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Jharkhand Breaking News Highlights: जामताड़ा के इंदिरा चौक पर सीएम हेमंत ने किया 'दिशोम गुरु' शिबू सोरेन की प्रतिमा का अनावरण

Jharkhand Breaking News Highlights: 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा मामले की CID जांच चल रही है. पूर्व चेयरमैन एल. ख्यांग्ते से चौथी बार पूछताछ की गई. वहीं, आज दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि है. दिशोम गुरु की 14 फुट ऊंची आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया गया.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByRanjana Dubey
Published: Aug 04, 2026, 08:12 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 03:07 PM IST
Jharkhand Breaking News Highlights: जामताड़ा के इंदिरा चौक पर सीएम हेमंत ने किया 'दिशोम गुरु' शिबू सोरेन की प्रतिमा का अनावरण
Image Credit: Jharkhand Breaking News
04 August 2026 02:53 PM (IST)

Jharkhand Today News Live Update: जमशेदपुर में मुस्लिम बस्ती में फायरिंग में घायल युवक की मौत, आज सुबह कोलकाता के अस्पताल में ली अंतिम सांस

04 August 2026 02:02 PM (IST)

Jharkhand Today News Live Update: शिबू सोरेन की प्रतिमा का अनावरण

जामताड़ा शहर के इंदिरा चौक में मगंलवार को दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रतिमा का अनावरण किया गया. समारोह में झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो मुख्य रूप से शामिल हुए. दोनों नेताओं ने प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की और शिबू सोरेन के संघर्षपूर्ण जीवन और झारखंड आंदोलन में उनके योगदान को याद किया.

04 August 2026 01:42 PM (IST)

Jharkhand Today News Live Update: शिबू सोरेन की प्रतिमा का अनावरण

जामताड़ा के इंदिरा चौक में शिबू सोरेन की प्रतिमा का अनावरण किया गया. मंत्री इरफान अंसारी और विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो मौजूद रहे. नेताओं ने प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी और शिबू सोरेन के संघर्ष और झारखंड आंदोलन के योगदान को याद किया.

04 August 2026 12:30 PM (IST)

Jharkhand Today News Live Update: सरायकेला-खरसावां पुलिस की नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई 

सरायकेला-खरसावां पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. ईचागढ़ थाना क्षेत्र में छापामारी कर पुलिस ने 3 किलो अफीम के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है.

04 August 2026 11:26 AM (IST)

Jharkhand Today News Live Update: लातेहार- बेतला पंचायत के पोखरी खुर्द में जर्जर कच्चा मकान ढहा

लातेहार बरवाडीह प्रखंड अंतर्गत बेतला पंचायत के ग्राम पोखरी खुर्द में एक जर्जर कच्चा मिट्टी का मकान अचानक भरभराकर गिर गया. गनीमत रही कि इस हादसे में कोई किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ. मकान गिरने से परिवार के सामने रहने का गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है.

04 August 2026 10:08 AM (IST)

Jharkhand Today News Live Updates: दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि आज

झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन आज (4 अगस्त 2026) रामगढ़ के गोला ब्लॉक में स्थित अपने पैतृक गांव नेमरा के लुकैया टांड पहुंचेंगे. सीएम अपने पिता दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि के मौके पर उनकी 15-फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे. देश भर और विभिन्न राज्यों से राजनीतिक हस्तियां, VIP और परिवार के सदस्य, साथ ही पूरे राज्य से 'गुरु जी' के लाखों प्रशंसक उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा होंगे. आने वाले लोगों के लिए बड़े पंडाल और बैठने और खाने-पीने जैसी व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं. लुकैया में कार्यक्रम के बाद, मुख्यमंत्री नेमरा में एक विकास मेले और पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल होंगे.

