/Jharkhand Breaking News Live: विधानसभा के बाहर छात्रों का हल्लाबोल, पुलिस ने एक बार फिर भांजीं लाठियां

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Jharkhand Breaking News Live: सांसद संजय सेठ ने खियांग्ते की गिरफ्तारी को बताया आईवॉश, सीबीआई जांच की मांग
रांची के सांसद संजय सेठ ने सोमवार को झारखंड में चल रहे जेपीएससी-जेएसएससी छात्र आंदोलन को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने अलग-अलग सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए छात्रों पर पुलिस कार्रवाई, वाटर कैनन और आंसू गैस के इस्तेमाल पर सवाल उठाए. साथ ही जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल. खियांग्ते की गिरफ्तारी को भी उन्होंने आईवॉश करार दिया और पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की.
Jharkhand Breaking News Live: विधानसभा के बाहर गूंजा JPSC-JSSC अभ्यर्थियों का प्रदर्शन
पुलिस ने रांची में विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे JPSC-JSSC उम्मीदवारों को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया. हालांकि, इससे पहले जब छात्र मार्च मिराल रहे थे, तब पुलिस और उनके बीच झड़प हो गई थी.
Jharkhand Breaking News Live: झारखंड में छात्रों के विरोध पर राहुल गांधी की प्रतिक्रिया
राहुल गांधी ने झारखंड में छात्रों के आंदोलन पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. कांग्रेस नेता ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा और कहा कि झारखंड में विरोध-प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ बल का इस्तेमाल गलत है. छात्रों को शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार है और बातचीत से ही समाधान निकल सकता है. झारखंड सरकार को इन छात्रों की बात सुननी चाहिए और हर समस्या का तुरंत समाधान करना चाहिए.
Jharkhand Breaking News Live: स्टूडेंट्स पीछे हटने को तैयार नहीं
रांची में JPSC-JSSC स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट आज तब और बढ़ गया, जब प्रोटेस्ट करने वाले झारखंड असेंबली की ओर मार्च करने लगे. भारी सिक्योरिटी इंतजाम और कई बैरिकेड्स के बावजूद, स्टूडेंट्स अपना प्रोटेस्ट जारी रखने पर अड़े रहे और असेंबली का घेराव करते रहे. जैसे ही हालात बिगड़े, पुलिस ने प्रोटेस्ट करने वालों को तितर-बितर करने के लिए वॉटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया. इस टकराव से प्रोटेस्ट वाली जगह के आसपास तनाव पैदा हो गया. हालांकि, स्टूडेंट्स पीछे हटने को तैयार नहीं थे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कथित गड़बड़ियों को लेकर अपनी मांगें उठाते रहे. प्रोटेस्ट जारी रहने के साथ, झारखंड सरकार पर स्टूडेंट्स से बात करने और चल रहे विवाद का हल निकालने का दबाव बढ़ रहा है.
Jharkhand Breaking News Live: छात्र विधानसभा के करीब तक पहुंचे, करते रहे नारेबाजी
रांची में जेपीएससी पीटी परीक्षा गड़बड़ी मामले में छात्रों ने आज विधानसभा घेराव किया. बड़ी संख्या में स्टूडेंट विधानसभा के करीब तक पहुंच गए और नारेबाजी करते रहे. एक तरफ पुलिस थी, दूसरे तरफ विधानसभा के करीब तक स्टूडेंट पहुंच चुके थे.
Jharkhand Breaking News Live: विधानसभा के गेट एक नंबर तक पहुंचे आंदोलनकारी छात्र
झारखंड विधानसभा के गेट एक नंबर तक पहुंचे आंदोलनकारी छात्र. इसके पहले पुलिस और छात्रों के बीच विधानसभा घेराव के दौरान झड़प हो गई थी.
Jharkhand Breaking News Live: छात्रों से रिफॉर्म को लेकर बात हुईं: मंत्री दीपिका पांडेय
झारखंड सरकार में मंत्री दीपिका पांडेय ने कहा कि छात्रों से रिफॉर्म को लेकर बात हुईं. कोई उग्र आंदोलन ना हो, कल तक क्या चल रहा था, यह आपके सामने है. मंत्री दीपिका पांडेय ने कहा कि आंदोलन के पीछे बीजेपी का हाथ है.
