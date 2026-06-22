/Jharkhand Breaking News Live: झारखंड में 30 जून से वोटर लिस्ट की विशेष समीक्षा, UGC-NET परीक्षा को लेकर धारा 163 लागू

Jharkhand Breaking News Live: झारखंड में वोटर लिस्ट (electoral roll) की खास और गहन समीक्षा 30 जून से 29 जुलाई तक की जाएगी. बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) घरों में जाकर गिनती वाले फॉर्म (enumeration forms) बांटेंगे, जिन्हें भरकर उन पर साइन करके वापस करना होगा. मुख्य चुनाव अधिकारी के अनुसार, फॉर्म के साथ कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जमा करने की जरूरत नहीं है. साइन किया हुआ फॉर्म जमा होने के बाद, वोटर का नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में जोड़ दिया जाएगा. 2003 की झारखंड SIR लिस्ट समेत किसी भी पुरानी लिस्ट से मिलान करने की जरूरत नहीं है. वहीं, UGC-NET जून 2026 परीक्षा को लेकर पाबंदियां लागू की गई हैं. 22 जून से 30 जून तक परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में धारा 163 लागू रहेगी. यह आदेश परीक्षा के दौरान सुबह 6:00 बजे से रात 9:00 बजे तक प्रभावी रहेगा. इन पाबंदियों में पांच या उससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक, लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक और हथियार, लाठी, तीर-कमान या कोई भी घातक चीज साथ रखने पर रोक शामिल है. किसी भी तरह की भीड़, मीटिंग या प्रदर्शन की इजाजत नहीं है. प्रशासन परीक्षा को बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न कराने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े कदम उठा रहा है. छह परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है.