04 August 2026 10:05 AM (IST)

Jharkhand Today News Live Updates: दुमका- बासुकीनाथ राज्य श्रावणी मेले में सैंड आर्ट बना आकर्षण का केंद्र

दुमका: बासुकीनाथ राज्य श्रावणी मेले की शुरुआत के साथ ही कांवड़िया तीर्थयात्री बासुकीनाथ धाम पहुंचने लगे हैं. सरकार ने श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और मनोरंजन के लिए बासुकीनाथ में व्यापक इंतजाम किए हैं. झारखंड पर्यटन विकास निगम की ओर से ओडिशा के एक सैंड आर्टिस्ट द्वारा बनाई गई भगवान शिव की अद्भुत रेत की कलाकृति तीर्थयात्रियों को आकर्षित कर रही है.

04 August 2026 10:02 AM (IST)

Jharkhand Today News Live Updates: जमशेदपुर- बर्मामाइंस में गोलीकांड में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत

जमशेदपुर बर्मामाइंस थाना क्षेत्र के मुसलिम बस्ती स्थिति कंटेनर यार्ड में गोलीबारी की घटना में घायल युवक आफताब आलम की मौत हो गई. मंगलवार के तड़के कोलकाता के एक अस्पताल में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ा. उसकी मौत की सूचना मिलते ही परिजन और बस्ती के लोग आक्रोशित हो गए. 2 अगस्त की रात आफताब आलम को बाइक सवार 6 अपराधियों में गोली मारी थी. आफताब पर कई राउंड गोली चलाई गई थी, उसे 6 गोली लगी थी. टीएमएच में इलाज के बाद उसे कोलकाता रेफर किया गया था.

04 August 2026 09:59 AM (IST)

Jharkhand Today News Live Updates: सरायकेला में देर रात पुलिस की गश्ती

सरायकेला: आदित्यपुर शहर में असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से आदित्यपुर थाना पुलिस ने सोमवार (3 अगस्त, 2026) रात विशेष अभियान चलाया. अभियान के दौरान थाना क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में बाइक गश्ती कर जुआरियों, नशेड़ियों और अड्डेबाजी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई. पुलिस की सक्रियता से सार्वजनिक स्थलों पर बैठे असामाजिक तत्वों में हड़कंप मच गया. पुलिस टीम ने बागानपाड़ा, गम्हरिया, कमरपाड़ा, स्टेशन रोड, लाल बिल्डिंग, राम मढ़ैया बस्ती, जयप्रकाश उद्यान, प्रभात पार्क, सलडीह बस्ती, शर्मा बस्ती, मांझी टोला और हरिओम नगर समेत थाना क्षेत्र के विभिन्न चौक-चौराहों, मैदानों, पार्कों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर सघन बाइक गश्ती की.

04 August 2026 09:55 AM (IST)

Jharkhand Today News Live Updates: खूंटी- हिरण पार्क के पास पिकअप से 89.722 किलो गांजा बरामद

खूंटी में नशा तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत सोमवार को पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की. पुलिस ने खूंटी-रांची मुख्य मार्ग पर कालामाटी स्थित हिरण पार्क के पास लावारिस खड़ी पिकअप वैन से 89.722 किलोग्राम गांजा बरामद किया. पुलिस ने गांजा और वाहन को जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है. बरामद गांजे की अनुमानित कीमत करीब 44 लाख 86 हजार 100 रुपए बताई जा रही है.

04 August 2026 09:40 AM (IST)

Jharkhand Today News Live Updates: चतरा- पानी से भरे गड्ढे में डूबने से महिला की दर्दनाक मौत

चतरा- हंटरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत तरवागाड़ा पंचायत के राहरबार नहर के समीप मंगलवार (4 अगस्त, 2026) सुबह पानी से भरे गहरे गड्ढे में डूबने से एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई. मृतका की पहचान स्वर्गीय विदेशी दास की पत्नी रामपतिया देवी के रूप में हुई है. इस घटना के बाद ग्रामीणों में ठेकेदार की कथित लापरवाही को लेकर भारी आक्रोश है.

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

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