्षर और स्टाम्प मुहर भी बनाकर अंचल कार्यालय में दिया गया था, फिर वार्ड पार्षद से पूछा गया तभी मामले का खुलासा हो पाया.