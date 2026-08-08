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Jharkhand Breaking News Live: JPSC-JSSC छात्र आंदोलन: दूसरी दौर की वार्ता के बाद आदित्य साहू का सरकार पर हमला
आज झारखंड सरकार और आंदोलनरत छात्रों के बीच दूसरी बार वार्ता हुई. वार्ता के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा. आदित्य साहू ने कहा कि छात्रों की प्रमुख मांग सीबीआई जांच की है. अगर सरकार की नीयत साफ है, तो सीबीआई जांच की अनुशंसा करने में परेशानी क्या है? उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के पास सीबीआई जांच की अनुशंसा करने का अधिकार है. आदित्य साहू ने आरोप लगाया कि बड़े पैमाने पर छात्रों के भविष्य और उनके रोजगार के साथ खिलवाड़ किया गया है. उन्होंने कहा कि सरकार को छात्रों के साथ सिर्फ वार्ता करने के बजाय उनकी मांग पर ठोस कदम उठाना चाहिए.
Jharkhand Breaking News Live: आंदोलनरत छात्रों के आंदोलन का आज 15वां दिन
जेपीएससी, जेएसएससी और सीजीएल समेत कई प्रतियोगी परीक्षा अनियमितता मामले को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं. परीक्षा रद्द करने समेत अपनी मांगों को लेकर राज्य भर के आंदोलनरत छात्रों के आंदोलन का आज 15वां दिन है. जयपाल सिंह स्टेडियम में दो गुट प्रदर्शन कर रहे हैं. एक कोर स्टूडेंट्स का आंदोलन, दूसरा क्षेत्रीय राजनीतिक दल जेएलकेएम का आज से लेफ्ट विंग के ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन कभी प्रदर्शन शुरू हो गया है.
Jharkhand Breaking News Live: JPSC PT परीक्षा में धांधली का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट
झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की तरफ से आयोजित सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में हुई कथित गड़बड़ियों का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. सामाजिक कार्यकर्ता हरिशरण देवगन ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है. याचिका में परीक्षा रद्द करने से लेकर सीबीआई जांच तक की अपील की है. सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका के अनुसार, 19 अप्रैल को हुई JPSC प्रारंभिक परीक्षा रद्द की जाए और नई परीक्षा कराई जाए. परीक्षा में हुई कथित गड़बड़ियों की CBI से स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराई जाए. जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज या झारखंड के बाहर के किसी हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में स्वतंत्र कमेटी बनाई जाए.
Jharkhand Breaking News Live: CM आवास घेराव के दौरान 10 कार्यकर्ता डिटेन
झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की परीक्षाओं में हुई धांधली के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) का प्रदर्शन उग्र हो गया है. इस दौरान छात्रों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक और धक्का-मुक्की हुई. पुलिस ने एबीवीपी के 10 कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है. मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी तैनात हैं.
Jharkhand Breaking News Live: ABVP कार्यकर्ताओं ने निकाला मार्च
रांची- ABVP कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री आवास तक मार्च करने से जब रांची पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो कुछ प्रदर्शनकारी सड़क पर लेट गए और कुछ पुलिस की गाड़ी पर चढ़ गए.
#WATCH रांची, झारखंड। ABVP कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री आवास तक मार्च करने से जब रांची पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो कुछ प्रदर्शनकारी सड़क पर लेट गए और कुछ पुलिस की गाड़ी पर चढ़ गए। pic.twitter.com/g3UVUlItMm
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 8, 2026
Jharkhand Breaking News Live: प्रतिनिधिमंडल की मांगें बहुत जायज- मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू
उम्मीदवारों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद झारखंड के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा- आज इस छात्र आंदोलन के सभी हितधारकों से मिलकर हम उनकी भावनाओं को समझना चाहते थे. इसी संबंध में NSUI का एक प्रतिनिधिमंडल अपनी मांगों, अपने सुझावों को लेकर हमसे मिला. हम लोगों ने भी उनके सुझावों का बड़ी गंभीरता से अध्ययन किया. इस प्रतिनिधिमंडल की मांगें बहुत जायज प्रतीत होती हैं. हम लोग भी ये समझते हैं कि मुख्यमंत्री के सामने जब ये मांगें रखी जाएंगी तो इस संबंध में मुख्यमंत्री का बहुत सकारात्मक जवाब आएगा.
