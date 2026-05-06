Jharkhand Breaking News Live: सीसीएल सीपी साइडिंग पर कोयला चोरों का हमला, अधिकारी समेत 8 घायल, एक की मौत

Jharkhand Breaking News Live: गिरिडीह जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कब्रीबाद माइंस स्थित सीसीएल के सीपी साइडिंग पर मंगलवार रात 300 से अधिक कोयला चोरों ने धावा बोल दिया. लाठी, डंडा और धारदार हथियार से लैस चोरों ने सीसीएल अधिकारी राम सागर समेत सुरक्षा गार्डों पर हमला कर दिया. हमले में 8 सुरक्षा कर्मी घायल हो गए. कोयला चोरों ने हाइवा और दो चारपहिया वाहन का शीशा तोड़ दिया. सुरक्षा कर्मियों की बाइक भी क्षतिग्रस्त कर दी. वहीं, चतरा में तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई. बताया जा रहा है कि बिहार के गया जिले की ओर से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने जोरी खुर्द मुरैनवा गांव के समीप स्थित वंशिका लाइन होटल पास बाइक सवार को रौंद दिया. हादसा इतना भीषण था कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई.

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