Jharkhand Breaking News Live: सड़क हादसे में दो की गई जान, तो दूल्हे की गाड़ी से पुलिस ने बरामद किया ढाई क्विंटल डोडा

Jharkhand News Today Live Updates: झारखंड के चतरा जिले में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है. ताजा मामला इटखोरी थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां एक कार और बाइक के बीच हुई आमने-सामने की भिड़ंत में दो सगे संबंधियों की दर्दनाक मौत हो गई है. हादसा चौपारण-इटखोरी मुख्य मार्ग पर परसौनी चौक के समीप हुआ. वहीं, राज्य में शादी का पोस्टर लगाकर की डोडा की तस्करी जा रही थी. ढाई क्विंटल डोडा के साथ बोलेरो जब्त पुलिस ने किया है.

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