/Jharkhand Breaking News Live: झारखंड में सूखे का खतरा; 54% कम बारिश के बीच अलर्ट पर सरकार, कृषि मंत्री ने की हाई-लेवल बैठक

Jharkhand Breaking News Live: झारखंड सरकार संभावित सूखे को लेकर अलर्ट पर है. स्थिति की गंभीरता को समझते हुए, कृषि मंत्री ने एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सुनिश्चित करें कि योजनाओं का लाभ हर किसान तक पहुंचे. अल-नीनो के असर के कारण, झारखंड में अब तक 54% कम बारिश हुई है. 15 जुलाई तक बुआई का रकबा 60% तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है. मिलेट मिशन के लिए एक विशेष पंजीकरण अभियान शुरू करने के निर्देश जारी किए गए हैं और उर्वरकों की कालाबाजारी के खिलाफ सख्त रुख अपनाया जा रहा है, जिसके तहत 436 छापे मारे गए हैं और एक FIR दर्ज की गई है. किसानों से कम पानी की खपत वाली फसलें अपनाने का आग्रह किया जा रहा है. वहीं, सरकार का दावा है कि वह पूरी तरह तैयार है.