Jharkhand Breaking News Live: पूर्व चेयरमैन एल. ख्यांग्ते पर भी कार्रवाई की गई: दीपिका पाण्डेय
कांग्रेस कोटे के मंत्रियों की छात्रों से अपील है संवाद में विश्वास रखें समाधान निकलेगा, भटकाव में न आएं. दीपिका पाण्डेय ने कहा कि झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) के पूर्व चेयरमैन एल. ख्यांग्ते पर भी कार्रवाई की गई. ऐसी कोई आशंका नहीं थी, अब जांच में जो तथ्य आए उसके आधार पर कार्रवाई चल रही है. सुधार को लेकर सरकार गंभीर है.
Jharkhand Breaking News Live: छात्रों से अपील करने आए कांग्रेस के 4 मंत्री, 95% मांगों पर राज्य सरकार सहमत
मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि कांग्रेस के चारों मंत्री छात्रों से अपील करने आए हैं. मंत्री दीपिका पाण्डेय ने कहा कि कल दूसरे राउंड की वार्ता में छात्रों के 95% मांग मांगा गया जो राज्य सरकार के अंतर्गत आता है. इसमें वित्तीय मामले की जांच ईडी से कराने पर सहमति बनी, परीक्षा लेने वाली एजेंसी की जांच की बात कही गई. सीजीएल मामले में रिटायर्ड जज के द्वारा कमीशन बना कर जांच करवाया जाएगा, 90 दिनों में जांच पूर्ण करने की बात कही गई.
Jharkhand Breaking News Live: संवाद में विश्वास रखें समाधान निकलेगा, भटकाव में न आएं: मंत्री दीपिका पाण्डेय
मंत्री दीपिका पाण्डेय ने कहा कि सीआईडी जांच में कई गिरफ्तारी हुई है, पूर्व चेयरमैन की गिरफ्तारी हुई है. जांच के दायरे में अगर पुख्ता बात आएगी, तो अन्य परीक्षा के बारे में भी सरकार निर्णय लेगी. परीक्षा में रिफॉर्म को लेकर भी विशेषज्ञ से कमेटी बना कर व्याकर स्तर पर सुझाव के बाद सुधार किए जाएंगे, छात्रों को आश्वासन दिया गया. हम लोगों की मंशा की छात्र मन जायें. आज स्पष्ट है बीजेपी की क्या भूमिका है, बीजेपी राजनीति कर रही, पर राज्य सरकार की मंशा है छात्रों के मुद्दे का समाधान हो.
Jharkhand Breaking News Live: हेमंत सोरेन जी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था- एक प्रदर्शनकारी
रांची JPSC-JSSC उम्मीदवारों का विरोध प्रदर्शन- 'विधानसभा घेराव' के दौरान पुलिस की लाठीचार्ज में घायल हुए छात्र प्रदर्शनकारी विक्रम कुमार ने कहा- हेमंत सोरेन जी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था. हम शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे थे. हमने कोई गाली-गलौज भी नहीं की थी. अचानक पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, यह ठीक नहीं है.
#WATCH | JPSC-JSSC aspirants' protest in Ranchi (Jharkhand) | Vikram Kumar, a student protester injured in lathi charge by Police during 'Vidhan Sabha Gherao' march, says, "Hemant Soren ji, you should not have done this. We were protesting peacefully. We did not even hurl any… pic.twitter.com/pQrxuIcR33
— ANI (@ANI) August 10, 2026
Jharkhand Breaking News Live: छात्रों पर लाठीचार्ज
रांची: JPSC-JSSC विरोध प्रदर्शन, 'विधानसभा घेराव' मार्च के दौरान पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज पर एक प्रदर्शनकारी छात्र ने कहा- पुलिस बैरिकेडिंग के पास विरोध कर रहे छात्रों पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया. लाठी का इस्तेमाल सिर्फ कमर के नीचे किया जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने हमारे सिर, हाथों, चेहरे और शरीर के अन्य हिस्सों पर वार किया। यह सरकार के दोहरे रवैये को दर्शाता है.
