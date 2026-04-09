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Jharkhand Breaking News Today Live: झरिया में जमीन फटने से मचा हड़कंप, 10 घरों में आई दरारें; बेलगढ़िया शिफ्ट किए जाएंगे प्रभावित परिवार

Jharkhand Breaking News Live Updates: झरिया के खण्ड कुल्ही स्थित धनबाद–सिंधुरी मुख्य मार्ग के समीप धर्मनगर क्षेत्र में अचानक घरों और जमीन में दरार पड़ने की घटना से इलाके में तनाव का माहौल उत्पन्न हो गया. घटना की सूचना मिलते ही मेयर संजीव सिंह, विधायक रागिनी सिंह, झरिया कंपोजीशन एवं बीसीसीएल के अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 09, 2026, 08:45 AM IST

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Jharkhand Breaking News Live Update: झरिया के खण्ड कुल्ही स्थित धनबाद–सिंधुरी मुख्य मार्ग के समीप धर्मनगर क्षेत्र में अचानक घरों और जमीन में दरार पड़ने की घटना से इलाके में तनाव का माहौल उत्पन्न हो गया. घटना की सूचना मिलते ही मेयर संजीव सिंह, विधायक रागिनी सिंह, झरिया कंपोजीशन एवं बीसीसीएल के अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया. इस दौरान प्रस्तुतियों ने प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं और हालात की जानकारी ली. मौके पर पीड़ित परिवारों में प्रशासन और प्रबंधन के प्रति अवसाद भी देखा गया. बताया जा रहा है कि इस घटना में करीब 10 घर प्रभावित हुए हैं, जिससे कई परिवारों के सामने रहने का संकट खड़ा हो गया है. निरीक्षण के दौरान मेयर संजीव सिंह और विधायक रागिनी सिंह ने बीसीसीएल अधिकारियों के साथ वार्ता कर प्रभावित परिवारों को तत्काल सुरक्षित स्थान पर बसाने की मांग की. अधिकारियों द्वारा दावा दिया गया कि प्रभावित परिवारों को बेलगढ़िया में अस्थायी रूप से शिफ्ट किया जाएगा.

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