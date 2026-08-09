/Jharkhand Breaking News Live: JPSC छात्र आंदोलन 16वें दिन भी जारी, जयराम महतो ने शुरू किया एक दिवसीय अनशन, विधानसभा घेराव का भी किया समर्थन

Jharkhand Breaking News Live: यह कोई मामूली मुद्दा नहीं है, लाखों में सीटें बेची जा रही हैं- जयराम महतो

रांची: JPSC-JSSC में कथित गड़बड़ियों को लेकर विरोध कर रहे छात्रों के समर्थन में JLKM के विधायक जयराम महतो एक दिन के अनशन पर बैठे हैं. उन्होंने कहा- हमें लगता है कि सरकार को अच्छी तरह पता है कि दोषी कौन हैं. यह कोई मामूली मुद्दा नहीं है, लाखों में सीटें बेची जा रही हैं और इसकी संभावना कम है कि कोई अधिकारी या आम आदमी अकेले इतनी बड़ी रकम हड़प सकता है. इसमें ताकतवर लोग शामिल हैं और डर है कि कहीं वे पर्दे के पीछे से बेनकाब न हो जाएं. विधानसभा के सदस्य के तौर पर मुझे लगता है कि मेरी भागीदारी और इस भूख हड़ताल से कुछ अतिरिक्त दबाव बन सकता है, भले ही वह सिर्फ 1% ही क्यों न हो. CBI जांच होनी चाहिए, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री को सीधे बातचीत करनी चाहिए. कल विधानसभा का घेराव होना है और इसे मेरा पूरा समर्थन है.