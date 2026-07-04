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Jharkhand Breaking News Live: झारखंड में सूखे का खतरा; 54% कम बारिश के बीच अलर्ट पर सरकार, कृषि मंत्री ने की हाई-लेवल बैठक

Jharkhand Breaking News Live: झारखंड सरकार संभावित सूखे को लेकर अलर्ट पर है. स्थिति की गंभीरता को समझते हुए, कृषि मंत्री ने एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सुनिश्चित करें कि योजनाओं का लाभ हर किसान तक पहुंचे.

Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jul 04, 2026, 06:41 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 07:32 AM IST
Jharkhand Breaking News Live: झारखंड में सूखे का खतरा; 54% कम बारिश के बीच अलर्ट पर सरकार, कृषि मंत्री ने की हाई-लेवल बैठक
Image Credit: Jharkhand Breaking News
04 July 2026 07:30 AM (IST)

Jharkhand Breaking News Live Update: कांग्रेस विधायक रामेश्वर उरांव और उनके को ED का समन

ED ने कांग्रेस विधायक रामेश्वर उरांव और उनके बेटे रोहित उरांव को पूछताछ के लिए ED दफ्तर में पेश होने के लिए नया समन जारी किया है. शराब के कारोबार में गड़बड़ी से जुड़े मामले में रामेश्वर उरांव को 6 जुलाई और रोहित उरांव को 7 जुलाई को बुलाया गया है. इससे पहले उन्हें 28 जून को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने और समय मांगा था.

04 July 2026 07:15 AM (IST)

Jharkhand Breaking News Live Update: विश्व स्तरीय इको टूरिज्म साइट के रुप में विकसित होगा जोन्हा फॉल

जोन्हा फॉल्स को एक वर्ल्ड-क्लास इको-टूरिज्म साइट के तौर पर विकसित किया जाएगा, जिसमें प्रकृति और जैव-विविधता के संरक्षण के साथ-साथ विकास कार्य भी किए जाएंगे. इको-टूरिज्म के जरिए स्थानीय समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करके रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे.

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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