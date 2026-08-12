/Jharkhand Breaking News Live: रात के अंधेरे में छात्रों को जबरन हटाने का प्रयास! प्रदर्शनस्थल पर मची अफरा-तफरी

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दुमका के सदर अस्पताल में संचालित फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल की ओपीडी सेवा अब 19 अगस्त से अपने नए भवन से शुरू होगी.
आरोपी अभय तिवारी ने सीआईडी को दिये अपने बयान में जेपीएससी के तीन सदस्यों अजीता भट्टाचार्य, जमाल अहमद और अनीमा हांसदा की कथित भूमिका को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. उसने बताया कि एफआरओ के एक पद की बोली 20-25 लाख और एसीएफ के पद की बोली 30-35 लाख रुपये में लगी थी. उसने बताया कि अभ्यर्थियों से वसूली गयी रकम में से एक करोड़ रुपये उसने खुद अपने पास रखे थे.
JMM महासचिव विनोद कुमार पांडेय ने भाजपा पर छात्र आंदोलन के नाम पर हेमंत सोरेन की सरकार को बदनाम करने की साजिश रचने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में विवादित एजेंसी TDPL को शामिल करने पर सवाल उठाए. छात्र आंदोलन को लेकर विनोद कुमार पांडेय ने कहा कि JPSC-JSSC परीक्षा अनियमितता मामले में निष्पक्ष जांच की जा रही है. सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश पर CID की कार्रवाई जारी है. उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा. विनोद पांडेय ने कहा कि दोषी चाहे कितना भी प्रभावशाली हो, बख्शा नहीं जाएगा.
Jharkhand News Today Live Updates: रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा रद्द करने और सीबीआई जांच की मांग को लेकर धरने पर बैठे छात्रों का आंदोलन 19वें दिन भी जारी है. छात्रों की मांग है कि जब तक JSSC-CGL परीक्षा रद्द नहीं की जाती और मामले की CBI जांच नहीं होती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा. सोमवार को छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के बाद इस आंदोलन ने और तेजी पकड़ ली है. लाठीचार्ज के विरोध में छात्रों ने मंगलवार (11 अगस्त) की देर शाम को जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट चौक तक 'मौन जुलूस' निकाला. मौन जुलूस के बाद देर रात को प्रदर्शनस्थल पर भारी पुलिस फोर्स पहुंचने से अफरा-तफरी मच गई. छात्रों और पुलिस के बीच बीजेपी नेता-कार्यकर्ता ढाल बनकर खड़े हो गए. भाजपा के पूर्व मंत्री अमर बाउरी, धनबाद विधायक राज सिन्हा और पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही सहित कई नेता छात्रों के समर्थन में धरनास्थल पहुंचे. छात्रों का आरोप है कि पुलिस की ओर से रात के अंधेरे उन्हें जबरन धरनास्थल से उठाने का प्रयास किया गया. वहीं, पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पथराव की घटना के बाद संदिग्धों की पहचान करने और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने गई थी.