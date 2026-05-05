Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3205240
Zee Bihar JharkhandJharkhand

Jharkhand Breaking News Live: गुमला में एनसीसी कैडेटों से पैसे मांगने पर बवाल, तो गिरिडीह में 80 बच्चों का हुआ यज्ञोपवीत, अब पढ़ेंगे वेद

Jharkhand News Today Live Updates: गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड के देवपहाड़ी स्थित शिव मठ में सामूहिक यज्ञोपवीत कार्यक्रम आयोजित हुआ. जगत गुरु आदि शंकराचार्य जागनाथ वैदिक गुरुकुलम में अध्ययनरत 76 बटुक बालक समेत कुल 80 बच्चों का उपनयन संस्कार कराया गया. ऋग्वेद के आचार्य अमितोष द्विवेदी, यजुर्वेद के पुष्कर तिवारी, सामवेद के सौरभ तिवारी, अथर्ववेद के पीयूष पाठक और शुभंकर पाठक ने विधि-विधान से बच्चों का उपनयन संस्कार संपन्न कराया. 

Written By  Shailendra |Last Updated: May 05, 2026, 09:25 AM IST

Trending Photos

झारखंड न्यूज (File Photo)
झारखंड न्यूज (File Photo)
LIVE Blog

Jharkhand Breaking News Live: झारखंड के गुमला रेफरल अस्पताल सिसई में एनसीसी कैडेटों से मेडिकल जांच और फिटनेस प्रमाण पत्र पर मोहर लगाने के नाम पर पैसे मांगने का आरोप सामने आया है. इस घटना से आक्रोशित स्थानीय लोगों और समाजसेवियों ने अस्पताल परिसर में जमकर विरोध प्रदर्शन किया और चक्का जाम व उग्र आंदोलन की चेतावनी दी. गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड के देवपहाड़ी स्थित शिव मठ में सामूहिक यज्ञोपवीत कार्यक्रम आयोजित हुआ. जगत गुरु आदि शंकराचार्य जागनाथ वैदिक गुरुकुलम में अध्ययनरत 76 बटुक बालक समेत कुल 80 बच्चों का उपनयन संस्कार कराया गया. ऋग्वेद के आचार्य अमितोष द्विवेदी, यजुर्वेद के पुष्कर तिवारी, सामवेद के सौरभ तिवारी, अथर्ववेद के पीयूष पाठक और शुभंकर पाठक ने विधि-विधान से बच्चों का उपनयन संस्कार संपन्न कराया. देवपहाड़ी के मठाधीश गौरवानंद महाराज ने बताया कि शास्त्र के अनुसार यज्ञोपवीत संस्कार के बाद ही बालक वेद पढ़ने का अधिकारी बनता है.

Add Zee News as a Preferred Source

TAGS

Jharkhand breaking newsJharkhand news

Trending news

Jharkhand breaking news
Jharkhand Breaking News Live: गुमला में एनसीसी कैडेटों से पैसे मांगने पर बवाल, तो गिरिडीह में 80 बच्चों का हुआ यज्ञोपवीत, अब पढ़ेंगे वेद
Jharkhand breaking news
Jharkhand Breaking News Live: गुमला में एनसीसी कैडेटों से पैसे मांगने पर बवाल, तो गिरिडीह में 80 बच्चों का हुआ यज्ञोपवीत, अब पढ़ेंगे वेद
bihar breaking news
Bihar Breaking News Live: 7 मई को हो सकता है बिहार कैबिनेट विस्तार, CM सम्राट चौधरी आज आ रहे मुंगेर
Hemant Soren
विपक्ष के बड़े दिग्गजों को BJP ने पछाड़ा, चट्टान की तरह डटे हुए हैं हेमंत सोरेन
Hemant Soren
विपक्ष के बड़े दिग्गजों को BJP ने पछाड़ा, चट्टान की तरह डटे हुए हैं हेमंत सोरेन
Barh news
बाढ़ अनुमंडल में आंधी-तूफान का तांडव: अलग-अलग हादसों में दो लोगों की मौत
Nawada Police
बेस कैंप फूंकने वाला नक्सली चढ़ा पुलिस के हत्थे, 8 साल से फरार था बिहारी रवानी
Bengal Election Result 2026
संजय ने बजाया ढोल तो विजय ने बांटी मिठाई, बिहार में ऐसे मनाया गया BJP की जीत का जश्न
Nawada News
'भाई 5 हजार दे दो, नहीं तो मेरी...', शादी के 3 साल बाद हो गई खुशबू की मौत
Bihar cabinet expansion
बिहार में कब होगा कैबिनेट विस्तार? आ गई डेट, यहां देखिए संभावित मंत्रियों की लिस्ट