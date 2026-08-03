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Jharkhand Breaking News Highlights: JPSC के पूर्व अध्यक्ष से CID ने फिर की पूछताछ, छात्रों आंदोलन का आज भी जारी

Jharkhand News Highlights: जेपीएससी (JPSC) और जेएसएससी (JSSC) परीक्षाओं में कथित धांधली और पेपर लीक के खिलाफ छात्रों का आंदोलन अब बड़ा रूप लेता जा रहा है. वहीं, सीआईडी ने आज भी जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल. ख्यांगते से एक बार फिर से पूछताछ की. इससे पहले भी CID उनसे लगातार तीन दिनों तक लंबी पूछताछ कर चुकी है.

Written ByK Raj Mishra
Published: Aug 03, 2026, 08:51 AM IST|Updated: Aug 03, 2026, 02:31 PM IST
Jharkhand Breaking News Highlights: JPSC के पूर्व अध्यक्ष से CID ने फिर की पूछताछ, छात्रों आंदोलन का आज भी जारी
Image Credit: झारखंड समाचार
03 August 2026 02:30 PM (IST)

Jharkhand Rajya Sabha Chunav Live Updates: पलामू: JPSC परीक्षा गड़बड़ी मामले में CID की छापेमारी

झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) से जुड़े कथित गड़बड़ी मामले की जांच के सिलसिले में अपराध अनुसंधान विभाग (CID) और पलामू पुलिस की संयुक्त टीम ने सोमवार को मेदिनीनगर और नौडीहा बाजार में एक साथ छापेमारी की. टीम ने संतोष कुमार सिंह के मेदिनीनगर के हामिदगंज स्थित आवास तथा नौडीहा बाजार स्थित पैतृक घर की सघन तलाशी ली. तलाशी के दौरान जांच एजेंसियों ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अपने कब्जे में लिए, जिनकी जांच की जा रही है. इसी क्रम में संयुक्त टीम ने मेदिनीनगर के बारालोटा स्थित रविशंकर कुमार के आवास पर भी कार्रवाई की. 

03 August 2026 02:28 PM (IST)

Jharkhand Rajya Sabha Chunav Live Updates: पूर्वी सिंहभूम: नकली विदेशी शराब बनाने वाली एक मिनी फैक्ट्री का खुलासा

पूर्वी सिंहभूम जिले में अवैध और नकली शराब के कारोबार पर रोक लगाने के लिए उत्पाद विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है. इसी अभियान के तहत एमजीएम थाना क्षेत्र के तुरियाबेड़ा में छापेमारी कर नकली विदेशी शराब बनाने वाली एक मिनी फैक्ट्री का खुलासा किया गया. उत्पाद विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि इलाके में अवैध रूप से विदेशी शराब तैयार कर बाजार में सप्लाई की जा रही है. सूचना के आधार पर सहायक आयुक्त उत्पाद के नेतृत्व में टीम ने छापेमारी की. कार्रवाई के दौरान बिट्टू कुमार महतो के अर्धनिर्मित मकान से करीब 88 लीटर तैयार नकली विदेशी शराब बरामद की गई. इनमें लगभग 70 लीटर रंगीन नकली शराब और दो कार्टन में पैक करीब 18 लीटर बोतलबंद नकली विदेशी शराब शामिल है.

03 August 2026 12:14 PM (IST)

Jharkhand Rajya Sabha Chunav Live Updates: दिल्ली: JPSC में भाई भतीजावाद और भ्रष्टचार हुआ है- निशिकांत दुबे

 

03 August 2026 12:13 PM (IST)

Jharkhand Rajya Sabha Chunav Live Updates: पाकुड़: सामूहिक दुष्कर्म मामले का तीसरा आरोपी मीमासाद शेख गिरफ्तार

पाकुड़ पुलिस ने दो अलग-अलग मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इस कड़ी में नाबालिग के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले के तीसरे आरोपी मीमासाद शेख को भी गिरफ्तार कर लिया गया है. इस मामले में पुलिस पहले ही दो आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी थी. इस तरह से अब तक तीन आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और चौथा आरोपी फरार है.

03 August 2026 11:07 AM (IST)

Jharkhand Rajya Sabha Chunav Live Updates: रांची: छात्र आंदोलनकारियों ने ज़ी मीडिया का धन्यवाद किया

 

03 August 2026 10:57 AM (IST)

Jharkhand Rajya Sabha Chunav Live Updates: रांची: JPSC परीक्षा गड़बड़ी मामले में CID जांच तेज

 

03 August 2026 09:42 AM (IST)

Jharkhand Rajya Sabha Chunav Live Updates: जामताड़ा: गैंगस्टर सुजीत सिन्हा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया

कुख्यात गैंगस्टर सुजीत सिन्हा के पुलिस एनकाउंटर के बाद सोमवार सुबह उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए जामताड़ा सदर अस्पताल भेज दिया गया. बता दें कि देर रात पुलिस मुठभेड़ में उसकी मौत हो गई थी. पुलिस के अनुसार, साहिबगंज से धनबाद ट्रांसफर के दौरान दक्षिण बहाल इलाके में शौच के लिए वाहन रोकने पर सुजीत सिन्हा ने एक जवान की राइफल छीनकर भागने का प्रयास किया. इसी दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसे गोली लगी, जिससे उसकी मौत हो गई थी.

03 August 2026 09:04 AM (IST)

Jharkhand Rajya Sabha Chunav Live Updates: रांची: 10वें दिन भी जारी है छात्र आंदोलन

रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का अनिश्चितकालीन धरना 10वें दिन भी जारी है. स्टूडेंट अपनी मांग को लेकर धरने पर हैं. अब इन छात्रों को लोकल सपोर्ट भी मिलने लगा है. धरनास्थल पर खाने-पीने की चीजें पहुंचाई जाने लगी हैं. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे भी इस मामले में संवाद से समाधान चाहते हैं.

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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