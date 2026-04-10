Jharkhand Breaking News Live: धनबाद के केंदुआडीह में जन-संवाद, गैस प्रभावितों को मिला सुरक्षित पुनर्वास और मुआवजे का भरोसा

Jharkhand Breaking News Live Updates: धनबाद के केंदुआडीह में गुरुवार (9 अप्रैल) को गैस-प्रभावित क्षेत्र में प्रभावित निवासियों के साथ एक जन-संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस कार्यक्रम के दौरान, धनबाद के वैज्ञानिकों और प्रशासनिक अधिकारियों ने लोगों की शिकायतें सुनीं और उन्हें जल्द और सुरक्षित पुनर्वास का आश्वासन दिया. कार्यक्रम में कई अधिकारी मौजूद थे, जिनमें पुटकी अंचल अधिकारी विकास आनंद, PB क्षेत्र के महाप्रबंधक GC साहा, CIMFR के वैज्ञानिक, JRDA के अधिकारी और केंदुआडीह के इंस्पेक्टर प्रमोद पांडे शामिल थे. अधिकारियों ने कहा कि गैस की समस्या से प्रभावित लोगों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और उचित मुआवजा मिलने के बाद सभी को एक सुरक्षित स्थान पर बसाया जाएगा.

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