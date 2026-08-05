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Jharkhand Breaking News Highlights: देवेंद्र नाथ महतो ने अनशन तोड़ा, सोनम वांगचुंग से बात करने के बाद समाप्त किया अनशन

Jharkhand News: जेपीएससी छात्र आंदोलन के समर्थन में JLKM के उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल चौथे दिन भी जारी है. अब इस छात्र आंदोलन को भी पूरे देश का समर्थन मिलने लगा है. आंदोलन को बड़ा रूप लेते देख मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पहली बार छात्रों के आंदोलन पर चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने कहा कि छात्रों की जो मांग है, उसके अनुरूप समय आने पर आपको निर्णय भी दिखेगा. मुझे उम्मीद है, इससे छात्र भी आश्वस्त होंगे.

Written ByK Raj Mishra
Published: Aug 05, 2026, 08:56 AM IST|Updated: Aug 05, 2026, 03:34 PM IST
Jharkhand Breaking News Highlights: देवेंद्र नाथ महतो ने अनशन तोड़ा, सोनम वांगचुंग से बात करने के बाद समाप्त किया अनशन
Image Credit: झारखंड समाचार
05 August 2026 01:28 PM (IST)

Jharkhand News Today Live Updates: रांची: JSPC छात्र आंदोलन में कोड ऑफ कंडक्ट लागू

JPSC-JSSC परीक्षाओं में हुई गड़बड़ी के खिलाफ राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में  झारखंड के लाखों छात्र लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं. इस प्रदर्शन स्थल पर राजनीति नहीं हो रही है और राजनेताओं के लिए भी खास पाबंदी है. मंच में एक कोड ऑफ कंडक्ट लगाया गया है, जिसमें 4 पॉइंट्स मेंशन हैं. इसके तहत मंच से किसी भी प्रकार का राजनीतिक, धार्मिक या जातिगत बयान नहीं दिया जाएगा. आंदोलन के मूल उद्देश्यों पर ही अपनी बात रखी जाएगी.

05 August 2026 12:28 PM (IST)

Jharkhand News Today Live Updates: साहिबगंज: ड्यूटी के दौरान ASI पर चाकू से जानलेवा हमला 

साहिबगंज जिले के कोटालपोखर थाना क्षेत्र में मंगलवार की देर शाम ड्यूटी के दौरान एक एएसआई पर चाकू से हमला कर दिया गया. घटना में कोटालपोखर थाना में पदस्थापित एएसआई हेमंत यादव गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें तत्काल इलाज के लिए पाकुड़ सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है. जानकारी के अनुसार, कोटालपोखर थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि पलासबोना गांव में एक युवक नशे की हालत में हाथ में चाकू लेकर घूम रहा है और लोगों के बीच दहशत फैला रहा है. सूचना मिलने के बाद एएसआई हेमंत यादव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस जब आरोपी युवक को पकड़ने का प्रयास कर रही थी, तभी उसने अचानक एएसआई हेमंत यादव पर चाकू से हमला कर दिया. चाकू लगने से एएसआई गंभीर रूप से घायल हो गए. पुलिसकर्मियों ने तत्काल उन्हें घटनास्थल से निकालकर इलाज के लिए पाकुड़ सदर अस्पताल पहुंचाया. वहीं, घटना के बाद ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने आरोपी युवक को मौके से गिरफ्तार कर लिया. पुलिस मामले की जांच शुरू कर दी गई है.

05 August 2026 12:25 PM (IST)

Jharkhand News Today Live Updates: रांची: आदिवासी महोत्सव की तैयारी शुरू

आदिवासी महोत्सव 2026 की तैयारियों पर गृह विभाग की अपर मुख्य सचिव वंदना दादेल ने मोराबादी मैदान का निरीक्षण किया और अधिकारियों को कई जरूरी दिशा-निर्देश दिए. निरीक्षण के दौरान उन्होंने आयोजन स्थल पर चल रहे विभिन्न कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए स्पष्ट कहा कि सभी तैयारियां समयबद्ध और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरी की जाएं. वंदना दादेल ने सुरक्षा, स्वच्छता, यातायात व्यवस्था, पेयजल, विद्युत आपूर्ति के साथ-साथ पर्यटकों की सुविधा से जुड़े सभी पहलुओं पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए. उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा कि महोत्सव में आने वाले लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो. साथ ही राज्य की सांस्कृतिक गरिमा के अनुरूप भव्य और सुव्यवस्थित तरीके से आदिवासी महोत्सव का आयोजन होना चाहिए.

05 August 2026 12:21 PM (IST)

Jharkhand News Today Live Updates: रांची: देवेंद्र नाथ महतो ने समाप्त किया अनशन

JPSC छात्र आंदोलन के समर्थन में अनिश्चिकालीन भूख हड़ताल पर बैठे देवेंद्र नाथ महतो ने अपना अनशन समाप्त कर दिया है. उन्होंने सोनम वांगचुक से वीडियो कॉल पर बात करने के बाद आज (बुधवार, 5 अगस्त) पानी पीकर अपना अनशन तोड़ दिया. भूख हड़ताल से उनकी तबीयत काफी खराब हो गई थी.

