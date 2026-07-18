Jharkhand Breaking News Live: झारखंड सिल्क को मिलेगी नई पहचान, रांची में आज लॉन्च होगा 'सिल्क कॉरिडोर' का पोस्टर

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Jharkhand Breaking Today Live Update: जामताड़ा में गर्भवती महिला की मौत का मामला, पीड़ित परिवार से मिला बीजेपी प्रतिनिधिमंडल
जामताड़ा में गर्भवती महिला की मौत का मामला... पीड़ित परिवार से मिला बीजेपी प्रतिनिधिमंडल#JharkhandNews pic.twitter.com/iowco83A13
— Zee Bihar Jharkhand (@ZeeBiharNews) July 18, 2026
Jharkhand Breaking Today Live Update: धनबाद में नवोदय विद्यालय में छात्र पिटाई पर बवाल, सैकड़ों ग्रामीण और परिजन पहुंचे स्कूल
धनबादः नवोदय विद्यालय में छात्र पिटाई पर बवाल... सैकड़ों ग्रामीण और परिजन पहुंचे स्कूल#JharkhandNews pic.twitter.com/ivML74x9VD
— Zee Bihar Jharkhand (@ZeeBiharNews) July 18, 2026
Jharkhand Breaking News Live: झारखंड के सिल्क उद्योग को एक नई पहचान मिलने वाली है. आज (18 जुलाई, 2026) रांची में 'झारखंड सिल्क कॉरिडोर' का पोस्टर लॉन्च किया जाएगा. 'फॉरेस्ट टू फैशन फॉरवर्ड' थीम पर आधारित इस कार्यक्रम में 120 दिनों के एक डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया जाएगा. मेयर रोशनी खलखो मुख्य अतिथि होंगी और टेक्सटाइल और सिल्क उद्योगों की संभावनाओं पर अहम चर्चाएं होंगी.