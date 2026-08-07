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Jharkhand Breaking News Live: 'अब हर जिले के छात्रों से ली जाएगी राय, बनेगा ठोस समाधान', रांची छात्र आंदोलन पर सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा फैसला

Jharkhand Breaking News: जेपीएससी-जेएसएससी परीक्षाओं में हुई गड़बड़ी के खिलाफ छात्रों का आंदोलन 14वें दिन भी जारी है. अब अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे कई छात्रों की तबीयत बिगड़ने लगी है. इस बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने छात्र आंदोलन का समर्थन किया है और उनकी मदद करने का आश्वासन दिया है. वहीं, बीजेपी इस मुद्दे को लेकर सदन के अंदर सरकार पर हमलावर है.

Written ByK Raj Mishra
Published: Aug 07, 2026, 07:04 AM IST|Updated: Aug 07, 2026, 05:36 PM IST
Jharkhand Breaking News Live: 'अब हर जिले के छात्रों से ली जाएगी राय, बनेगा ठोस समाधान', रांची छात्र आंदोलन पर सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा फैसला
Image Credit: झारखंड समाचार
07 August 2026 05:30 PM (IST)

Jharkhand Breaking News Live: रांची छात्र आंदोलन पर सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा फैसला

झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर रांची में हो रहे छात्र आंदोलन पर पोस्ट किया. उन्होंने लिखा कि छात्रों की बात, छात्रों के साथ मैंने पहले भी कहा है कि मैं और हमारी सरकार झारखंड सहित पूरे देश में छात्रों और युवाओं से जुड़ी समस्याओं के ठोस एवं व्यावहारिक समाधान की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं. रांची में मेरे युवा साथियों के साथ-साथ, राज्य के विभिन्न जिलों में रहने वाले युवाओं और छात्रों के सुझाव भी समान रूप से महत्वपूर्ण हैं. इसलिए सरकार सभी जिलों के छात्र-छात्राओं की राय और सुझाव प्राप्त करेगी, ताकि समाधान व्यापक और समावेशी हो. हम शीघ्र ही राज्य और देशभर के छात्रों, शिक्षाविदों तथा नीति-निर्माताओं के सुझाव एकत्रित कर, समयबद्ध तरीके से आवश्यक सुधारों और सकारात्मक बदलावों की दिशा में ठोस कदम उठाएंगे.

07 August 2026 04:50 PM (IST)

Jharkhand Breaking News Live: अमरनाथ पांडे ने मुझ पर स्याही फेंक दी-...

Jharkhand Breaking News Live: अमरनाथ पांडे ने मुझ पर स्याही फेंक दी- नेहा बोरा

ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन की प्रेसिडेंट नेहा बोरा कहती हैं कि आज हम बिरसा मुंडा स्टेडियम से एक मार्च निकाल रहे थे. जब मैं वहां अपने साथियों के साथ खड़ी थी, तो अमरनाथ पांडे (26) नाम के एक व्यक्ति ने, जो RSS का सदस्य भी है, मुझ पर स्याही फेंक दी. अपनी इस आपराधिक हरकत को सही ठहराने के लिए उसने वही किया, जो RSS से जुड़े लोग करते हैं- 'जय श्री राम' के नारे लगाए. विरोध प्रदर्शन में शामिल लोगों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया. वह यह भी कहती हैं कि पिछले महीने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े की मांग को लेकर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान जिन राजनीतिक पार्टियों ने एकजुटता दिखाई थी, हम उनसे मांग करते हैं कि वे जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में विरोध कर रहे छात्रों की मांगों को भी स्वीकार करें.

07 August 2026 03:19 PM (IST)

Jharkhand News Today Live Updates: रांची: पेलेट गन से नहीं डरे तो स्याही क्या...

Jharkhand News Today Live Updates: रांची: पेलेट गन से नहीं डरे तो स्याही क्या बिगाड़ लेगी?- नेहा बोरा

 

07 August 2026 02:42 PM (IST)

Jharkhand News Today Live Updates: रांची: नेहा बोरा के चेहरे पर स्याही फेंकी...

Jharkhand News Today Live Updates: रांची: नेहा बोरा के चेहरे पर स्याही फेंकी गई

 

07 August 2026 01:00 PM (IST)

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Jharkhand News Today Live Updates: रांची: छात्रों को संवैधानिक तरीके से आंदोलन करने का पूरा अधिकार- मंत्री योगेंद्र प्रसाद

 

07 August 2026 11:48 AM (IST)

Jharkhand News Today Live Updates: रांची: अनशन पर बैठे छात्र की तबीयत बिगड़ी...

Jharkhand News Today Live Updates: रांची: अनशन पर बैठे छात्र की तबीयत बिगड़ी 

JPSC छात्र आंदोलन में अनशन पर बैठे एक छात्र की तबीयत काफी बिगड़ गई है. जिसके कारण उसे अस्पताल ले जाया गया है. बताया जा रहा है कि अनशन पर बैठे राहुल क्रांति की तबीयत अचानक से काफी ज्यादा खराब हो गई. इसकी वजह से उसे प्रदर्शनस्थल से तुरंत अस्पताल भेजा गया है.

07 August 2026 11:40 AM (IST)

Jharkhand News Today Live Updates: दिल्ली: आधे महीने के बाद अब उन्हें याद आया...

