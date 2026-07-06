/Jharkhand Breaking News Live: वाराणसी की तरह बैद्यनाथ धाम की बदलेगी तस्वीर, भव्य कॉरिडोर बनाने की तैयारी

Jharkhand News Today Live Updates: द्वादश ज्योतिर्लिंग में स्थापित बाबा बैद्यनाथ धाम की अब तस्वीर बदलने वाली है. बाबा धाम को अब काशी विश्वनाथ और उज्जैन महाकाल मंदिर की तर्ज पर विकसित करने की तैयारी चल रही है. जानकारी के मुताबिक, लगभग 900 करोड़ रुपये की लागत से बाबा बैद्यनाथ धाम कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा. इस कॉरिडोर का मुख्य उद्देश्य श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं को बेहतर बनाना है. इस कॉरिडोर को मंदिर के चारों ओर लगभग 33 एकड़ की भूमि में विकसित किया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट की ओर से केंद्र सरकार और झारखंड सरकार को बाबा बैद्यनाथ धाम कॉरिडोर के विकास के लिए कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया गया. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर कॉरिडोर को विकसित करने के लिए एनआईटी पटना की ओर से विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जा रही है.