Jharkhand Breaking News Live: धनबाद के केंदुआडीह में जन-संवाद, गैस प्रभावितों को मिला सुरक्षित पुनर्वास और मुआवजे का भरोसा

Jharkhand Breaking News Live Updates: धनबाद के केंदुआडीह में गुरुवार (9 अप्रैल) को गैस-प्रभावित क्षेत्र में प्रभावित निवासियों के साथ एक जन-संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस कार्यक्रम के दौरान, धनबाद के वैज्ञानिकों और प्रशासनिक अधिकारियों ने लोगों की शिकायतें सुनीं और उन्हें जल्द और सुरक्षित पुनर्वास का आश्वासन दिया.
Trending Photos
Jharkhand Breaking News Live Updates: धनबाद के केंदुआडीह में गुरुवार (9 अप्रैल) को गैस-प्रभावित क्षेत्र में प्रभावित निवासियों के साथ एक जन-संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस कार्यक्रम के दौरान, धनबाद के वैज्ञानिकों और प्रशासनिक अधिकारियों ने लोगों की शिकायतें सुनीं और उन्हें जल्द और सुरक्षित पुनर्वास का आश्वासन दिया. कार्यक्रम में कई अधिकारी मौजूद थे, जिनमें पुटकी अंचल अधिकारी विकास आनंद, PB क्षेत्र के महाप्रबंधक GC साहा, CIMFR के वैज्ञानिक, JRDA के अधिकारी और केंदुआडीह के इंस्पेक्टर प्रमोद पांडे शामिल थे. अधिकारियों ने कहा कि गैस की समस्या से प्रभावित लोगों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और उचित मुआवजा मिलने के बाद सभी को एक सुरक्षित स्थान पर बसाया जाएगा.
Jharkhand Breaking News Live Updates: खूंटी में दो चोर गिरफ्तार
खूंटी: दुकानों में चोरी करने वाले दो चोर को पुलिस ने गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. दोनों ही चोर दुकानों का ताला तोड़कर सामान और पैसे चोरी करते थे और नशे के आदि हो गये थे.
Jharkhand Breaking News Live Updates: नकली विदेशी शराब बनाने वाली अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़
बोकारो में गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उत्पाद विभाग ने नकली विदेशी शराब बनाने वाली अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है. यह कार्रवाई सियालजोड़ी ओपी थाना क्षेत्र के मूनदनिया बस्ती में की गई है. सहायक आयुक्त उत्पाद के निर्देश पर चलाए गए छापामारी अभियान में चारदीवारी से घिरे एक एस्बेस्टस निर्मित मकान में संचालित नकली विदेशी शराब फैक्ट्री का खुलासा हुआ. टीम ने मौके से भारी मात्रा में तैयार शराब और निर्माण सामग्री बरामद की.