#WATCH | JPSC-JSSC aspirants' protest in Ranchi (Jharkhand) | On lathi charge by Police during 'Vidhan Sabha Gherao' march, a student protester says, "Barbaric lathi charge was launched on students protesting near Police barricading. Baton should be used only below the waist but… pic.twitter.com/ge2mZZPTlz
— ANI (@ANI) August 10, 2026
Jharkhand Breaking News Live: विधानसभा के करीब तक पहुंचा छात्रों का जत्था
विधानसभा का घेराव करने के लिए मार्च कर रहे छात्रों का एक समूह उसके आस-पास के इलाके तक पहुंच गया. उन्हें रोकने के लिए MLA फ्लैट्स के पास भारी पुलिस बल तैनात किया गया . छात्रों को विधानसभा की ओर आते देख, एहतियात के तौर पर इसके सभी गेट बंद कर दिए गए. पुलिस पूरी तरह सतर्क है.
Jharkhand Breaking News Live: आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज
रांची में प्रदर्शनकारी छात्रों और पुलिस के बीच झड़प हुई है. इस दौरान आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया. साथ ही, कंटीले तारों से कई छात्र घायल हुए हैं.
Jharkhand Breaking News Live: छात्रों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल, छात्रों को रोकने में जुटी पुलिस, विधानसभा की ओर छात्रों का मार्च
#RanchiProtest : छात्रों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल, छात्रों को रोकने में जुटी पुलिस, विधानसभा की ओर छात्रों का मार्च #Jharkhand #JPSC #CID #CBI | @himaninaithani @Zeepramod pic.twitter.com/fbpR2AZmE8
— Zee News (@ZeeNews) August 10, 2026
Jharkhand Breaking News Live: पुलिस ने किया वॉटर कैनन का इस्तेमाल
रांची: JPSC-JSSC उम्मीदवारों का विरोध-प्रदर्शन. 'विधानसभा घेराव' मार्च निकाल रहे प्रदर्शनकारी छात्रों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया, इस दौरान एक छात्र पुलिस बैरिकेडिंग पर चढ़कर डांस करने लगे.
#WATCH रांची, झारखंड: JPSC-JSSC उम्मीदवारों का विरोध-प्रदर्शन | 'विधानसभा घेराव' मार्च निकाल रहे प्रदर्शनकारी छात्रों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया, इस दौरान एक छात्र पुलिस बैरिकेडिंग पर चढ़कर डांस करने लगे। pic.twitter.com/QXndfxVEB1
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 10, 2026
Jharkhand Breaking News Live: पुलिस बैरिकेडिंग पर चढ़ा एक प्रदर्शनकारी
रांची में जेपीएससी-जेएसएससी अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन. छात्र प्रदर्शनकारियों का 'विधानसभा घेराव' मार्च तेज होने पर एक प्रदर्शनकारी पुलिस बैरिकेडिंग पर चढ़ गया.
#WATCH रांची (झारखंड) में जेपीएससी-जेएसएससी अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन | छात्र प्रदर्शनकारियों का 'विधानसभा घेराव' मार्च तेज होने पर एक प्रदर्शनकारी पुलिस बैरिकेडिंग पर चढ़ गया। pic.twitter.com/H84oJfENhf
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Jharkhand Breaking News Live: रांची में प्रदर्शनकारी छात्र बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़े, देखिए Zee News की ग्राउंड कवरेज LIVE
रांची में प्रदर्शनकारी छात्र बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़े.. देखिए Zee News की ग्राउंड कवरेज LIVE#ZeeLive #Jharkhand #JPSC #RanchiProtest https://t.co/gqPOJi4aF8
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Jharkhand Breaking News Live: क्या ये पाकिस्तान बॉर्डर है, जो विधानसभा पर इतनी फोर्स लगी है- देवेंद्र नाथ महतो
रांची: जेपीएससी रद्द करने समेत अपनी मांगों को लेकर बीते 9 दिनों से अनशन कर रहे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो भी विधानसभा घेराव में शामिल हैं. उन्होंने कहा कि क्या ये पाकिस्तान बॉर्डर है जो विधानसभा पर इतनी फोर्स लगी है, छात्रों की आवाज मैं उठा रहा हूं, मैं भी एक साधारण छात्र हूं, बच्चों की मेहनत का सौदा किया गया है.
