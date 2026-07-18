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Jharkhand Breaking News Live: झारखंड सिल्क को मिलेगी नई पहचान, रांची में आज लॉन्च होगा 'सिल्क कॉरिडोर' का पोस्टर

Jharkhand Breaking News Live: झारखंड के सिल्क उद्योग को एक नई पहचान मिलने वाली है. आज (18 जुलाई, 2026) रांची में 'झारखंड सिल्क कॉरिडोर' का पोस्टर लॉन्च किया जाएगा.

Edited By:Ranjana DubeyReported By:Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Published: Jul 18, 2026, 07:47 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 08:46 AM IST
Jharkhand Breaking News Live: झारखंड सिल्क को मिलेगी नई पहचान, रांची में आज लॉन्च होगा 'सिल्क कॉरिडोर' का पोस्टर
Image Credit: Jharkhand Breaking News
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TAGS:
Jharkhand breaking news

About the Author

Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

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