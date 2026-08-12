/Jharkhand Breaking News Live: रात के अंधेरे में छात्रों को जबरन हटाने का प्रयास! प्रदर्शनस्थल पर मची अफरा-तफरी

Jharkhand News Today Live Updates: रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा रद्द करने और सीबीआई जांच की मांग को लेकर धरने पर बैठे छात्रों का आंदोलन 19वें दिन भी जारी है. छात्रों की मांग है कि जब तक JSSC-CGL परीक्षा रद्द नहीं की जाती और मामले की CBI जांच नहीं होती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा. सोमवार को छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के बाद इस आंदोलन ने और तेजी पकड़ ली है. लाठीचार्ज के विरोध में छात्रों ने मंगलवार (11 अगस्त) की देर शाम को जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट चौक तक 'मौन जुलूस' निकाला. मौन जुलूस के बाद देर रात को प्रदर्शनस्थल पर भारी पुलिस फोर्स पहुंचने से अफरा-तफरी मच गई. छात्रों और पुलिस के बीच बीजेपी नेता-कार्यकर्ता ढाल बनकर खड़े हो गए. भाजपा के पूर्व मंत्री अमर बाउरी, धनबाद विधायक राज सिन्हा और पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही सहित कई नेता छात्रों के समर्थन में धरनास्थल पहुंचे. छात्रों का आरोप है कि पुलिस की ओर से रात के अंधेरे उन्हें जबरन धरनास्थल से उठाने का प्रयास किया गया. वहीं, पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पथराव की घटना के बाद संदिग्धों की पहचान करने और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने गई थी.