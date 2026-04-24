Jharkhand Breaking News Live: रांची के जगन्नाथपुर मंदिर में गार्ड की हत्या, इलाके में दहशत का माहौल; देखें पल-पल की अपडेट

Jharkhand News Today Live Updates: रांची के जगन्नाथपुर मंदिर में गार्ड की हत्या की गई है. इस घटना के बाद से ही मंदिर परिसर में दहशत का माहौल है. इस बात की आशंका जताई जा रही है कि चोर चोरी करने के लिए आए थे और इसी दौरान गार्ड की हत्या कर दी गई.
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Jharkhand News Today Live Updates: रांची के जगन्नाथपुर मंदिर में गार्ड की हत्या की गई है. इस घटना के बाद से ही मंदिर परिसर में दहशत का माहौल है. घटना की जानकारी मिलते ही सिटी SP, हटिया DSP और अन्य पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे. पुलिस CCTV फुटेज खंगाल रही है और मामले की जांच में जुट गई है. इस बात की आशंका जताई जा रही है कि चोर चोरी करने के लिए आए थे और इसी दौरान गार्ड की हत्या कर दी गई. पूरी घटना जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत की है.
Jharkhand News Today Live Updates: दुमका में गर्मी से हाल बेहाल
उप-राजधानी दुमका में गर्मी ने निवासियों का जीवन बेहद मुश्किल बना दिया है. तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है और रोजमर्रा का जीवन पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गया है. लगातार बढ़ती गर्मी के कारण आम लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है.