जेपीएससी रद्द करने समेत अपनी मांगों को लेकर बीते 9 दिनों से अनशन कर रहे छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो भी विधानसभा घेराव में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि '' क्या ये पाकिस्तान बॉर्डर है जो विधानसभा पर इतनी फोर्स लगी है, छात्रों की आवाज मैं उठा रहा हूं, मैं भी एक साधारण छात्र हूं,… pic.twitter.com/rfPWoAaJGn
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Jharkhand Breaking News Live: रांची में बैरिकेडिंग हटाकर विधानसभा की तरफ बढ़े छात्र
रांची में बैरिकेडिंग हटाकर विधानसभा की तरफ बढ़े छात्र..#Jharkhand #JPSC #RanchiProtest pic.twitter.com/SqA9yqp6AO
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Jharkhand Breaking News Live: CID ऑफिस पहुंचीं अजिता भट्टाचार्य
JPSC की पूर्व सदस्य अजिता भट्टाचार्य CID ऑफिस पहुंचीं. CID ने उन्हें JPSC मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था.
Jharkhand Breaking News Live: विधानसभा घेराव मार्च में शामिल हुए देवेंद्र नाथ महतो
रांची में JPSC-JSSC उम्मीदवारों का विरोध-प्रदर्शन. छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो प्रदर्शनकारी छात्रों के 'विधानसभा घेराव' मार्च में शामिल हुए. वे पिछले 9 दिनों से मुख्य विरोध स्थल, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में भूख हड़ताल पर हैं.
#WATCH रांची (झारखंड) में JPSC-JSSC उम्मीदवारों का विरोध-प्रदर्शन | छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो प्रदर्शनकारी छात्रों के 'विधानसभा घेराव' मार्च में शामिल हुए।
वे पिछले 9 दिनों से मुख्य विरोध स्थल, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में भूख हड़ताल पर हैं। pic.twitter.com/OqaYPQMSp5
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 10, 2026
Jharkhand Breaking News Live: विधानसभा घेराव मार्च में शामिल हुए हजारों छात्र
रांची: JPSC-JSSC में कथित अनियमितताओं के विरोध में हजारों छात्र 'विधानसभा घेराव' मार्च में शामिल हुए.
#WATCH रांची, झारखंड: JPSC-JSSC में कथित अनियमितताओं के विरोध में हज़ारों छात्र 'विधानसभा घेराव' मार्च में शामिल हुए। pic.twitter.com/oIWnU2qdl2
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 10, 2026
Jharkhand Breaking News Live: JPSC विवाद पर JMM सांसद महुआ माजी का बयान
झारखंड में छात्रों के विरोध-प्रदर्शन पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद महुआ माजी ने सोमवार को संसद भवन परिसर में कहा- बैठक के बाद मंत्रियों ने घोषणा की कि 98 प्रतिशत मांगें मान ली गई हैं. छात्रों ने भी इसे माना, उस समय उन्होंने कोई आपत्ति नहीं जताई. हालांकि, बाद में आपस में बातचीत करने और शायद कुछ राजनीतिक दलों के कहने पर कि वे आंदोलन खत्म न करें, उन्होंने आज विरोध मार्च निकालने का फैसला किया. अब कोर्ट के आदेश के बिना उस परीक्षा को रद्द करना सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है. उन्हें JPSC के संबंध में पहले ही रियायतें मिल चुकी हैं, जबकि BJP के कार्यकाल में हुई पहली और दूसरी JPSC परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुई थीं, जिनमें पेपर लीक और बड़े पैमाने पर गड़बड़ी शामिल थी. हालांकि, उस समय CBI जांच हुई थी, लेकिन इस मामले में अब तक कोई वास्तविक न्याय नहीं मिला है. तो, क्या गारंटी है कि CBI जांच के बाद ही उन्हें न्याय मिलेगा? इस बीच, CID जांच कर रही है और सरकार ने निर्देश दिया है कि मामले को फास्ट-ट्रैक कोर्ट प्रक्रिया के माध्यम से 90 दिनों के भीतर सुलझाया जाए.
