/Jharkhand Breaking News Live: हाईकोर्ट में JSSC शिक्षक बहाली पर सुनवाई तय, CGL पेपर लीक में 4 गिरफ्तार, जयराम पर पुलिस का अल्टीमेटम

Jharkhand Breaking News Live Today: झारखंड हाईकोर्ट में माध्यमिक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा मामले पर विस्तृत सुनवाई होगी. हैकिंग और 2,819 अभ्यर्थियों की पुनर्परीक्षा के फैसले को दी गई है. चुनौती परीक्षा प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर दायर याचिका पर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के निर्णय पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. कानूनी पड़ताल मामले में विस्तृत सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित, अभ्यर्थियों की उम्मीदें बढ़ गई. वहीं, JSSC CGL परीक्षा में पास दीपक कुमार साव, विजय कुमार तिवारी, आनंद कुमार सिंह और उमेश कुमार को गिरफ्तार किया गया है. CID की SIT जांच तेज पेपर लीक मामले में पूछताछ और कार्रवाई जारी आने वाले दिनों में CID की जांच में कई अहम खुलासे की उम्मीद है. वहीं, जयराम महतो प्रकरण में रांची पुलिस एसोसिएशन ने भी मोर्चा खोला दिया है. डुमरी विधायक जयराम महतो के खिलाफ पुलिस एसोसिएशन का कड़ा रुख है. अल्टीमेटम समाप्त होने के बाद केंद्रीय कार्यकारिणी के निर्देश पर आंदोलन की चेतावनी.