/Jharkhand Breaking News Live: JPSC-JSSC छात्र आंदोलन, दूसरी दौर की वार्ता के बाद आदित्य साहू का सरकार पर हमला

Jharkhand Breaking News Live: कांग्रेस की सरकार में पूरे देश के पैमाने पर छात्र आंदोलन हुआ- मंत्री रामकृपाल यादव

पटना: बिहार सरकार में मंत्री रामकृपाल यादव ने झारखंड सरकार और छात्रों के प्रतिनिधिमंडल के बीच बातचीत पर कहा- झारखंड में छात्र आंदोलन कर रहे हैं, असंतोष का भाव है. लगातार ये आंदोलन चल रहा है. वहां की सरकार को संज्ञान में लेने की आवश्यकता है. राहुल गांधी छात्रों के बहुत बड़े हितैषी हैं, ऐसा लग रहा है लेकिन उन्होंने पहले कभी भी छात्रों की चिंता नहीं की. उन्हीं की सरकार में पूरे देश के पैमाने पर छात्र आंदोलन हुआ, इमंरजेंसी लागू की गई, कांग्रेस पार्टी के नेता ये सब भूल गए होंगे, उन्हें याद करना चाहिए. अब वे छात्रों के हितैषी हो गए हैं लेकिन चलो ठीक है, 'देर आए दुरुस्त आए' हालांकि देश और दुनिया सब समझती है. कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व खत्म हो चुका है. वे मौके की तलाश में हैं और जहां मौका मिलता है प्रवेश कर जाते हैं. झारखंड में कांग्रेस के समर्थन से सरकार चल रही है. छात्रों को प्राथमिकता दीजिए, उनकी समस्याओं को दूर कीजिए.