#WATCH रांची, झारखंड। उम्मीदवारों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद झारखंड के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा, "आज इस छात्र आंदोलन के सभी हितधारकों से मिलकर हम उनकी भावनाओं को समझना चाहते थे। इसी संबंध में NSUI का एक प्रतिनिधिमंडल अपनी मांगों, अपने सुझावों को लेकर हमसे मिला। हम… pic.twitter.com/GOkkcJxwZO
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 8, 2026
Jharkhand Breaking News Live: तत्काल प्रभाव से 14वीं JPSC को रद्द किया जाए- कांग्रेस अध्यक्ष कुमार राजा
रांची महानगर कांग्रेस अध्यक्ष कुमार राजा ने कहा- सरकार को इस पहल के लिए धन्यवाद. जितने भी हितधारक थे, जिन लोगों की भागीदारी इस आंदोलन में थी, उन सभी से आप मुलाकात कर रहे हैं. पूरा मांग पत्र सौंपा है जिसे छात्रों से बात करके, उनकी भावनाओं को ध्यान में रख कर बनाया गया है. हमारी मांग है कि तत्काल प्रभाव से 14वीं JPSC को रद्द किया जाए. जितनी भी संदिग्ध परीक्षाएं हुई हैं, CID-SIT के माध्यम से 90 दिनों के अंदर जांच की जाए और उसे सार्वजनिक किया जाए. परीक्षाओं को पारदर्शी बनाया जाए. हमारी एक मांग ये भी है कि परीक्षाओं का वार्षिक कैलेंडर हो.
#WATCH | रांची, झारखंड | रांची महानगर कांग्रेस अध्यक्ष कुमार राजा ने कहा, "सरकार को इस पहल के लिए धन्यवाद। जितने भी हितधारक थे, जिन लोगों की भागीदारी इस आंदोलन में थी, उन सभी से आप मुलाकात कर रहे हैं। अपने पूरा मांग पत्र सौंपा है जिसे छात्रों से बात करके, उनकी भावनाओं को ध्यान… https://t.co/zFIZkrG5Zx pic.twitter.com/BHDh3ezEMK
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 8, 2026
Jharkhand Breaking News Live: ABVP करेगी मुख्यमंत्री आवास का घेराव
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) जेपीएससी, जेएसएससी में हुई कथित अनियमितताओं को लेकर मुख्यमंत्री आवास घेराव के लिए जा रही है. मौके पर भारी संख्या में जिला प्रशासन मौजूद है.
Jharkhand Breaking News Live: NSUI और आदिवासी छात्र संगठनों से जुड़े छात्रों से होगी बातचीत
रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में छात्रों के साथ बैठकों का दौर चल रहा है. सरकारी समिति NSUI और आदिवासी छात्र संगठनों से जुड़े छात्रों के साथ बातचीत करने वाली है. JLKM गुट के साथ बातचीत पूरी हो चुकी है, हालांकि कुछ मांगों पर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है.
Jharkhand Breaking News Live: राज्य सरकार के प्रतिनिधिमंडल और JPSC-JSSC परीक्षा के उम्मीदवारों के प्रतिनिधिमंडल की बातचीत
राज्य सरकार के प्रतिनिधिमंडल और JPSC-JSSC परीक्षा के उम्मीदवारों के प्रतिनिधिमंडल के बीच बातचीत हुई. उम्मीदवार परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर शहर के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.
