/Jharkhand Breaking News Live: झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, JPSC और CDPO समेत 22 परीक्षाएं रद्द; 23 परीक्षाओं की होगी CID जांच

राज्य सरकार द्वारा परीक्षा रद्द का नोटिफिकेशन जारी करने के बाद छात्र नेता रवीन्द्र पासवान ने कहा- आज हमारे धरने का 26वां दिन है और कल सरकार की तरफ से जो परीक्षाएं रद्द की गई हैं, उनका नोटिफिकेशन आया है. हम लोगों ने उसका अध्ययन किया और आज 10 बजे हमारी कोर कमेटी की बैठक है. उस बैठक के बाद हम लोग आपको अपना आगे का फैसला बताएंगे. सरकार की तरफ से आए नोटिफिकेशन में न्यायिक जांच से जुड़ी जो बातें हैं, वो बहुत साफ नहीं है मगर फिर भी हम लोग उसे समझेंगे और आज हमारी कोर कमेटी की बैठक है. सरकार की तरफ से जो न्यायिक जांच की बात आई है, वो यह है कि हाई कोर्ट के रिटायर जज की अध्यक्षता में जांच की जाएगी. सरकार ने हमारी रद्द से जुड़ी जितनी मांगे थी, वो मान ली है. सरकार अगर चाहती है कि वो CBI को मामला नहीं दे पाएगी तो हमारी मांग है कि सिटिंग जज की अध्यक्षता में जांच होनी चाहिए. इसी बात को लेकर आज हमारी बैठक है. उसके बाद जो भी फैसला होगा, वो हम प्रेस वार्ता के जरिए बताएंगे.

#WATCH रांची, झारखंड। राज्य सरकार द्वारा परीक्षा रद्द का नोटिफिकेशन जारी करने के बाद छात्र नेता रवीन्द्र पासवान ने कहा, "आज हमारे धरने का 26वां दिन है और कल सरकार की तरफ से जो परीक्षाएं रद्द की गई हैं, उनका नोटिफिकेशन आया है। हम लोगों ने उसका अध्ययन किया और आज 10 बजे हमारी कोर… pic.twitter.com/s0Eb0lm9vb — ANI_HindiNews (@AHindinews) August 19, 2026