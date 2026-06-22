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Jharkhand Breaking News Live: झारखंड में 30 जून से वोटर लिस्ट की विशेष समीक्षा, UGC-NET परीक्षा को लेकर धारा 163 लागू

Jharkhand Breaking News Live: झारखंड में वोटर लिस्ट की खास और गहन समीक्षा 30 जून से 29 जुलाई तक की जाएगी. वहीं, UGC-NET जून 2026 परीक्षा को लेकर पाबंदियां लागू की गई हैं. 22 जून से 30 जून तक परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में धारा 163 लागू रहेगी.

Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 22, 2026, 09:32 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 09:32 AM IST
Jharkhand Breaking News Live: झारखंड में 30 जून से वोटर लिस्ट की विशेष समीक्षा, UGC-NET परीक्षा को लेकर धारा 163 लागू
Image Credit: Jharkhand Breaking News

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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