#WATCH | रांची, झारखंड: राज्य सरकार के प्रतिनिधिमंडल और JPSC-JSSC परीक्षा के उम्मीदवारों के प्रतिनिधिमंडल के बीच बातचीत हुई।
उम्मीदवार परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर शहर के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
(सोर्स: ज़िला PRO) pic.twitter.com/6LzFY7S59Q
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 8, 2026
Jharkhand Breaking News Live: JPSC-JSSC विवाद सुलझाने के लिए राज्य सरकार ने जारी कर रही मेल आईडी
उम्मीदवारों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद झारखंड के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा- छात्रों के विभिन्न समुहों, स्टेक होल्डर से यह प्रतिनिधिमंडल मिलता रहेगा. आज जिस तरह हम लोग छात्रों के एक समूह से मिले हैं, अभी NSUI, JCM और ACS के लोग हैं. इन सभी से हम लोग मिलेंगे। इसके अलावा हम लोग एक मेल आईडी (JPSSC.feedback@gmail.com) जारी कर रहे हैं. कोई भी छात्र, कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टेक होल्डर अपना सुझाव दे सकता है और हम लोग तमाम सुझावों के आधार पर एक सामुहिक निर्णय लेने का विचार रखते हैं.
#WATCH रांची, झारखंड। उम्मीदवारों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद झारखंड के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा, "छात्रों के विभिन्न समुहों, स्टेक होल्डर से यह प्रतिनिधिमंडल मिलता रहेगा। आज जिस तरह हम लोग छात्रों के एक समूह से मिले हैं, अभी NSUI, JCM और ACS के लोग हैं। इन सभी से… pic.twitter.com/zSeZuxBM6a
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 8, 2026
Jharkhand Breaking News Live: स्टेट गेस्ट हाउस में बैठक
राजधानी रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में छात्रों के विरोध-प्रदर्शन का आज 15वां दिन है. सरकार ने छात्रों के एक दूसरे गुट (JLKM) को आज बातचीत के लिए बुलाया है. यह बैठक स्टेट गेस्ट हाउस में होनी है. SDO की अगुआई में प्रशासन छात्रों को लेकर गेस्ट हाउस पहुंच गई है.
Jharkhand Breaking News Live: कांग्रेस की सरकार में पूरे देश के पैमाने पर छात्र आंदोलन हुआ- मंत्री रामकृपाल यादव
पटना: बिहार सरकार में मंत्री रामकृपाल यादव ने झारखंड सरकार और छात्रों के प्रतिनिधिमंडल के बीच बातचीत पर कहा- झारखंड में छात्र आंदोलन कर रहे हैं, असंतोष का भाव है. लगातार ये आंदोलन चल रहा है. वहां की सरकार को संज्ञान में लेने की आवश्यकता है. राहुल गांधी छात्रों के बहुत बड़े हितैषी हैं, ऐसा लग रहा है लेकिन उन्होंने पहले कभी भी छात्रों की चिंता नहीं की. उन्हीं की सरकार में पूरे देश के पैमाने पर छात्र आंदोलन हुआ, इमंरजेंसी लागू की गई, कांग्रेस पार्टी के नेता ये सब भूल गए होंगे, उन्हें याद करना चाहिए. अब वे छात्रों के हितैषी हो गए हैं लेकिन चलो ठीक है, 'देर आए दुरुस्त आए' हालांकि देश और दुनिया सब समझती है. कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व खत्म हो चुका है. वे मौके की तलाश में हैं और जहां मौका मिलता है प्रवेश कर जाते हैं. झारखंड में कांग्रेस के समर्थन से सरकार चल रही है. छात्रों को प्राथमिकता दीजिए, उनकी समस्याओं को दूर कीजिए.
#WATCH | पटना | बिहार सरकार में मंत्री रामकृपाल यादव ने झारखंड सरकार और छात्रों के प्रतिनिधिमंडल के बीच बातचीत पर कहा, "झारखंड में छात्र आंदोलन कर रहे हैं, असंतोष का भाव है। लगातार ये आंदोलन चल रहा है। वहां की सरकार को संज्ञान में लेने की आवश्यकता है। राहुल गांधी छात्रों के बहुत… pic.twitter.com/eKLz6SyCTK
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 8, 2026
Jharkhand Breaking News Live: भूख हड़ताल कर रहे छात्रों की मेडिकल टीम ने की जांच
JPSC-JSSC परीक्षा में कथित अनियमितताओं के खिलाफ जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में भूख हड़ताल कर रहे छात्र प्रदर्शनकारियों की मेडिकल टीम ने जांच की.
