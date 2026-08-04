Jharkhand Breaking News Highlights: जामताड़ा के इंदिरा चौक पर सीएम हेमंत ने किया 'दिशोम गुरु' शिबू सोरेन की प्रतिमा का अनावरण

Jharkhand Today News Live Updates: दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि आज

झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन आज (4 अगस्त 2026) रामगढ़ के गोला ब्लॉक में स्थित अपने पैतृक गांव नेमरा के लुकैया टांड पहुंचेंगे. सीएम अपने पिता दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि के मौके पर उनकी 15-फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे. देश भर और विभिन्न राज्यों से राजनीतिक हस्तियां, VIP और परिवार के सदस्य, साथ ही पूरे राज्य से 'गुरु जी' के लाखों प्रशंसक उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा होंगे. आने वाले लोगों के लिए बड़े पंडाल और बैठने और खाने-पीने जैसी व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं. लुकैया में कार्यक्रम के बाद, मुख्यमंत्री नेमरा में एक विकास मेले और पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल होंगे.