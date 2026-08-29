/Jharkhand Breaking News Live: हाईकोर्ट में JSSC शिक्षक बहाली पर सुनवाई तय, CGL पेपर लीक में 4 गिरफ्तार, जयराम पर पुलिस का अल्टीमेटम

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चतरा में एक बार फिर जी मीडिया की खबर का असर देखने को मिला है. जी मीडिया ने 27 अगस्त को हंटरगंज प्रखंड के गेरुआ पंचायत के बड़ीबिगहा के जनवितरण प्रणाली दुकानदार के द्वारा कार्डधारियों को (मई, जून और जुलाई) तीन माह का राशन नहीं देने, कार्डधारियों से दुर्व्यवहार करने और राशन मांगने पर मारपीट और लाठी लेकर मारने के लिए दौड़ाने से संबंधित खबर को चलाया था. खबर चलने के बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी के निर्देश पर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी संतोष कुमार वर्मा ने मामले की जांच के लिए संबंधित जनवितरण प्रणाली की दुकान का निरीक्षण किया.
इस दौरान दुकान में कई अनियमितताएं देखने को मिली.
झारखंड हाईकोर्ट में माध्यमिक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा मामले पर विस्तृत सुनवाई होगी. हैकिंग और 2,819 अभ्यर्थियों की पुनर्परीक्षा के फैसले को दी गई है. चुनौती परीक्षा प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर दायर याचिका पर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के निर्णय पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. कानूनी पड़ताल मामले में विस्तृत सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित, अभ्यर्थियों की उम्मीदें बढ़ गई.
Jharkhand Breaking News Live Today: झारखंड हाईकोर्ट में माध्यमिक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा मामले पर विस्तृत सुनवाई होगी. हैकिंग और 2,819 अभ्यर्थियों की पुनर्परीक्षा के फैसले को दी गई है. चुनौती परीक्षा प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर दायर याचिका पर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के निर्णय पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. कानूनी पड़ताल मामले में विस्तृत सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित, अभ्यर्थियों की उम्मीदें बढ़ गई. वहीं, JSSC CGL परीक्षा में पास दीपक कुमार साव, विजय कुमार तिवारी, आनंद कुमार सिंह और उमेश कुमार को गिरफ्तार किया गया है. CID की SIT जांच तेज पेपर लीक मामले में पूछताछ और कार्रवाई जारी आने वाले दिनों में CID की जांच में कई अहम खुलासे की उम्मीद है. वहीं, जयराम महतो प्रकरण में रांची पुलिस एसोसिएशन ने भी मोर्चा खोला दिया है. डुमरी विधायक जयराम महतो के खिलाफ पुलिस एसोसिएशन का कड़ा रुख है. अल्टीमेटम समाप्त होने के बाद केंद्रीय कार्यकारिणी के निर्देश पर आंदोलन की चेतावनी.