05 August 2026 11:16 AM (IST)

Jharkhand News Today Live Updates: पलामू: गैंगस्टर सुजीत सिन्हा के अंतिम संस्कार के लिए पत्नी को मिली पैरोल

गैंगस्टर सुजीत सिन्हा का आज (बुधवार, 5 अगस्त) पलामू जिले के हुसैनाबाद प्रखंड स्थित पथरा गांव में अंतिम संस्कार होगा. अंतिम संस्कार के लिए उनकी पत्नी रिया सिन्हा को पैरोल मिली है. पुलिस उन्हें जेल से लेकर पथरा गांव पहुंची, जहां वह अपने पति का शव देखते ही फफक-फफक कर रो पड़ी. वहीं, गैंगस्टर का बेटा अक्षत भी गहरे शोक में दिखाई दिया. जानकारी के अनुसार, रिया सिन्हा को अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए अस्थायी रूप से रिहा किया गया है. पथरा गांव में अंतिम संस्कार की तैयारियां की गई हैं. अंतिम यात्रा में सुरक्षा के मद्देनजर स्थानीय हुसैनाबाद थाना प्रभारी इंस्पेक्टर चंदन कुमार दल बल के साथ मौजूद हैं.

05 August 2026 11:03 AM (IST)

Jharkhand News Today Live Updates: जमशेदपुर: मोहम्मद आफताब मर्डर केस में दो गिरफ्तार

जमशेदपुर के बर्मामाइंस थाना क्षेत्र के रेलवे कंटेनर यार्ड के पास 2 अगस्त की रात मोहम्मद आफताब आलम को गोली मारने के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. बता दें कि गोली लगने के बाद गंभीर रूप से घायल आफताब आलम की इलाज के दौरान मौत हो गई थी. घटना के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए पूर्वी सिंहभूम के वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एसआईटी का गठन किया गया था. पुलिस उपाधीक्षक विधि-व्यवस्था और पुलिस उपाधीक्षक नगर के नेतृत्व में गठित टीम ने मामले की जांच शुरू की. जांच के दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि मामले के प्राथमिकी अभियुक्त मोहम्मद समद और कुलसुम बीबी बर्मामाइंस थाना क्षेत्र के कैरेज कॉलोनी स्थित मुस्लिम बस्ती में अपने घर में छिपे हुए हैं. सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने छापेमारी कर दोनों को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर घटना से पहले रेकी के लिए इस्तेमाल की गई बिना नंबर प्लेट वाली नीले और काले रंग की स्कूटी भी बरामद की गई है. पुलिस ने बताया कि इस मामले में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है.

05 August 2026 09:32 AM (IST)

Jharkhand News Live Updates: रांची: आंदोलनरत छात्रों ने ज़ी मीडिया का आभार जताया

आंदोलनरत छात्रों ने ज़ी मीडिया का आभार जताते हुए कहा कि उनकी आवाज को राष्ट्रीय मंच दिलाने में ज़ी न्यूज चैनल की बड़ी भूमिका रही. अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूरे मामले की जांच के लिए उच्चस्तरीय कमेटी बनाने का निर्देश दिया है. सरकार के इस फैसले के बाद आंदोलनरत छात्रों में उम्मीद जगी है. छात्रों ने कहा कि उनकी लड़ाई को ज़ी मीडिया ने शुरू से ही प्रमुखता के साथ दिखाया, जिसकी वजह से उनकी आवाज झारखंड से निकलकर पूरे देश तक पहुंची.

05 August 2026 09:19 AM (IST)

Jharkhand News Live Updates: रांची: मानसून सत्र को लेकर विधायक दल की बैठक आज

झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र की तैयारी को लेकर सत्ताधारी विधायक दल की बैठक आज. बैठक में बनेगी मानसून सत्र की रणनीति. सीएम हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में सत्ताधारी विधायक दल की बैठक होगी. 6 अगस्त से 12 अगस्त तक मानसुन सत्र आयोजित है.

05 August 2026 09:17 AM (IST)

Jharkhand News Live Updates: रांची: छात्रों की मांग के अनुरूप निर्णय दिखेगा- सीएम सोरेन

JPSC परीक्षा में हुई गड़बड़ी के खिलाफ रांची में जारी छात्र आंदोलन अब बड़ा रूप लेता जा रहा है. इस बीच सीएम हेमंत सोरेन की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है. सीएम सोरेन ने कहा कि पूरी गंभीरता के साथ पूरे मामले की जांच चल रही है. उन्होंने कहा कि छात्रों की जो मांग है, उसके अनुरूप समय आने पर आपको निर्णय भी दिखेगा. मुझे उम्मीद है, इससे छात्र भी आश्वस्त होंगे.

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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