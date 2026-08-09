/Jharkhand Breaking News Live: JPSC छात्र आंदोलन 16वें दिन भी जारी, जयराम महतो ने शुरू किया एक दिवसीय अनशन, विधानसभा घेराव का भी किया समर्थन

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Jharkhand Breaking News Live: राज्य सरकार छात्रों की मांगों पर सहमति जताने को तैयार
छात्र आंदोलन के टेबल टॉक को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. सूत्रों के मुताबिक, सरकार छात्रों की मांगों पर सहमति जताने को तैयार हो गई है. JPSC 14वीं परीक्षा को कैंसिल करने पर सरकार की सहमति बनने की खबर मिल रही है. परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच ED से कराने पर सहमति बनी है. सरकार जेपीएससी रिफॉर्म के लिए एक विशेष समिति बनाएगी, जिसमें शिक्षाविदों और छात्र प्रतिनिधियों को शामिल करने की योजना है. यह समिति परीक्षा प्रणाली में सुधार और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सुझाव देगी. आंदोलन खत्म होने के बारे में जल्द ही सरकार की ओर से औपचारिक घोषणा होने की संभावना है. फिलहाल, छात्र आधिकारिक फैसले का इंतजार कर रहे हैं.
Jharkhand Breaking News Live: रांची में 'झारखंड आदिवासी महोत्सव' का आयोजन
#WATCH झारखंड। रांची में 'झारखंड आदिवासी महोत्सव' का आयोजन किया गया। pic.twitter.com/cRks1hYL0q
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Jharkhand Breaking News Live: विपक्ष का चेहरा साफ नजर आ गया है- मंत्री संतोष सुमन
बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन ने झारखंड में जारी छात्रों के विरोध-प्रदर्शन पर कहा- विपक्ष का चेहरा साफ नजर आ गया है. जब उनके द्वारा शासित राज्यों में छात्र आंदोलन करते हैं तो वे छात्र गलत हो जाते हैं, लेकिन कहीं और जब वही छात्र केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन करते हैं तो वे गलत हो जाते हैं?
#WATCH | पटना | बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन ने झारखंड में जारी छात्रों के विरोध-प्रदर्शन पर कहा, "विपक्ष का चेहरा साफ नजर आ गया है। जब उनके द्वारा शासित राज्यों में छात्र आंदोलन करते हैं तो वे छात्र गलत हो जाते हैं लेकिन कहीं और जब वही छात्र केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन… pic.twitter.com/Fb2uKQzVLQ
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Jharkhand Breaking News Live: वार्ता के बाद ही कुछ कहा जा सकता है- प्रदर्शनकारी छात्र
रांची में छात्रों और प्रदेश सरकार के बीच तीसरे दौर की बातचीत से पहले एक प्रदर्शनकारी छात्र ने कहा- उम्मीद तो हम कर ही रहे हैं. अब वार्ता के बाद ही कुछ कहा जा सकता है. हम उम्मीद जता रहे हैं कि सरकार हमारी सारी मांगें मान लेगी.
#WATCH | रांची, झारखंड | रांची में छात्रों और प्रदेश सरकार के बीच तीसरे दौर की बातचीत से पहले एक प्रदर्शनकारी छात्र ने कहा, "उम्मीद तो हम कर ही रहे हैं। अब वार्ता के बाद ही कुछ कहा जा सकता है... हम उम्मीद जता रहे हैं कि सरकार हमारी सारी मांगें मान लेगी..." pic.twitter.com/XRDbF0hlwf
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 9, 2026
Jharkhand Breaking News Live: रांची में निकाली गई तिरंगा यात्रा
आजादी के 80वें साल के मौके पर रांची के मोरहाबादी मैदान स्थित बापू वाटिका से अल्बर्ट एक्का चौक तक एक 'तिरंगा यात्रा' निकाली गई. इस रैली का आयोजन बीजेपी की रांची महानगर इकाई ने किया था। इसमें केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के साथ-साथ बीजेपी के कई नेता, पार्टी कार्यकर्ता और छात्र शामिल हुए. तिरंगे के सम्मान में एकजुट होने और 'भारत माता' की महिमा का संदेश हर नागरिक तक पहुंचाने का आह्वान किया गया.
