Jharkhand Breaking News Live: गुमला में एनसीसी कैडेटों से पैसे मांगने पर बवाल, तो गिरिडीह में 80 बच्चों का हुआ यज्ञोपवीत, अब पढ़ेंगे वेद

Jharkhand Breaking News Live: झारखंड के गुमला रेफरल अस्पताल सिसई में एनसीसी कैडेटों से मेडिकल जांच और फिटनेस प्रमाण पत्र पर मोहर लगाने के नाम पर पैसे मांगने का आरोप सामने आया है. इस घटना से आक्रोशित स्थानीय लोगों और समाजसेवियों ने अस्पताल परिसर में जमकर विरोध प्रदर्शन किया और चक्का जाम व उग्र आंदोलन की चेतावनी दी. गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड के देवपहाड़ी स्थित शिव मठ में सामूहिक यज्ञोपवीत कार्यक्रम आयोजित हुआ. जगत गुरु आदि शंकराचार्य जागनाथ वैदिक गुरुकुलम में अध्ययनरत 76 बटुक बालक समेत कुल 80 बच्चों का उपनयन संस्कार कराया गया. ऋग्वेद के आचार्य अमितोष द्विवेदी, यजुर्वेद के पुष्कर तिवारी, सामवेद के सौरभ तिवारी, अथर्ववेद के पीयूष पाठक और शुभंकर पाठक ने विधि-विधान से बच्चों का उपनयन संस्कार संपन्न कराया. देवपहाड़ी के मठाधीश गौरवानंद महाराज ने बताया कि शास्त्र के अनुसार यज्ञोपवीत संस्कार के बाद ही बालक वेद पढ़ने का अधिकारी बनता है.

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