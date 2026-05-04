Jharkhand Breaking News Live: सड़क हादसे में दो की गई जान, तो दूल्हे की गाड़ी से पुलिस ने बरामद किया ढाई क्विंटल डोडा

Jharkhand News Today Live Updates: झारखंड के चतरा जिले शादी का पोस्टर लगाकर की डोडा की तस्करी जा रही थी. ढाई क्विंटल डोडा के साथ बोलेरो जब्त पुलिस ने किया है. वहीं, जिले में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है. यहां पर एक कार और बाइक के बीच हुई आमने-सामने की भिड़ंत में दो सगे संबंधियों की दर्दनाक मौत हो गई है.
Trending Photos
Jharkhand News Today Live Updates: झारखंड के चतरा जिले में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है. ताजा मामला इटखोरी थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां एक कार और बाइक के बीच हुई आमने-सामने की भिड़ंत में दो सगे संबंधियों की दर्दनाक मौत हो गई है. हादसा चौपारण-इटखोरी मुख्य मार्ग पर परसौनी चौक के समीप हुआ. वहीं, राज्य में शादी का पोस्टर लगाकर की डोडा की तस्करी जा रही थी. ढाई क्विंटल डोडा के साथ बोलेरो जब्त पुलिस ने किया है.
Jharkhand Breaking News Live: मोबाइल टॉर्च की रोशनी में डिलीवरी, मां और नवजात की मौत
सरायकेला खरसांवा जिले के राजनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. लापरवाही के कारण प्रसव के दौरान एक गर्भवती महिला और नवजात बच्चे की मौत हो गई. परिजनों के अनुसार, अस्पताल में प्रसव के दौरान हॉस्पिटल में बिजली नहीं थी और बिजली नहीं होने के कारण मोबाइल फोन की टॉर्च की रोशनी में डिलीवरी कराने की कोशिश की जा रही थी. यह मामला सामने आने के बाद बीजेपी ने जमकर स्वास्थ्य विभाग और सरकार पर हमला बोला है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू हमला करते हुए कहा कि झारखंड में कांग्रेस के समर्थन से झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो सरकार बनी है तब से स्वास्थ्य व्यवस्था खुद में स्वस्थ नहीं है, लगातार स्वास्थ्य विभाग में घटनाएं घट रही है और खास कर ग्रामीण लोगों के साथ, कभी उन्हें खाट से इलाज कराने अस्पताल तक जाना पड़ता हैं कभी मृत बच्चों को झूले में डालकर ले जाया जाता है.
Jharkhand Breaking News Live: बोलेरो छोड़कर जंगल की ओर हो फरार गया चालक
चतरा के लावालौंग की ओर से तेज रफ्तार में आ रही बोलेरो को रोकने का पुलिस ने प्रयास किया. पुलिस को देखकर चालक बोलेरो छोड़कर जंगल की ओर हो फरार गया. वाहन की तलाशी में 13 बोरों में भरा 252 किलोग्राम डोडा बरामद किया गया. जब्त डोडा की कीमत 40 लाख रुपये से अधिक आंकी जा रही है. तस्करों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी अभियान चला रही है.
Jharkhand Breaking News Live: शादी का पोस्टर लगाकर डोडा की तस्करी
चतरा जिले में शादी का पोस्टर लगाकर डोडा की तस्करी की जा रही थी. पुलिस ने ढाई क्विंटल डोडा के साथ बोलेरो गाड़ी जब्त किया है. लावालौंग-बगरा रोड स्थित चारफेड़ी महुआ के पास पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है. वहीं, तस्कर जंगल का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया. लावालौंग पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी अभियान चलाया. सिमरिया एसडीपीओ शुभम भाऊ साहब के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था.