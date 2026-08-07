Jharkhand Breaking News Live: 'अब हर जिले के छात्रों से ली जाएगी राय, बनेगा ठोस समाधान', रांची छात्र आंदोलन पर सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा फैसला

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Jharkhand Breaking News Live: रांची छात्र आंदोलन पर सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा फैसला
झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर रांची में हो रहे छात्र आंदोलन पर पोस्ट किया. उन्होंने लिखा कि छात्रों की बात, छात्रों के साथ मैंने पहले भी कहा है कि मैं और हमारी सरकार झारखंड सहित पूरे देश में छात्रों और युवाओं से जुड़ी समस्याओं के ठोस एवं व्यावहारिक समाधान की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं. रांची में मेरे युवा साथियों के साथ-साथ, राज्य के विभिन्न जिलों में रहने वाले युवाओं और छात्रों के सुझाव भी समान रूप से महत्वपूर्ण हैं. इसलिए सरकार सभी जिलों के छात्र-छात्राओं की राय और सुझाव प्राप्त करेगी, ताकि समाधान व्यापक और समावेशी हो. हम शीघ्र ही राज्य और देशभर के छात्रों, शिक्षाविदों तथा नीति-निर्माताओं के सुझाव एकत्रित कर, समयबद्ध तरीके से आवश्यक सुधारों और सकारात्मक बदलावों की दिशा में ठोस कदम उठाएंगे.
Jharkhand Breaking News Live: अमरनाथ पांडे ने मुझ पर स्याही फेंक दी- नेहा बोरा
ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन की प्रेसिडेंट नेहा बोरा कहती हैं कि आज हम बिरसा मुंडा स्टेडियम से एक मार्च निकाल रहे थे. जब मैं वहां अपने साथियों के साथ खड़ी थी, तो अमरनाथ पांडे (26) नाम के एक व्यक्ति ने, जो RSS का सदस्य भी है, मुझ पर स्याही फेंक दी. अपनी इस आपराधिक हरकत को सही ठहराने के लिए उसने वही किया, जो RSS से जुड़े लोग करते हैं- 'जय श्री राम' के नारे लगाए. विरोध प्रदर्शन में शामिल लोगों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया. वह यह भी कहती हैं कि पिछले महीने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े की मांग को लेकर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान जिन राजनीतिक पार्टियों ने एकजुटता दिखाई थी, हम उनसे मांग करते हैं कि वे जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में विरोध कर रहे छात्रों की मांगों को भी स्वीकार करें.
Jharkhand News Today Live Updates: रांची: पेलेट गन से नहीं डरे तो स्याही क्या बिगाड़ लेगी?- नेहा बोरा
#WATCH | रांची, झारखंड | ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन की अध्यक्ष नेहा बोरा पर स्याही फेंकी गई।
उन्होंने कहा, "20 जुलाई को हम पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पेलेट गन का इस्तेमाल किया गया; जब हम तब नहीं डरे, तो यह मामूली स्याही हमारा क्या बिगाड़ लेगी?..." pic.twitter.com/uU7E2a6Qvl
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 7, 2026
Jharkhand News Today Live Updates: रांची: नेहा बोरा के चेहरे पर स्याही फेंकी गई
#WATCH रांची, झारखंड: AISA अध्यक्ष नेहा बोरा ने कहा, "... झारखंड और पूरे देश में होने वाली हर परीक्षा सरकारी संस्थाओं द्वारा पारदर्शी और स्पष्टीकरणीय तरीके से होनी चाहिए। जब भी कोई पेपर लीक होता है, तो उसकी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ प्राइवेट एजेंसियों पर नहीं डाली जा सकती। संबंधित… pic.twitter.com/8CEp7Hbs2i
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 7, 2026
Jharkhand News Today Live Updates: रांची: छात्रों को संवैधानिक तरीके से आंदोलन करने का पूरा अधिकार- मंत्री योगेंद्र प्रसाद
#WATCH | झारखंड विधानसभा मॉनसून सत्र | रांची | झारखंड सरकार में मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने JPSC-JSSC उम्मीदवारों के विरोध-प्रदर्शन पर कहा, "हम बार-बार दोहरा रहे हैं, छात्रों को संवैधानिक तरीके से आंदोलन करने का पूरा अधिकार है। सरकार छात्रों से वार्ता करने के लिए पूरी तरह से तैयार… pic.twitter.com/d8VbnooFed
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 7, 2026
Jharkhand News Today Live Updates: रांची: अनशन पर बैठे छात्र की तबीयत बिगड़ी
JPSC छात्र आंदोलन में अनशन पर बैठे एक छात्र की तबीयत काफी बिगड़ गई है. जिसके कारण उसे अस्पताल ले जाया गया है. बताया जा रहा है कि अनशन पर बैठे राहुल क्रांति की तबीयत अचानक से काफी ज्यादा खराब हो गई. इसकी वजह से उसे प्रदर्शनस्थल से तुरंत अस्पताल भेजा गया है.
