/Jharkhand Breaking News Live: विधानसभा के बाहर छात्रों का हल्लाबोल, पुलिस ने एक बार फिर भांजीं लाठियां

Jharkhand Breaking News Live: JPSC विवाद पर JMM सांसद महुआ माजी का बयान

झारखंड में छात्रों के विरोध-प्रदर्शन पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद महुआ माजी ने सोमवार को संसद भवन परिसर में कहा- बैठक के बाद मंत्रियों ने घोषणा की कि 98 प्रतिशत मांगें मान ली गई हैं. छात्रों ने भी इसे माना, उस समय उन्होंने कोई आपत्ति नहीं जताई. हालांकि, बाद में आपस में बातचीत करने और शायद कुछ राजनीतिक दलों के कहने पर कि वे आंदोलन खत्म न करें, उन्होंने आज विरोध मार्च निकालने का फैसला किया. अब कोर्ट के आदेश के बिना उस परीक्षा को रद्द करना सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है. उन्हें JPSC के संबंध में पहले ही रियायतें मिल चुकी हैं, जबकि BJP के कार्यकाल में हुई पहली और दूसरी JPSC परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुई थीं, जिनमें पेपर लीक और बड़े पैमाने पर गड़बड़ी शामिल थी. हालांकि, उस समय CBI जांच हुई थी, लेकिन इस मामले में अब तक कोई वास्तविक न्याय नहीं मिला है. तो, क्या गारंटी है कि CBI जांच के बाद ही उन्हें न्याय मिलेगा? इस बीच, CID जांच कर रही है और सरकार ने निर्देश दिया है कि मामले को फास्ट-ट्रैक कोर्ट प्रक्रिया के माध्यम से 90 दिनों के भीतर सुलझाया जाए.