Jharkhand Breaking News Live: 'अब हर जिले के छात्रों से ली जाएगी राय, बनेगा ठोस समाधान', रांची छात्र आंदोलन पर सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा फैसला

Jharkhand News Today Live Updates: जमशेदपुर: महिला का गला दबाकर लाखों के गहनों लूटे

जमशेदपुर के एमजीएम थाना क्षेत्र स्थित तुरियाबेड़ा में गुरुवार रात एक महिला से लूटपाट की सनसनीखेज घटना सामने आई. तीन अज्ञात बदमाशों ने सुनसान रास्ते का फायदा उठाते हुए महिला का गला दबाकर उनके गले से सोने की चेन और कान की बाली लूट ली. वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. घटना में महिला घायल हो गई, जिनका स्थानीय क्लीनिक में प्राथमिक उपचार कराया गया. जानकारी के अनुसार, तुरियाबेड़ा निवासी मंजू देवी रात करीब 9:30 बजे रामनगर से दवा लेकर अपने घर लौट रही थीं. इसी दौरान एक युवक उनका पीछा कर रहा था, जबकि उसके दो साथी पहले से रास्ते में घात लगाए बैठे थे. आरोप है कि पीछा कर रहे युवक ने अपने साथियों को फोन पर महिला के गले में सोने की चेन होने की सूचना दी. घर से करीब 500 मीटर पहले अंधेरे का लाभ उठाकर तीनों बदमाशों ने मंजू देवी को घेर लिया. एक आरोपी ने उनका गला दबा दिया ताकि वह शोर न मचा सकें, जबकि दूसरे ने उनके गले से सोने की चेन और कान की बाली निकाल ली. इसी बीच सड़क से गुजर रही एक बाइक की हेडलाइट की रोशनी पड़ने पर बदमाश मौके से भाग निकले.