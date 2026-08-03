/Jharkhand Breaking News Highlights: JPSC के पूर्व अध्यक्ष से CID ने फिर की पूछताछ, छात्रों आंदोलन का आज भी जारी

Jharkhand News Today Highlights: झारखंड में जेपीएससी (JPSC) और जेएसएससी (JSSC) परीक्षाओं में कथित धांधली और पेपर लीक मामले में CID ने अपनी जांच तेज कर दी है. जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल. ख्यांगते से एक बार फिर से पूछताछ की गई. इससे पहले भी CID उनसे लगातार तीन दिनों तक लंबी पूछताछ कर चुकी है. बता दें कि इस मामले में सीआईडी अब तक 11 आरोपियों की गिरफ्तार कर चुकी है. अब जांच एजेंसी एल. ख्यांगते से पूछताछ करके उनके बयानों को गिरफ्तार आरोपियों के बयानों के साथ मिलान कर रही है. उधर, इस परीक्षा को रद्द करने और पूरे मामले की CBI से जांच कराने को लेकर राजधानी रांची में छात्रों का आंदोलन आज भी जारी है. यह छात्र आंदोलन अब बड़ा रूप ले चुका है. अब CJP ने भी इस छात्र आंदोलन का समर्थन करने का निर्णय लिया है. इसको लेकर CJP के नेताओं ने रविवार (2 अगस्त) की देर रात प्रदर्शनकारियों से फोन पर बात की.