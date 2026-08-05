/Jharkhand Breaking News Highlights: देवेंद्र नाथ महतो ने अनशन तोड़ा, सोनम वांगचुंग से बात करने के बाद समाप्त किया अनशन

Jharkhand News Today Live Updates: जमशेदपुर: मोहम्मद आफताब मर्डर केस में दो गिरफ्तार

जमशेदपुर के बर्मामाइंस थाना क्षेत्र के रेलवे कंटेनर यार्ड के पास 2 अगस्त की रात मोहम्मद आफताब आलम को गोली मारने के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. बता दें कि गोली लगने के बाद गंभीर रूप से घायल आफताब आलम की इलाज के दौरान मौत हो गई थी. घटना के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए पूर्वी सिंहभूम के वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एसआईटी का गठन किया गया था. पुलिस उपाधीक्षक विधि-व्यवस्था और पुलिस उपाधीक्षक नगर के नेतृत्व में गठित टीम ने मामले की जांच शुरू की. जांच के दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि मामले के प्राथमिकी अभियुक्त मोहम्मद समद और कुलसुम बीबी बर्मामाइंस थाना क्षेत्र के कैरेज कॉलोनी स्थित मुस्लिम बस्ती में अपने घर में छिपे हुए हैं. सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने छापेमारी कर दोनों को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर घटना से पहले रेकी के लिए इस्तेमाल की गई बिना नंबर प्लेट वाली नीले और काले रंग की स्कूटी भी बरामद की गई है. पुलिस ने बताया कि इस मामले में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है.