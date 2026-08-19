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Jharkhand Breaking News Live: झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, JPSC और CDPO समेत 22 परीक्षाएं रद्द; 23 परीक्षाओं की होगी CID जांच

Jharkhand Breaking News Live: झारखंड सरकार ने सीजीएल परीक्षा के अलावा जेपीएससी 11वीं और 13वीं, सीडीपीओ और एफआरओ परीक्षाओं को रद्द करने के आदेश जारी किए हैं.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByRanjana Dubey
Published: Aug 19, 2026, 07:33 AM IST|Updated: Aug 19, 2026, 08:34 AM IST
Jharkhand Breaking News Live: झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, JPSC और CDPO समेत 22 परीक्षाएं रद्द; 23 परीक्षाओं की होगी CID जांच
Image Credit: Jharkhand Breaking News
19 August 2026 08:33 AM (IST)

Jharkhand Breaking News Live: आज 10 बजे हमारी कोर कमेटी की बैठक- छात्र नेता रवीन्द्र पासवान

राज्य सरकार द्वारा परीक्षा रद्द का नोटिफिकेशन जारी करने के बाद छात्र नेता रवीन्द्र पासवान ने कहा- आज हमारे धरने का 26वां दिन है और कल सरकार की तरफ से जो परीक्षाएं रद्द की गई हैं, उनका नोटिफिकेशन आया है. हम लोगों ने उसका अध्ययन किया और आज 10 बजे हमारी कोर कमेटी की बैठक है. उस बैठक के बाद हम लोग आपको अपना आगे का फैसला बताएंगे. सरकार की तरफ से आए नोटिफिकेशन में न्यायिक जांच से जुड़ी जो बातें हैं, वो बहुत साफ नहीं है मगर फिर भी हम लोग उसे समझेंगे और आज हमारी कोर कमेटी की बैठक है. सरकार की तरफ से जो न्यायिक जांच की बात आई है, वो यह है कि हाई कोर्ट के रिटायर जज की अध्यक्षता में जांच की जाएगी. सरकार ने हमारी रद्द से जुड़ी जितनी मांगे थी, वो मान ली है. सरकार  अगर चाहती है कि वो CBI को मामला नहीं दे पाएगी तो हमारी मांग है कि सिटिंग जज की अध्यक्षता में जांच होनी चाहिए. इसी बात को लेकर आज हमारी बैठक है. उसके बाद जो भी फैसला होगा, वो हम प्रेस वार्ता के जरिए बताएंगे.

19 August 2026 07:44 AM (IST)

Jharkhand Breaking News Live: अभय तिवारी की CGL पास पत्नी और भाई गिरफ्तार

CID की जांच JPSC के साथ-साथ JSSC तक भी फैल गई है. TDPL के अभय तिवारी की CGL पास पत्नी और भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है. JSSC के सेक्रेटरी सुधीर गुप्ता से दिन भर पूछताछ की गई. CGL भर्ती रद्द होने के बाद CID की ये पहली गिरफ्तारियां हैं. भर्ती घोटाले में अब तक कुल 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इनमें से 22 गिरफ्तारियां JPSC की 14वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा मामले से और दो JSSC CGL परीक्षा मामले से जुड़ी हैं.

19 August 2026 07:41 AM (IST)

Jharkhand Breaking News Live: JPSC परीक्षाओं पर सरकार का बड़ा कदम

झारखंड सरकार ने उन परीक्षाओं की सूची जारी की है जो झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) द्वारा आयोजित की जाती हैं, लेकिन जिन्हें TDPL के अलावा किसी अन्य एजेंसी ने संचालित किया था. इन परीक्षाओं से जुड़ी एजेंसियों की साख की जांच CID द्वारा की जाएगी. इन परीक्षाओं से जुड़ी सभी गतिविधियां अगले आदेश तक रोक दी गई हैं.

19 August 2026 07:39 AM (IST)

Jharkhand Breaking News Live: रद्द परीक्षाओं की सूची जारी

झारखंड सरकार ने उन परीक्षाओं की सूची जारी की है जिन्हें रद्द कर दिया गया है. यह कदम झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) द्वारा आयोजित और TDPL के जरिए संपन्न कराई जा रही परीक्षाओं में गड़बड़ियों की शिकायतों और CID जांच के दौरान सरकार के सामने आए तथ्यों के आधार पर उठाया गया है.

19 August 2026 07:36 AM (IST)

Jharkhand Breaking News Live: झारखंड सरकार का बड़ा फैसला

झारखंड सरकार ने उन 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी की है जिन्हें झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) ने आयोजित किया था, लेकिन गड़बड़ियों की शिकायतों और मामले की CID/SIT जांच के बाद उन्हें रद्द कर दिया गया.

इस घटनाक्रम के बाद, सरकार ने ये घोषणाएं की हैं-
1. JPSC/JSSC परीक्षाओं में गड़बड़ियों और कदाचार से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का अनुरोध हाई कोर्ट से किया जाएगा.
2. JPSC और JSSC के भीतर एक आंतरिक निगरानी सेल (Internal Monitoring Cell) बनाया जाएगा.
3. JPSC और JSSC में परीक्षा सुधारों पर व्यापक अध्ययन करने के लिए IAS अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाएगी। इस समिति में अन्य अधिकारियों के साथ-साथ किसी प्रतिष्ठित संस्थान के निदेशक भी सदस्य के तौर पर शामिल होंगे. समिति अगले दो महीनों के भीतर सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी.

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

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