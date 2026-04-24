Jharkhand Breaking News Live: रांची के जगन्नाथपुर मंदिर में गार्ड की हत्या, इलाके में दहशत का माहौल; देखें पल-पल की अपडेट

Jharkhand News Today Live Updates: रांची के जगन्नाथपुर मंदिर में गार्ड की हत्या की गई है. इस घटना के बाद से ही मंदिर परिसर में दहशत का माहौल है. घटना की जानकारी मिलते ही सिटी SP, हटिया DSP और अन्य पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे. पुलिस CCTV फुटेज खंगाल रही है और मामले की जांच में जुट गई है. इस बात की आशंका जताई जा रही है कि चोर चोरी करने के लिए आए थे और इसी दौरान गार्ड की हत्या कर दी गई. पूरी घटना जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत की है.

Add Zee News as a Preferred Source