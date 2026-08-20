/Jharkhand Breaking News Live: JPSC 11वीं-13वीं परीक्षा रद्द करने का फैसला पहुंचा हाईकोर्ट, याचिका पर आज होगी सुनवाई

Jharkhand Breaking News Live: झारखंड सरकार के JPSC 11वीं से 13वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा रद्द करने के संबंध में जारी अधिसूचना को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. एक रिट याचिका दायर की गई है और इस मामले की आज (20 अगस्त, 2026) जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में सुनवाई होनी है. वहीं, रांची में UPSC सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश लागू रहेंगे. ये आदेश 21, 22, 23, 29 और 30 अगस्त को सुबह 6:00 बजे से रात 8:30 बजे तक डोरंडा के निर्मला कॉलेज परीक्षा केंद्र के 200 मीटर के दायरे में लागू होंगे. इस 200 मीटर के दायरे में पांच या उससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने, लाउडस्पीकर और हथियार ले जाने, और बैठकें या सार्वजनिक सभाएं करने पर रोक रहेगी.