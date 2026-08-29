Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • झारखंड न्यूज़
  • /Jharkhand Breaking News Live: हाईकोर्ट में JSSC शिक्षक बहाली पर सुनवाई तय, CGL पेपर लीक में 4 गिरफ्तार, जयराम पर पुलिस का अल्टीमेटम
Live Now

Jharkhand Breaking News Live: हाईकोर्ट में JSSC शिक्षक बहाली पर सुनवाई तय, CGL पेपर लीक में 4 गिरफ्तार, जयराम पर पुलिस का अल्टीमेटम

Jharkhand Breaking News: JSSC CGL परीक्षा में पास दीपक कुमार साव, विजय कुमार तिवारी, आनंद कुमार सिंह और उमेश कुमार को गिरफ्तार किया गया है. डुमरी विधायक जयराम महतो के खिलाफ पुलिस एसोसिएशन का कड़ा रुख है. अल्टीमेटम समाप्त होने के बाद केंद्रीय कार्यकारिणी के निर्देश पर आंदोलन की चेतावनी दी है. झारखंड हाईकोर्ट में माध्यमिक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा मामले पर विस्तृत सुनवाई होगी.

Written ByShailendra
Published: Aug 29, 2026, 07:36 AM IST|Updated: Aug 29, 2026, 08:45 AM IST
Jharkhand Breaking News Live: हाईकोर्ट में JSSC शिक्षक बहाली पर सुनवाई तय, CGL पेपर लीक में 4 गिरफ्तार, जयराम पर पुलिस का अल्टीमेटम
Image Credit: झारखंड न्यूज (File Photo)
29 August 2026 08:40 AM (IST)

Jharkhand Breaking News Live: कार्डधारियों को राशन नहीं बांटने के आरोप में डीलर सस्पेंड

चतरा में एक बार फिर जी मीडिया की खबर का असर देखने को मिला है. जी मीडिया ने 27 अगस्त को हंटरगंज प्रखंड के गेरुआ पंचायत के बड़ीबिगहा के जनवितरण प्रणाली दुकानदार के द्वारा कार्डधारियों को (मई, जून और जुलाई) तीन माह का राशन नहीं देने, कार्डधारियों से दुर्व्यवहार करने और राशन मांगने पर मारपीट और लाठी लेकर मारने के लिए दौड़ाने से संबंधित खबर को चलाया था. खबर चलने के बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी के निर्देश पर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी संतोष कुमार वर्मा ने मामले की जांच के लिए संबंधित जनवितरण प्रणाली की दुकान का निरीक्षण किया.
इस दौरान दुकान में कई अनियमितताएं देखने को मिली. 

29 August 2026 07:39 AM (IST)

Jharkhand Breaking News Live: हाईकोर्ट में JSSC शिक्षक बहाली पर सुनवाई तय

झारखंड हाईकोर्ट में माध्यमिक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा मामले पर विस्तृत सुनवाई होगी. हैकिंग और 2,819 अभ्यर्थियों की पुनर्परीक्षा के फैसले को दी गई है. चुनौती परीक्षा प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर दायर याचिका पर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के निर्णय पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. कानूनी पड़ताल मामले में विस्तृत सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित, अभ्यर्थियों की उम्मीदें बढ़ गई.

Add Zee News as a Preferred Source
TAGS:
Jharkhand breaking news
Jharkhand news

About the Author

Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Jharkhand Breaking News Live: हाईकोर्ट में JSSC शिक्षक बहाली पर सुनवाई तय, CGL पेपर लीक में 4 गिरफ्तार, जयराम पर पुलिस का अल्टीमेटम
2
3
4
5