/Jharkhand Breaking News Live: जयराम महतो का माफी से इनकार, बोकारो में धान की फसल तबाह, चतरा में राशन को लेकर हंगामा

बोकारो के बेरमो के नावाडीह प्रखंड ऊपरघाट स्थित बरई पंचायत में एक टूटी हुई पुलिया ग्रामीणों के लिए मुसीबत बन गई है. पुलिया टूटने के बाद उस पर मिट्टी भर दिए जाने से पानी की निकासी बंद हो गई थी, जिससे आसपास के खेतों में जलजमाव हो गया है. बरई पंचायत के रैयत सह समाजसेवी कुंदन साव ने बताया कि खेतों में लगी धान की फसल पानी में डूब गई है और लगातार पानी भरे रहने से धान गलने की स्थिति में आ गया है. उन्होंने कहा कि यहां पहले एक पुलिया थी, जो भारी वाहनों के कारण टूट गई थी और बाद में उसकी मरम्मत के बजाय मिट्टी से भर दिया गया था. कुंदन साव ने बताया कि यह सड़क बरई पंचायत को नावाडीह प्रखंड मुख्यालय और बोकारो जिला से जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है. इस मार्ग से रोजाना बड़े-बड़े कोयला लदे ट्रक गुजरते हैं, जिसके दबाव से पुलिया धंस कर टूट गई. सड़क अवरुद्ध होने से ग्रामीणों को आवागमन में भारी परेशानी हो रही है और उन्हें कई किलोमीटर घूम कर जाना पड़ रहा है. लोगो का कहना है की पुलिया बन जाता है तो किसानों की फसल बर्बाद होने से बच सके और ग्रामीणों की आवागमन की समस्या दूर हो सके.