#WATCH | Delhi: On the Jharkhand student protest, JMM MP Mahua Maji says, “…After the meeting, ministers announced that 98 per cent of the demands had been accepted. The students acknowledged this as well; they did not object at the time. However, later, after consulting among… pic.twitter.com/xRF1c7gdDH
— ANI (@ANI) August 10, 2026
Jharkhand Breaking News Live: विधानसभा घेराव में शामिल होने जा रहे देवेन्द्र नाथ महतो
रांची में JPSC-JSSC अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन. 'विधानसभा घेराव' मार्च में शामिल होने के लिए छात्र नेता देवेन्द्र नाथ महतो को जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से विधानसभा लाया जा रहा है.
#WATCH रांची (झारखंड) में JPSC-JSSC अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन | 'विधानसभा घेराव' मार्च में शामिल होने के लिए छात्र नेता देवेन्द्र नाथ महतो को जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से विधानसभा लाया जा रहा है।
(सोर्स: महतो मीडिया ग्रुप) pic.twitter.com/h1pI7l2hAH
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 10, 2026
Jharkhand Breaking News Live: यह सरकार की विफलता- JLKM विधायक जयराम कुमार महतो
रांची: रांची में छात्रों के विरोध-प्रदर्शन के बीच JLKM के विधायक जयराम कुमार महतो ने कहा- यह सरकार की विफलता है. उन्हें (परीक्षा रद्द करने की) मांग मान लेनी चाहिए थी. सरकार ने कई मांगें मानी भी हैं, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं. लेकिन सबसे अहम मांग JSSC-CGL परीक्षा (को रद्द करने) को लेकर है. इसमें सबसे अधिक गड़बड़ियां हुई हैं. अभय तिवारी ने खुद माना है कि उन्होंने करीब 400 उम्मीदवारों का चयन करवाया.
#WATCH रांची, झारखंड: रांची में छात्रों के विरोध-प्रदर्शन के बीच, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (JLKM) के विधायक जयराम कुमार महतो ने कहा, "यह सरकार की विफलता है। उन्हें (परीक्षा रद्द करने की) मांग मान लेनी चाहिए थी... सरकार ने कई मांगें मानी भी हैं, इसके लिए मैं उन्हें… pic.twitter.com/37aWI4782Z
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 10, 2026
Jharkhand Breaking News Live: सीएम आवास के बाहर बीजेपी नेताओं प्रदर्शन, पुलिस ने हिरासत में लिया
रांची: मुख्यमंत्री आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे बीजेपी नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया. वे JPSC-JSSC में कथित अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.
#WATCH रांची, झारखंड: मुख्यमंत्री आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे बीजेपी नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वे JPSC-JSSC में कथित अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। pic.twitter.com/tdfgyHYEzP
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 10, 2026
Jharkhand Breaking News Live: प्रदर्शनकारी छात्रों का 'विधानसभा घेराव'
JPSC-JSSC गड़बड़ी मामला: प्रदर्शनकारी छात्रों का 'विधानसभा घेराव', मार्च निकालते हुए रांची में पुरानी विधानसभा बिल्डिंग के पास पुलिस बैरिकेड तोड़कर नई विधानसभा बिल्डिंग की ओर बढ़ रहे हैं.
#WATCH JPSC-JSSC में कथित गड़बड़ी | रांची, झारखंड: प्रदर्शनकारी छात्र 'विधानसभा घेराव' मार्च निकालते हुए रांची में पुरानी विधानसभा बिल्डिंग के पास पुलिस बैरिकेड तोड़कर नई विधानसभा बिल्डिंग की ओर बढ़ रहे हैं। pic.twitter.com/XF7K7bVVMZ
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 10, 2026
Jharkhand Breaking News Live: विधानसभा की ओर बढ़ रहे छात्र, बैरिकेड को तोड़ा
रांची में विधानसभा की ओर बढ़ रहे छात्रों को सुरक्षा जवानों ने रोकने की कोशिश की. इस दौरान छात्रों ने बैरिकेड तोड़ दिए हैं.
Jharkhand Breaking News Live: JPSC-JSSC गड़बड़ी मामले में विरोध प्रदर्शन
रांची में पुरानी विधानसभा बिल्डिंग के पास बड़ी संख्या में छात्र प्रदर्शनकारी जमा हुए हैं. JPSC-JSSC में कथित गड़बड़ियों के विरोध में वे नई विधानसभा बिल्डिंग तक मार्च कर रहे हैं.