Jharkhand News Today Live Updates: दिल्ली: आधे महीने के बाद अब उन्हें याद आया- संजय सेठ

 

07 August 2026 11:27 AM (IST)

Jharkhand News Today Live Updates: गुमला: जर्जर स्कूल में पढ़ने को मजबूर हैं...

Jharkhand News Today Live Updates: गुमला: जर्जर स्कूल में पढ़ने को मजबूर हैं 85 मासूम

गुमला जिले के भरनो प्रखंड से शिक्षा व्यवस्था की एक बेहद चिंताजनक तस्वीर सामने आई है. यहां सलकेया गांव के नव उत्क्रमित मध्य विद्यालय में 85 बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं. दरअसल, भरनो प्रखंड मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर दूर स्थित सलकेया गांव का नव उत्क्रमित मध्य विद्यालय बदहाली की मार झेल रहा है. जानकारी के मुताबिक, विद्यालय में कुल 85 छात्र-छात्राएं नामांकित हैं, लेकिन सात कमरों में से छह कमरे पूरी तरह जर्जर हो चुके हैं. स्थिति ऐसी है कि सभी बच्चों की पढ़ाई एक ही कमरे में कराई जा रही है. विद्यालय की जर्जर इमारत कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है, लेकिन जिम्मेदार विभाग अब तक मौन है. 

07 August 2026 09:43 AM (IST)

Jharkhand News Today Live Updates: जमशेदपुर: महिला का गला दबाकर लाखों के...

Jharkhand News Today Live Updates: जमशेदपुर: महिला का गला दबाकर लाखों के गहनों लूटे

जमशेदपुर के एमजीएम थाना क्षेत्र स्थित तुरियाबेड़ा में गुरुवार रात एक महिला से लूटपाट की सनसनीखेज घटना सामने आई. तीन अज्ञात बदमाशों ने सुनसान रास्ते का फायदा उठाते हुए महिला का गला दबाकर उनके गले से सोने की चेन और कान की बाली लूट ली. वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. घटना में महिला घायल हो गई, जिनका स्थानीय क्लीनिक में प्राथमिक उपचार कराया गया. जानकारी के अनुसार, तुरियाबेड़ा निवासी मंजू देवी रात करीब 9:30 बजे रामनगर से दवा लेकर अपने घर लौट रही थीं. इसी दौरान एक युवक उनका पीछा कर रहा था, जबकि उसके दो साथी पहले से रास्ते में घात लगाए बैठे थे. आरोप है कि पीछा कर रहे युवक ने अपने साथियों को फोन पर महिला के गले में सोने की चेन होने की सूचना दी. घर से करीब 500 मीटर पहले अंधेरे का लाभ उठाकर तीनों बदमाशों ने मंजू देवी को घेर लिया. एक आरोपी ने उनका गला दबा दिया ताकि वह शोर न मचा सकें, जबकि दूसरे ने उनके गले से सोने की चेन और कान की बाली निकाल ली. इसी बीच सड़क से गुजर रही एक बाइक की हेडलाइट की रोशनी पड़ने पर बदमाश मौके से भाग निकले.

07 August 2026 08:32 AM (IST)

Jharkhand News Today Live Updates: पाकुड़: नकली विदेशी शराब बनाने का भंडाफोड़...

Jharkhand News Today Live Updates: पाकुड़: नकली विदेशी शराब बनाने का भंडाफोड़

पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत करणघाटी गांव में पुलिस ने नकली शराब बनाने के कारोबार का भंडाफोड़ किया है. इस मामले में एक व्यक्ति तारेश साह को गिरफ्तार किया गया है. मौके से भारी मात्रा में निर्मित नकली शराब, विभिन्न ब्रांडों के स्टीकर, खाली बोतलें और लिक्विड जब्त किया गया है. साथ ही पुलिस ने मौके से नीले रंग के प्लास्टिक जार में लगभग 20 लीटर स्प्रिट और शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाला अन्य सामान बरामद किया है.

07 August 2026 07:55 AM (IST)

Jharkhand News Today Live Updates: रांची: माइक-कैमरा लेकर नहीं जा सकेंगे...

Jharkhand News Today Live Updates: रांची: माइक-कैमरा लेकर नहीं जा सकेंगे पत्रकार

बैठक स्थल के अंदर पत्रकार किसी भी प्रकार का माइक, कैमरा, रिकॉर्डिंग डिवाइस या साउंड सिस्टम लेकर प्रवेश नहीं करेंगे. छात्रों का कहना है कि पत्रकारों की मौजूदगी केवल अभिभावक के रूप में रहेगी. उनका उद्देश्य वार्ता को प्रभावित करना नहीं, बल्कि छात्रों को नैतिक और बौद्धिक सहयोग देना है.

07 August 2026 07:52 AM (IST)

Jharkhand News Today Live Updates: रांची: बंद कमरे में बात नहीं करेंगे...

Jharkhand News Today Live Updates: रांची: बंद कमरे में बात नहीं करेंगे आंदोलनकारी

जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित धांधली के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्रों ने सरकार के साथ प्रस्तावित वार्ता के लिए अपना प्रतिनिधिमंडल तय कर लिया है. आंदोलनकारी छात्रों ने स्पष्ट कर दिया है कि वे सरकार से बातचीत के लिए पूरी तैयारी के साथ जाएंगे, लेकिन वार्ता पारदर्शी और सार्वजनिक होनी चाहिए.

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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