Jharkhand Breaking News Live: यह कोई मामूली मुद्दा नहीं है, लाखों में सीटें बेची जा रही हैं- जयराम महतो
रांची: JPSC-JSSC में कथित गड़बड़ियों को लेकर विरोध कर रहे छात्रों के समर्थन में JLKM के विधायक जयराम महतो एक दिन के अनशन पर बैठे हैं. उन्होंने कहा- हमें लगता है कि सरकार को अच्छी तरह पता है कि दोषी कौन हैं. यह कोई मामूली मुद्दा नहीं है, लाखों में सीटें बेची जा रही हैं और इसकी संभावना कम है कि कोई अधिकारी या आम आदमी अकेले इतनी बड़ी रकम हड़प सकता है. इसमें ताकतवर लोग शामिल हैं और डर है कि कहीं वे पर्दे के पीछे से बेनकाब न हो जाएं. विधानसभा के सदस्य के तौर पर मुझे लगता है कि मेरी भागीदारी और इस भूख हड़ताल से कुछ अतिरिक्त दबाव बन सकता है, भले ही वह सिर्फ 1% ही क्यों न हो. CBI जांच होनी चाहिए, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री को सीधे बातचीत करनी चाहिए. कल विधानसभा का घेराव होना है और इसे मेरा पूरा समर्थन है.
#WATCH | रांची, झारखंड: JPSC-JSSC में कथित गड़बड़ियों को लेकर विरोध कर रहे छात्रों के समर्थन में JLKM (झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा) के विधायक जयराम महतो एक दिन के अनशन पर बैठे हैं।
उन्होंने कहा, "हमें लगता है कि सरकार को अच्छी तरह पता है कि दोषी कौन हैं। यह कोई मामूली… pic.twitter.com/KPDUElqfQT
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Jharkhand Breaking News Live: आज निष्कर्ष निकलना ही चाहिए- कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर
रांची: झारखंड में हो रहे विरोध-प्रदर्शन पर कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर ने कहा- कल भी बात हुई है, आज भी बात होगी. हम समझते हैं कि आज निष्कर्ष निकलना ही चाहिए क्योंकि पिछले 15 दिनों से छात्र बैठे हैं और पिछले दो दिनों से लगातार बातचीत चल रही है. आज तीसरा दिन है, समाधान निकलना ही चाहिए. मंत्रियों के प्रतिनिधिमंडल से छात्रों की बात हुई है, मंत्रियों के प्रतिनिधिमंडल की मुख्यमंत्री से बात हुई है और कल देर रात तक मंथन चला है. अब सरकार को निर्णय लेना चाहिए.
#WATCH | रांची, झारखंड | झारखंड में हो रहे विरोध-प्रदर्शन पर कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर ने कहा, "कल भी बात हुई है, आज भी बात होगी। हम समझते हैं कि आज निष्कर्ष निकलना ही चाहिए क्योंकि पिछले 15 दिनों से छात्र बैठे हैं और पिछले दो दिनों से लगातार बातचीत चल रही है। आज तीसरा दिन है।… pic.twitter.com/PFww1Y8i7Q
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Jharkhand Breaking News Live: आंसू की कीमत हेमंत सोरेन की सरकार को चुकानी पड़ेगा
रांची: प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा- हमने जो छात्रों का दृश्य देखा, बच्चों की आंखों से आंसू निकल रहे हैं, ये न केवल प्रदर्शनकारी छात्रों के आंसू हैं बल्कि झारखंड के करोड़ों छात्रों के आंसू है. इस आंसू की कीमत हेमंत सोरेन की सरकार को चुकानी पड़ेगी. 15 दिनों तक ये सरकार कहां सोई हुई थी? झारखंड के छात्र और झारखंड के लोग समझ रहे हैं. इन आंसुओं की कीमत झारखंड मुक्ति मोर्चा को चुकानी ही पड़ेगी. इन्हें CBI जांच करवाने में क्या समस्या है? पिछले 17 दिनों से ये छात्र प्रदर्शन पर बैठे हैं. राहुल गांधी को मुख्यमंत्री से बात करनी चाहिए और यदि हिम्मत है तो वे छात्रों के हक में मुख्यमंत्री आवास के बाहर जाकर धरना दें. वे दो टूक कहें कि या तो झारखंड सरकार CBI की जांच करवाए नहीं तो वे इस सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेंगे.
#WATCH | रांची, झारखंड: प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा, "हमने जो छात्रों का दृश्य देखा, बच्चों की आंखों से आंसू निकल रहे हैं, ये न केवल प्रदर्शनकारी छात्रों के आंसू हैं बल्कि झारखंड के करोड़ों छात्रों की आंसू है। इस आंसू की कीमत हेमंत सोरेन की सरकार को चुकानी पड़ेगा... 15… https://t.co/ut1jM6z1Lo pic.twitter.com/L1Aa07vV62
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 9, 2026
Jharkhand Breaking News Live: भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचा
रांची: प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और केंद्रीय मंत्री संजय सेठ के नेतृत्व में भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचा, जहां JPSC-JSSC परीक्षा में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं.
