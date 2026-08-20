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Jharkhand Breaking News Live: JPSC 11वीं-13वीं परीक्षा रद्द करने का फैसला पहुंचा हाईकोर्ट, याचिका पर आज होगी सुनवाई

Jharkhand Breaking News Live: झारखंड सरकार के JPSC 11वीं से 13वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा रद्द करने के संबंध में जारी अधिसूचना को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. इस मामले की आज जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में सुनवाई होनी है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByRanjana Dubey
Published: Aug 20, 2026, 08:02 AM IST|Updated: Aug 20, 2026, 08:02 AM IST
Jharkhand Breaking News Live: JPSC 11वीं-13वीं परीक्षा रद्द करने का फैसला पहुंचा हाईकोर्ट, याचिका पर आज होगी सुनवाई
Image Credit: Jharkhand Breaking News

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

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