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Jharkhand Breaking News Live: वाराणसी की तरह बैद्यनाथ धाम की बदलेगी तस्वीर, भव्य कॉरिडोर बनाने की तैयारी

Jharkhand Breaking News Today Live Updates: काशी विश्वनाथ और उज्जैन महाकाल मंदिर की तर्ज पर अब देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम कॉरिडोर विकसित करने की तैयारी है. सुप्रीम कोर्ट की ओर से केंद्र सरकार और झारखंड सरकार को बाबा बैद्यनाथ धाम कॉरिडोर के विकास के लिए कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया गया. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर कॉरिडोर को विकसित करने के लिए एनआईटी पटना की ओर से विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जा रही है.

Edited By:K Raj Mishra
Published: Jul 06, 2026, 09:49 AM IST|Updated: Jul 06, 2026, 09:49 AM IST
Jharkhand Breaking News Live: वाराणसी की तरह बैद्यनाथ धाम की बदलेगी तस्वीर, भव्य कॉरिडोर बनाने की तैयारी
Image Credit: Zee Media

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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