#WATCH | रांची, झारखंड | JPSC-JSSC परीक्षा में कथित अनियमितताओं के खिलाफ जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में भूख हड़ताल कर रहे छात्र प्रदर्शनकारियों की मेडिकल टीम ने जांच की। pic.twitter.com/A6LA2mu36B
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 8, 2026
Jharkhand Breaking News Live: बच्चों की नब्ज को समझिए- आनंद दुबे
शिवसेना (UBT) नेता आनंद दुबे ने झारखंड सरकार और छात्रों के प्रतिनिधिमंडल के बीच बातचीत पर कहा- अगर मंत्रालय के लोगों और बच्चों के बीच बातचीत हो रही है तो हम इसका स्वागत करते हैं. साथ ही साथ हेमंत सोरेन से हम कहना चाहेंगे कि बच्चों की नब्ज को समझिए. हम यही समझते हैं कि हेमंत सोरेन की पूरी सरकार को आज बैठकर बात करनी चाहिए और सोमवार से इस आंदोलन को समाप्त करवाना चाहिए. छात्रों को आश्वासन दीजिए कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा. विपक्ष के नेताओं से भी हम बात कर रहे हैं, हम उनके साथ भी चर्चा कर रहे हैं क्योंकि वहां पर INDIA गठबंधन की सरकार है तो इसमें हमारी भी जिम्मेदारी है. छात्रों को भी हम बधाई देंगे कि आपने शांतिपूर्ण तरीके से ये आंदोलन किया है.
#WATCH | दिल्ली: शिवसेना (UBT) नेता आनंद दुबे ने झारखंड सरकार और छात्रों के प्रतिनिधिमंडल के बीच बातचीत पर कहा, "...अगर मंत्रालय के लोगों और बच्चों के बीच बातचीत हो रही है तो हम इसका स्वागत करते हैं। साथ ही साथ हेमंत सोरेन से हम कहना चाहेंगे कि बच्चों की नब्ज को समझिए... हम यही… pic.twitter.com/lQjDkCWTIF
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 8, 2026
Jharkhand Breaking News Live: 'सरकार हमारी बात को सुनेगी'
JPSC-JSSC विरोध-प्रदर्शन: राज्य सरकार से मिलने वाले छात्र प्रतिनिधिमंडल के एक सदस्य ने कहा- हमें पूरा भरोसा है कि सरकार हमारी बात को सुनेगी और उस पर ध्यान देगी. हम आठ लोगों की टीम हैं, बैठक सुबह 11 बजे है.
#WATCH | रांची में JPSC-JSSC उम्मीदवारों का विरोध-प्रदर्शन | राज्य सरकार से मिलने वाले छात्र प्रतिनिधिमंडल के एक सदस्य ने कहा, "...हमें पूरा भरोसा है कि सरकार हमारी बात को सुनेगी और उस पर ध्यान देगी... हम आठ लोगों की टीम हैं। बैठक सुबह 11 बजे है।" pic.twitter.com/AmiPWfCq2x
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 8, 2026
Jharkhand Breaking News Live: 'हेमंत सोरेन हमारी परेशानियों को दूर करें'
रांची में JPSC-JSSC उम्मीदवारों का विरोध-प्रदर्शन. राज्य सरकार से मिलने वाले छात्र प्रतिनिधिमंडल के एक सदस्य ने कहा- हम चाहते हैं कि हेमंत सोरेन हमारी परेशानियों को दूर करें. हम सरकार के साथ सार्थक बातचीत शुरू करना चाहते हैं. हमें उम्मीद है कि यह बैठक सफल होगी.