#WATCH | रांची, झारखंड: प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और केंद्रीय मंत्री संजय सेठ के नेतृत्व में भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचा, जहां JPSC-JSSC परीक्षा में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। pic.twitter.com/gWVxEWWurZ
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Jharkhand Breaking News Live: राज्य सरकार की नीयत में खोट- केंद्रीय मंत्री संजय सेठ
रांची: केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने कहा- 16 दिन, आधा महीने बीत गया, राज्य सरकार की नीयत में खोट है. राज्य सरकार दोहरा चरित्र दिखा रही है. अगर राज्य सरकार में नैतिकता होती तो पहले ही दिन मुख्यमंत्री को यहां आना था और छात्रों की CBI जांच की मांग को स्वीकार कर लेते. मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि CBI जांच करवाने में क्या आपत्ति है?. क्या CBI जांच नहीं होनी चाहिए? किस-किस को हिस्सेदारी मिलती थी?. बच्चों के जमीन के पट्टे तक ले लिए गए, यहां भी लैंड फॉर जॉब स्कैम हुआ है. बच्चों की जमीनों के असली पेपर ले लिए गए, यहां तो सीट ही बेच दी गई है. आप डर रहे हैं क्योंकि बड़ी मछलियां गर्द में आ चुकी हैं जो आपके आस-पास घूमती हैं इसलिए आप जांच नहीं करवाना चाहते हैं. मैं राहुल गांधी को चुनौती देता हूं कि यदि उनमें जरा सी भी नैतिकता है तो रांची आएं और मुख्यमंत्री आवास पर बैठें लेकिन वे ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि उनका दोहरा चरित्र है.
#WATCH | रांची, झारखंड: केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने कहा, "16 दिन, आधा महीने बीत गया, राज्य सरकार की नीयत में खोट है। राज्य सरकार दोहरा चरित्र दिखा रही है। अगर राज्य सरकार में नैतिकता होती तो पहले ही दिन मुख्यमंत्री को यहां आना था और छात्रों की CBI जांच की मांग को स्वीकार कर… https://t.co/ut1jM6z1Lo pic.twitter.com/CSqaq4dBIb
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Jharkhand Breaking News Live: 'अगर उनकी सेहत बिगड़ती है, तो...'
रांची: डॉक्टर एपी सिन्हा ने अनशन पर बैठे प्रदर्शनकारी की तबीयत को लेकर कहा- उनका वजन कम हो गया है, लेकिन वे सतर्क हैं. अभी वे स्थिर हैं और ठीक हैं. उनके वाइटल्स (शरीर के जरूरी संकेत) ठीक हैं. अगर उनकी सेहत बिगड़ती है, तो हम उन्हें अस्पताल ले जाएंगे. वैसे, अगर कोई सामान्य मरीज अभी वैसी ही हालत में होता जैसी इन लोगों की है, तो उसे अस्पताल में भर्ती किया जाता. लेकिन वे अभी नहीं जाना चाहते. इसलिए हम उन्हें यहीं पर सारा इलाज दे रहे हैं.
#WATCH | रांची, झारखंड | डॉक्टर एपी सिन्हा ने कहा, "उनका वज़न कम हो गया है। लेकिन वे सतर्क हैं। अभी वे स्थिर हैं और ठीक हैं... उनके वाइटल्स (शरीर के ज़रूरी संकेत) ठीक हैं... अगर उनकी सेहत बिगड़ती है, तो हम उन्हें अस्पताल ले जाएंगे। वैसे, अगर कोई सामान्य मरीज़ अभी वैसी ही हालत में… https://t.co/wm3sW2gIxi pic.twitter.com/lHdHEph6mq
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Jharkhand Breaking News Live: राज्य सरकार आज फिर छात्रों से करेगी बातचीत
रांची: राज्य सरकार आज फिर छात्रों के साथ और बातचीत करेगी. JPSC-JSSC रिफॉर्म्स मंच के छात्र प्रतिनिधियों को दोपहर 12 बजे बुलाया गया है. JPSC 14वीं प्रारंभिक परीक्षा सहित कुछ परीक्षाओं को रद्द करने पर सहमति बनने की संभावना है, और सरकार चल रही JPSC परीक्षाओं को रद्द करने पर भी विचार कर सकती है. हालांकि, JSSC CGL परीक्षा को रद्द करने पर अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है. सरकार छात्रों की मांगों के जवाब में न्यायिक जांच का विकल्प भी दे सकती है.
Jharkhand Breaking News Live: JPSC-JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों और धांधली के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन आज 16वें दिन भी जारी है. छात्र जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में डेरा डाले हुए हैं और 14वीं JPSC परीक्षा समेत कई मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं. सरकार के साथ बातचीत के बावजूद, छात्रों ने अपना आंदोलन जारी रखने का फैसला किया है और चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जातीं, तब तक यह विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा.