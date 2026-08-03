/Jharkhand Breaking News Highlights: JPSC के पूर्व अध्यक्ष से CID ने फिर की पूछताछ, छात्रों आंदोलन का आज भी जारी

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Jharkhand Rajya Sabha Chunav Live Updates: पलामू: JPSC परीक्षा गड़बड़ी मामले में CID की छापेमारी
झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) से जुड़े कथित गड़बड़ी मामले की जांच के सिलसिले में अपराध अनुसंधान विभाग (CID) और पलामू पुलिस की संयुक्त टीम ने सोमवार को मेदिनीनगर और नौडीहा बाजार में एक साथ छापेमारी की. टीम ने संतोष कुमार सिंह के मेदिनीनगर के हामिदगंज स्थित आवास तथा नौडीहा बाजार स्थित पैतृक घर की सघन तलाशी ली. तलाशी के दौरान जांच एजेंसियों ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अपने कब्जे में लिए, जिनकी जांच की जा रही है. इसी क्रम में संयुक्त टीम ने मेदिनीनगर के बारालोटा स्थित रविशंकर कुमार के आवास पर भी कार्रवाई की.
Jharkhand Rajya Sabha Chunav Live Updates: पूर्वी सिंहभूम: नकली विदेशी शराब बनाने वाली एक मिनी फैक्ट्री का खुलासा
पूर्वी सिंहभूम जिले में अवैध और नकली शराब के कारोबार पर रोक लगाने के लिए उत्पाद विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है. इसी अभियान के तहत एमजीएम थाना क्षेत्र के तुरियाबेड़ा में छापेमारी कर नकली विदेशी शराब बनाने वाली एक मिनी फैक्ट्री का खुलासा किया गया. उत्पाद विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि इलाके में अवैध रूप से विदेशी शराब तैयार कर बाजार में सप्लाई की जा रही है. सूचना के आधार पर सहायक आयुक्त उत्पाद के नेतृत्व में टीम ने छापेमारी की. कार्रवाई के दौरान बिट्टू कुमार महतो के अर्धनिर्मित मकान से करीब 88 लीटर तैयार नकली विदेशी शराब बरामद की गई. इनमें लगभग 70 लीटर रंगीन नकली शराब और दो कार्टन में पैक करीब 18 लीटर बोतलबंद नकली विदेशी शराब शामिल है.
Jharkhand Rajya Sabha Chunav Live Updates: दिल्ली: JPSC में भाई भतीजावाद और भ्रष्टचार हुआ है- निशिकांत दुबे
#WATCH दिल्ली: भाजपा सांसद निशिकांत दूबे ने कहा, "वो छात्र हैं उनकी मांग जायज है कि पिछले 7-8 साल में JPSC में भाई भतीजावाद और भ्रष्टचार हुआ है। जो झारखंड के बच्चें हैं वे नौकरी नहीं कर पा रहे हैं उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है इसके लिए लगातार आंदोलन चल रहा है...कोई भी व्यक्ति… pic.twitter.com/L3ZX2vkh8z
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 3, 2026
Jharkhand Rajya Sabha Chunav Live Updates: पाकुड़: सामूहिक दुष्कर्म मामले का तीसरा आरोपी मीमासाद शेख गिरफ्तार
पाकुड़ पुलिस ने दो अलग-अलग मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इस कड़ी में नाबालिग के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले के तीसरे आरोपी मीमासाद शेख को भी गिरफ्तार कर लिया गया है. इस मामले में पुलिस पहले ही दो आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी थी. इस तरह से अब तक तीन आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और चौथा आरोपी फरार है.
Jharkhand Rajya Sabha Chunav Live Updates: रांची: छात्र आंदोलनकारियों ने ज़ी मीडिया का धन्यवाद किया
रांची : आज 10वें दिन भी प्रदर्शन जारी... JPSC-JSSC अभ्यर्थियों का
विरोध जारी... छात्रों के समर्थन में उतरे आम लोग... छात्रों ने ZEE मीडिया का किया धन्यवाद#JharkhandNews pic.twitter.com/DZxXugKAfK
— Zee Bihar Jharkhand (@ZeeBiharNews) August 3, 2026
Jharkhand Rajya Sabha Chunav Live Updates: रांची: JPSC परीक्षा गड़बड़ी मामले में CID जांच तेज
रांची- 14वीं JPSC गड़बड़ी से जुड़ी बड़ी ख़बर... मामले में सीआईडी की जांच जारी#JharkhandNews pic.twitter.com/ZhSAnZIwqF
— Zee Bihar Jharkhand (@ZeeBiharNews) August 3, 2026
Jharkhand Rajya Sabha Chunav Live Updates: जामताड़ा: गैंगस्टर सुजीत सिन्हा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया
कुख्यात गैंगस्टर सुजीत सिन्हा के पुलिस एनकाउंटर के बाद सोमवार सुबह उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए जामताड़ा सदर अस्पताल भेज दिया गया. बता दें कि देर रात पुलिस मुठभेड़ में उसकी मौत हो गई थी. पुलिस के अनुसार, साहिबगंज से धनबाद ट्रांसफर के दौरान दक्षिण बहाल इलाके में शौच के लिए वाहन रोकने पर सुजीत सिन्हा ने एक जवान की राइफल छीनकर भागने का प्रयास किया. इसी दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसे गोली लगी, जिससे उसकी मौत हो गई थी.
Jharkhand Rajya Sabha Chunav Live Updates: रांची: 10वें दिन भी जारी है छात्र आंदोलन
रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का अनिश्चितकालीन धरना 10वें दिन भी जारी है. स्टूडेंट अपनी मांग को लेकर धरने पर हैं. अब इन छात्रों को लोकल सपोर्ट भी मिलने लगा है. धरनास्थल पर खाने-पीने की चीजें पहुंचाई जाने लगी हैं. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे भी इस मामले में संवाद से समाधान चाहते हैं.
Jharkhand News Today Highlights: झारखंड में जेपीएससी (JPSC) और जेएसएससी (JSSC) परीक्षाओं में कथित धांधली और पेपर लीक मामले में CID ने अपनी जांच तेज कर दी है. जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल. ख्यांगते से एक बार फिर से पूछताछ की गई. इससे पहले भी CID उनसे लगातार तीन दिनों तक लंबी पूछताछ कर चुकी है. बता दें कि इस मामले में सीआईडी अब तक 11 आरोपियों की गिरफ्तार कर चुकी है. अब जांच एजेंसी एल. ख्यांगते से पूछताछ करके उनके बयानों को गिरफ्तार आरोपियों के बयानों के साथ मिलान कर रही है. उधर, इस परीक्षा को रद्द करने और पूरे मामले की CBI से जांच कराने को लेकर राजधानी रांची में छात्रों का आंदोलन आज भी जारी है. यह छात्र आंदोलन अब बड़ा रूप ले चुका है. अब CJP ने भी इस छात्र आंदोलन का समर्थन करने का निर्णय लिया है. इसको लेकर CJP के नेताओं ने रविवार (2 अगस्त) की देर रात प्रदर्शनकारियों से फोन पर बात की.