#WATCH | रांची में JPSC-JSSC उम्मीदवारों का विरोध-प्रदर्शन | राज्य सरकार से मिलने वाले छात्र प्रतिनिधिमंडल के एक सदस्य ने कहा, "... हम चाहते हैं कि हेमंत सोरेन हमारी परेशानियों को दूर करें... हम सरकार के साथ सार्थक बातचीत शुरू करना चाहते हैं... हमें उम्मीद है कि यह बैठक सफल… pic.twitter.com/BEN6XsU94Y
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 8, 2026
Jharkhand Breaking News Live: धनबाद; छाताबाद में भूधसान
धनबाद के कतरास थाना क्षेत्र के छाताबाद में एक महीने के अंदर दूसरी बार जमीन धंसने की घटना हुई है. पिछली घटना 7 जुलाई को हुई थी, जिससे कई घरों में दरारें आ गई थीं और तालाब का पानी धंसी हुई जमीन के अंदर चला गया था. एक महीने बाद, जमीन धंसने की एक बड़ी घटना फिर से हुई है, जिससे 20 घर ढह गए हैं. घटनास्थल पर हालात चिंताजनक हैं. घटना की खबर मिलने पर मेयर संजीव सिंह हालात का जायजा लेने पहुंचे और स्थानीय लोगों से जानकारी ली. बाघमारा के CO गिरजानंद किस्कू, GM सत्यकाम आनंद और CISF के जवान भी मौके पर पहुंचे. हालांकि, BCCL अधिकारियों को स्थानीय लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा, जिन्होंने इस घटना के लिए BCCL STG आउटसोर्सिंग मैनेजमेंट को जिम्मेदार ठहराया.
Jharkhand Breaking News Live: रांची के कई इलाकों में आज बाधित होगी बिजली
रांची के कई इलाकों में आज खासकर रांची ईस्ट डिवीजन के टाटीसिलवई सब-डिवीजन में बिजली सप्लाई बाधित रहेगी. RDSS से जुड़े काम के कारण टाटीसिलवई फीडर को अलग-अलग समय पर बंद रखा जाएगा. सीधा टोली और राज टेंट हाउस के आसपास के इलाकों में सुबह 10:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक बिजली कटी रहेगी, क्योंकि वहां स्ट्रिंगिंग का काम किया जाएगा. वहीं, महुआ टोली इलाके में ट्रांसफॉर्मर चार्जिंग और पोल लगाने के काम के लिए सुबह 11:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक बिजली सप्लाई बंद रहेगी. इन कामों के दौरान प्रभावित इलाकों को बिजली देने वाला पूरा फीडर बंद रहेगा, जिससे उपभोक्ताओं को बिजली कटौती का सामना करना पड़ेगा. बिजली विभाग ने इस दौरान लोगों से सहयोग की अपील की है.
Jharkhand Breaking News Live: 14वें JPSC रिजल्ट गड़बड़ी को लेकर CID की जांच तेज
रांची: 14वें JPSC रिजल्ट में कथित गड़बड़ी को लेकर CID की जांच तेज हो गई है. एक अहम कदम उठाते हुए, CID ने इस मामले से जुड़े JPSC के तीनों सदस्यों को समन जारी कर सोमवार को पूछताछ के लिए बुलाया है. समन पाने वालों में डॉ. अनिमा हांसदा और डॉ. जमाल अहमद शामिल हैं, तीसरे सदस्य को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है. नतीजों में कथित गड़बड़ियों को लेकर CID की जांच जारी है.
Jharkhand Breaking News Live: विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन
विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर राज्य सरकार ने मोरहाबादी मैदान में दो दिन के कार्यक्रम का आयोजन किया है.
Jharkhand Breaking News Live: JPSC-JSSC मामले को लेकर छात्रों का विरोध-प्रदर्शन जारी है. छात्र लगातार 15वें दिन रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में धरना दे रहे हैं. छात्र JPSC और JSSC द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विरोध कर रहे हैं और अपनी शिकायतों के समाधान तथा पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग पर अड़े हुए हैं. राज्य सरकार ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए छात्रों के साथ बातचीत की प्रक्रिया शुरू कर दी है. उनकी मांगों पर चर्चा करने और समाधान निकालने के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया है. सरकार समिति की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई का फैसला कर सकती है और छात्रों को उम्मीद है कि सरकार जल्द ही उनकी मांगों के संबंध में कोई ठोस निर्णय लेगी.