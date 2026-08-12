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Jharkhand Breaking News Live: रात के अंधेरे में छात्रों को जबरन हटाने का प्रयास! प्रदर्शनस्थल पर मची अफरा-तफरी

Jharkhand Breaking News: राजधानी रांची में छात्रों का आंदोलन हर गुजरते दिन के साथ और तेज होता जा रहा है. प्रदर्शनकारी छात्रों का आरोप है कि मंगलवार की देर रात रांची पुलिस ने उन्हें जबरन धरनास्थल से हटाने का प्रयास किया.

Written ByK Raj Mishra
Published: Aug 12, 2026, 08:40 AM IST|Updated: Aug 12, 2026, 10:08 AM IST
Jharkhand Breaking News Live: रात के अंधेरे में छात्रों को जबरन हटाने का प्रयास! प्रदर्शनस्थल पर मची अफरा-तफरी
Image Credit: JPSC छात्र आंदोलन
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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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