Jharkhand News Today Live Updates: दिल्ली: आधे महीने के बाद अब उन्हें याद आया- संजय सेठ
#WATCH | दिल्ली: केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने रांची में विरोध प्रदर्शन कर रहे JPSC-JSSC उम्मीदवारों के साथ लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के संवाद पर कहा, "आधे महीने के बाद अब उन्हें याद आया है कि झारखंड में भी हजारों बच्चे धरने पर बैठे हैं तो यहां से उन्होंने वीडियो संदेश दे… pic.twitter.com/lqaSGWKOfg
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 7, 2026
Jharkhand News Today Live Updates: गुमला: जर्जर स्कूल में पढ़ने को मजबूर हैं 85 मासूम
गुमला जिले के भरनो प्रखंड से शिक्षा व्यवस्था की एक बेहद चिंताजनक तस्वीर सामने आई है. यहां सलकेया गांव के नव उत्क्रमित मध्य विद्यालय में 85 बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं. दरअसल, भरनो प्रखंड मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर दूर स्थित सलकेया गांव का नव उत्क्रमित मध्य विद्यालय बदहाली की मार झेल रहा है. जानकारी के मुताबिक, विद्यालय में कुल 85 छात्र-छात्राएं नामांकित हैं, लेकिन सात कमरों में से छह कमरे पूरी तरह जर्जर हो चुके हैं. स्थिति ऐसी है कि सभी बच्चों की पढ़ाई एक ही कमरे में कराई जा रही है. विद्यालय की जर्जर इमारत कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है, लेकिन जिम्मेदार विभाग अब तक मौन है.
Jharkhand News Today Live Updates: जमशेदपुर: महिला का गला दबाकर लाखों के गहनों लूटे
जमशेदपुर के एमजीएम थाना क्षेत्र स्थित तुरियाबेड़ा में गुरुवार रात एक महिला से लूटपाट की सनसनीखेज घटना सामने आई. तीन अज्ञात बदमाशों ने सुनसान रास्ते का फायदा उठाते हुए महिला का गला दबाकर उनके गले से सोने की चेन और कान की बाली लूट ली. वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. घटना में महिला घायल हो गई, जिनका स्थानीय क्लीनिक में प्राथमिक उपचार कराया गया. जानकारी के अनुसार, तुरियाबेड़ा निवासी मंजू देवी रात करीब 9:30 बजे रामनगर से दवा लेकर अपने घर लौट रही थीं. इसी दौरान एक युवक उनका पीछा कर रहा था, जबकि उसके दो साथी पहले से रास्ते में घात लगाए बैठे थे. आरोप है कि पीछा कर रहे युवक ने अपने साथियों को फोन पर महिला के गले में सोने की चेन होने की सूचना दी. घर से करीब 500 मीटर पहले अंधेरे का लाभ उठाकर तीनों बदमाशों ने मंजू देवी को घेर लिया. एक आरोपी ने उनका गला दबा दिया ताकि वह शोर न मचा सकें, जबकि दूसरे ने उनके गले से सोने की चेन और कान की बाली निकाल ली. इसी बीच सड़क से गुजर रही एक बाइक की हेडलाइट की रोशनी पड़ने पर बदमाश मौके से भाग निकले.
Jharkhand News Today Live Updates: पाकुड़: नकली विदेशी शराब बनाने का भंडाफोड़
पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत करणघाटी गांव में पुलिस ने नकली शराब बनाने के कारोबार का भंडाफोड़ किया है. इस मामले में एक व्यक्ति तारेश साह को गिरफ्तार किया गया है. मौके से भारी मात्रा में निर्मित नकली शराब, विभिन्न ब्रांडों के स्टीकर, खाली बोतलें और लिक्विड जब्त किया गया है. साथ ही पुलिस ने मौके से नीले रंग के प्लास्टिक जार में लगभग 20 लीटर स्प्रिट और शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाला अन्य सामान बरामद किया है.
Jharkhand News Today Live Updates: रांची: माइक-कैमरा लेकर नहीं जा सकेंगे पत्रकार
बैठक स्थल के अंदर पत्रकार किसी भी प्रकार का माइक, कैमरा, रिकॉर्डिंग डिवाइस या साउंड सिस्टम लेकर प्रवेश नहीं करेंगे. छात्रों का कहना है कि पत्रकारों की मौजूदगी केवल अभिभावक के रूप में रहेगी. उनका उद्देश्य वार्ता को प्रभावित करना नहीं, बल्कि छात्रों को नैतिक और बौद्धिक सहयोग देना है.
Jharkhand News Today Live Updates: रांची: बंद कमरे में बात नहीं करेंगे आंदोलनकारी
जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित धांधली के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्रों ने सरकार के साथ प्रस्तावित वार्ता के लिए अपना प्रतिनिधिमंडल तय कर लिया है. आंदोलनकारी छात्रों ने स्पष्ट कर दिया है कि वे सरकार से बातचीत के लिए पूरी तैयारी के साथ जाएंगे, लेकिन वार्ता पारदर्शी और सार्वजनिक होनी चाहिए.
Jharkhand News Today Live Updates: जेपीएससी-जेएसएससी परीक्षा में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का आंदोलन 14वें दिन भी जारी है. जानकारी के मुताबिक, आंदोलनकारियों से वार्ता के लिए सरकार की ओर से SDM और ADM एक बार फिर से धरनास्थल पहुंचे. वहीं, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे कई छात्रों की तबीयत बिगड़ने लगी है. अनशन पर बैठे राहुल क्रांति की तबीयत अचानक से काफी ज्यादा खराब हो गई. इसकी वजह से उसे प्रदर्शनस्थल से तुरंत अस्पताल भेजा गया है.उधर, बीजेपी ने इस मुद्दे को सदन में उठाया है. विधानसभा में विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहा है.