#WATCH | Jharkhand: A large numbers of students protesters gather at the Old Assembly building in Ranchi. They will march to new Assembly building, as they protest over JPSC-JSSC alleged irregularities continues. pic.twitter.com/drUlD47uFc
— ANI (@ANI) August 10, 2026
Jharkhand Breaking News Live: बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं को पुलिस ने डिटेन किया
रांची में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने पहुंचे बाबूलाल मरांडी समेत अन्य बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं को पुलिस ने डिटेन किया.
Jharkhand Breaking News Live: विधानसभा की ओर बढ़े छात्र
JPSC Student Protest: हजारों छात्र पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा की ओर बढ़ गए हैं. छात्रों ने पहले बैरिकेड को पार कर लिया है.
Jharkhand Breaking News Live: JPSC परीक्षा गड़बड़ी मामला, ED ने दर्ज की ECIR
रांची: अधिकारियों के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की परीक्षा में कथित अनियमितताओं के मामले में प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ECIR) दर्ज की है.
अधिकारियों के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की परीक्षा में कथित अनियमितताओं के मामले में प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ECIR) दर्ज की है। pic.twitter.com/M83IDv62CQ
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 10, 2026
Jharkhand Breaking News Live: JPSC विवाद, अब ED की एंट्री
जेपीएससी 14वीं की प्रारंभिक परीक्षा समेत अन्य परीक्षाओं में धांधली की जांच में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की एंट्री हो गई है. ईडी ने सीआईडी में दर्ज एफआईआर संख्या 16/26 के आधार पर ECIR दर्ज कर ली है.
Jharkhand Breaking News Live: JPSC-JSSC उम्मीदवारों के स्वास्थ्य की जांच
रांची: JPSC-JSSC उम्मीदवारों का विरोध-प्रदर्शन, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में भूख हड़ताल कर रहे JPSC-JSSC उम्मीदवारों के स्वास्थ्य की जांच करने के लिए डॉक्टरों की एक टीम पहुंची.
#WATCH रांची, झारखंड: JPSC-JSSC उम्मीदवारों का विरोध-प्रदर्शन | जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में भूख हड़ताल कर रहे JPSC-JSSC उम्मीदवारों के स्वास्थ्य की जांच करने के लिए डॉक्टरों की एक टीम पहुंची। pic.twitter.com/ebvl3dYdl8
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 10, 2026
Jharkhand Breaking News Live: झारखंड बीजेपी की बैठक
झारखंड: बीजेपी विधायक बैठक के लिए रांची में राज्य के विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी के आवास पर पहुंचे.
#WATCH झारखंड: बीजेपी विधायक बैठक के लिए रांची में राज्य के विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी के आवास पर पहुंचे। pic.twitter.com/nBXbTWuokL
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 10, 2026
Jharkhand Breaking News Live: छात्रों के साथ संवाद होगा, लाठी नहीं चलेगी- सांसद इमरान मसूद
कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने झारखंड में छात्रों के विरोध-प्रदर्शन पर कहा- हमारी सरकार वहां पर है और हम छात्र का आंदोलन और छात्रों की गूंज पूरे देश में लड़ रहे हैं. जहां हमारी सरकार वहां छात्रों के साथ और छात्रों की बात होगी. छात्रों के साथ संवाद होगा, लाठी नहीं चलेगी.
#WATCH दिल्ली: कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने झारखंड में छात्रों के विरोध-प्रदर्शन पर कहा, "हमारी सरकार वहां पर है और हम छात्र का आंदोलन और छात्रों की गूंज पूरे देश में लड़ रहे हैं। जहां हमारी सरकार वहां छात्रों के साथ और छात्रों की बात होगी। छात्रों के साथ संवाद होगा, लाठी नहीं… pic.twitter.com/Ooz9OTbmYn
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 10, 2026
Jharkhand Breaking News Live: विधानसभा के घेराव को लेकर प्रशासन अलर्ट
रांची: छात्रों के विधानसभा का घेराव करने की योजना को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है. जिला प्रशासन ने नई विधानसभा के 750 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू कर दी है. इस कार्यक्रम के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है; ज़िला पुलिस के अलावा JAP, IRB और महिला पुलिसकर्मियों को भी तैनात किया गया है.
