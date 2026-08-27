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Jharkhand Breaking News Live: जयराम महतो का माफी से इनकार, बोकारो में धान की फसल तबाह, चतरा में राशन को लेकर हंगामा

Jharkhand Breaking News: डुमरी विधायक जयराम महतो और पुलिस के बीच विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है. उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया है. वही, बोकारो भारी बारिश से पुलिया टूट गई है. जिसकी वजह से जलजमाव से धान की फसल सड़ने के कगार पर है, तो चतरा में तीन मही से राशन नहीं मिलने पर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है. उन्होंने आपूर्ति पदाधिकारी का घेराव किया.

Written ByShailendra
Published: Aug 27, 2026, 07:42 AM IST|Updated: Aug 27, 2026, 08:16 AM IST
Jharkhand Breaking News Live: जयराम महतो का माफी से इनकार, बोकारो में धान की फसल तबाह, चतरा में राशन को लेकर हंगामा
Image Credit: झारखंड न्यूज (File Photo)
27 August 2026 08:17 AM (IST)

Jharkhand Breaking News Live: डीलर पर कार्डधारियों से दुर्व्यवहार और लाठी मारने का लगाया आरोप, कार्रवाई की मांग

चतरा जिला के हंटरगंज प्रखंड के गेरुआ पंचायत के बड़ीबिगहा गांव में तीन माह से राशन नहीं मिलने पर कार्डधारियों का फूटा गुस्सा. आक्रोशित कार्डधारीयों ने प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी का घेराव कर जमकर हंगामा किया. ग्रामीणों ने डीलर सविता देवी पर मई, जून और जुलाई का राशन नहीं देने और राशन मांगने पर कार्डधारियों के साथ अभद्र व्यवहार, गाली-गलौज और लाठी लेकर मारने के लिए दौड़ाने का गंभीर आरोप लगाया. ग्रामीणों का कहना है कि तीन माह से अनाज नहीं मिलने के कारण गरीब परिवारों के समक्ष भुखमरी जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है. आरोप लगाया गया कि डीलर द्वारा राशन देने के बजाय कुछ कार्डधारियों से तराजू पर बालू रखकर अंगूठे का निशान ले लिया जाता है और बाद में राशन लेने आने की बात कही जाती है. दोबारा राशन मांगने पहुंचने पर कथित तौर पर दुर्व्यवहार किया जाता है. कार्डधारियों ने बताया कि सुंदर भारती राशन मांगने डीलर के पास गया था, जहां विवाद के दौरान डीलर ने कथित तौर पर लाठी से मारकर उसे घायल कर दिया. इस घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश और बढ़ गया.

27 August 2026 07:47 AM (IST)

Jharkhand Breaking News Live: बोकारो में भारी बारिश से पुलिया टूटी, लोगो को आवागमन में हो रही है दिक्कत

बोकारो के बेरमो के नावाडीह प्रखंड ऊपरघाट स्थित बरई पंचायत में एक टूटी हुई पुलिया ग्रामीणों के लिए मुसीबत बन गई है. पुलिया टूटने के बाद उस पर मिट्टी भर दिए जाने से पानी की निकासी बंद हो गई थी, जिससे आसपास के खेतों में जलजमाव हो गया है. बरई पंचायत के रैयत सह समाजसेवी कुंदन साव ने बताया कि खेतों में लगी धान की फसल पानी में डूब गई है और लगातार पानी भरे रहने से धान गलने की स्थिति में आ गया है. उन्होंने कहा कि यहां पहले एक पुलिया थी, जो भारी वाहनों के कारण टूट गई थी और बाद में उसकी मरम्मत के बजाय मिट्टी से भर दिया गया था. कुंदन साव ने बताया कि यह सड़क बरई पंचायत को नावाडीह प्रखंड मुख्यालय और बोकारो जिला से जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है. इस मार्ग से रोजाना बड़े-बड़े कोयला लदे ट्रक गुजरते हैं, जिसके दबाव से पुलिया धंस कर टूट गई. सड़क अवरुद्ध होने से ग्रामीणों को आवागमन में भारी परेशानी हो रही है और उन्हें कई किलोमीटर घूम कर जाना पड़ रहा है. लोगो का कहना है की पुलिया बन जाता है तो किसानों की फसल बर्बाद होने से बच सके और ग्रामीणों की आवागमन की समस्या दूर हो सके.

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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