Jharkhand Breaking News Live: JPSC छात्र आंदोलन का 17वां दिन
आज रांची में छात्र विधानसभा का घेराव कर रहे हैं. JPSC की 14वीं प्रारंभिक परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर चल रहे विरोध-प्रदर्शन का यह 17वां दिन है और छात्र अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं. राज्य सरकार के प्रतिनिधिमंडल और छात्रों के प्रतिनिधियों के बीच CBI जांच या CGL परीक्षा रद्द करने को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई. छात्रों का विरोध-प्रदर्शन जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जारी है.
Jharkhand Breaking News Live: JPSC की पूर्व सदस्य अजिता भट्टाचार्य से आज CID की पूछताछ
CID की टीम 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा के नतीजों में हुई गड़बड़ियों के मामले में JPSC की पूर्व सदस्य अजिता भट्टाचार्य से आज पूछताछ करने वाली है. CID ने उन्हें सुबह 10 बजे पूछताछ के लिए बुलाया है. इस मामले में अब तक 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है.
Jharkhand Breaking News Live: झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का तीसरा दिन
रांची: आज झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का तीसरा दिन है. कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होगी. विपक्ष सदन में सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है.
Jharkhand Breaking News Live: विधानसभा रोड पर सुरक्षा व्यवस्था
रांची: आज छात्रों द्वारा विधानसभा घेराव का कार्यक्रम किया जा रहा है. इसे देखते हुए, सुरक्षा व्यवस्था के तहत विधानसभा रोड पर कई जगहों पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं.
Jharkhand Breaking News Live: JPSC-JSCC उम्मीदवारों का विरोध प्रदर्शन, स्कूल-कॉलेज बंद
छात्रों के विधानसभा घेराव को लेकर सुरक्षा के मद्देनजर कई स्कूल और कॉलेज बंद रखे गए हैं.
Jharkhand Breaking News Live: JPSC-JSCC उम्मीदवारों का विरोध प्रदर्शन
रांची: JPSC-JSCC उम्मीदवारों का विरोध प्रदर्शन जारी है. प्रदर्शनकारी छात्रों ने विधानसभा मार्च का आह्वान किया है, जिसके चलते छात्र और एस्पिरेंट्स जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचने लगे हैं.
#WATCH रांची, झारखंड: JPSC-JSCC उम्मीदवारों का विरोध प्रदर्शन | प्रदर्शनकारी छात्रों ने विधानसभा मार्च का आह्वान किया है, जिसके चलते छात्र और एस्पिरेंट्स जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचने लगे हैं। pic.twitter.com/LYbdoMdw2u
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 10, 2026
Jharkhand Breaking News Live: 14वीं जेपीएससी (JPSC) परीक्षा में हुई गड़बड़ियों के खिलाफ छात्रों का आंदोलन जारी है. कल राज्य सरकार और छात्रों के बीच लगातार तीसरे दिन (9 अगस्त, 2026) भी बातचीत हुई. इस बैठक में छात्रों की मांगों पर चर्चा हुई. सरकार ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों कुछ मांगे मान ली हैं. हालांकि, मामले की CBI जांच की मांग पर कोई सहमति नहीं बन पाई. वहीं, चेयरमैन के इस्तीफे के बाद जेपीएससी के बाकी तीनों सदस्यों का इस्तीफा भी राज्यपाल ने स्वीकार कर लिया. वहीं, जेपीएससी और जेएसएससी (JSSC) के मुद्दे पर छात्र आज यानी 10 अगस्त को विधानसभा का घेराव करने वाले हैं. जिसे देखते हुए रांची जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है. प्रशासन ने नए विधानसभा परिसर के 750 मीटर के दायरे में (हाईकोर्ट परिसर को छोड़कर) बीएनएस (BNS) की धारा 163 लागू कर दी है और इस प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी भी प्रकार के धरना-प्रदर्शन पर रोक लगा दी है. जिला प्रशासन ने छात्रों से अपील की है कि वे किसी भी आक्रामक या गैरकानूनी प्रदर्शन का हिस्सा न बनें और अपनी मांगों को शांतिपूर्ण और वैधानिक तरीके से रखें. इसके साथ ही यह सख्त चेतावनी भी दी गई है कि कानून तोड़ने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसका सीधा नकारात्मक असर छात्रों के भविष्य और पुलिस वेरिफिकेशन पर पड़ सकता है.