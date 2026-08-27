/Jharkhand Breaking News Live: जयराम महतो का माफी से इनकार, बोकारो में धान की फसल तबाह, चतरा में राशन को लेकर हंगामा

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चतरा जिला के हंटरगंज प्रखंड के गेरुआ पंचायत के बड़ीबिगहा गांव में तीन माह से राशन नहीं मिलने पर कार्डधारियों का फूटा गुस्सा. आक्रोशित कार्डधारीयों ने प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी का घेराव कर जमकर हंगामा किया. ग्रामीणों ने डीलर सविता देवी पर मई, जून और जुलाई का राशन नहीं देने और राशन मांगने पर कार्डधारियों के साथ अभद्र व्यवहार, गाली-गलौज और लाठी लेकर मारने के लिए दौड़ाने का गंभीर आरोप लगाया. ग्रामीणों का कहना है कि तीन माह से अनाज नहीं मिलने के कारण गरीब परिवारों के समक्ष भुखमरी जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है. आरोप लगाया गया कि डीलर द्वारा राशन देने के बजाय कुछ कार्डधारियों से तराजू पर बालू रखकर अंगूठे का निशान ले लिया जाता है और बाद में राशन लेने आने की बात कही जाती है. दोबारा राशन मांगने पहुंचने पर कथित तौर पर दुर्व्यवहार किया जाता है. कार्डधारियों ने बताया कि सुंदर भारती राशन मांगने डीलर के पास गया था, जहां विवाद के दौरान डीलर ने कथित तौर पर लाठी से मारकर उसे घायल कर दिया. इस घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश और बढ़ गया.
बोकारो के बेरमो के नावाडीह प्रखंड ऊपरघाट स्थित बरई पंचायत में एक टूटी हुई पुलिया ग्रामीणों के लिए मुसीबत बन गई है. पुलिया टूटने के बाद उस पर मिट्टी भर दिए जाने से पानी की निकासी बंद हो गई थी, जिससे आसपास के खेतों में जलजमाव हो गया है. बरई पंचायत के रैयत सह समाजसेवी कुंदन साव ने बताया कि खेतों में लगी धान की फसल पानी में डूब गई है और लगातार पानी भरे रहने से धान गलने की स्थिति में आ गया है. उन्होंने कहा कि यहां पहले एक पुलिया थी, जो भारी वाहनों के कारण टूट गई थी और बाद में उसकी मरम्मत के बजाय मिट्टी से भर दिया गया था. कुंदन साव ने बताया कि यह सड़क बरई पंचायत को नावाडीह प्रखंड मुख्यालय और बोकारो जिला से जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है. इस मार्ग से रोजाना बड़े-बड़े कोयला लदे ट्रक गुजरते हैं, जिसके दबाव से पुलिया धंस कर टूट गई. सड़क अवरुद्ध होने से ग्रामीणों को आवागमन में भारी परेशानी हो रही है और उन्हें कई किलोमीटर घूम कर जाना पड़ रहा है. लोगो का कहना है की पुलिया बन जाता है तो किसानों की फसल बर्बाद होने से बच सके और ग्रामीणों की आवागमन की समस्या दूर हो सके.
Jharkhand Breaking News Live Today: झारखंड में धनबाद जिले के बरवाअड्डा थाना परिसर में हुए विवाद और डुमरी विधायक जयराम महतो के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के बाद मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है. मामला अब माफी तक जा पहुंचा है. वहीं, चतरा जिला के हंटरगंज प्रखंड के गेरुआ पंचायत के बड़ीबिगहा गांव में तीन महीने से राशन नहीं मिलने पर कार्डधारियों का गुस्सा फूट पड़ा. आक्रोशित कार्डधारियों ने प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी का घेराव कर जमकर हंगामा किया. ग्रामीणों ने डीलर सविता देवी पर मई, जून और जुलाई का राशन नहीं देने और राशन मांगने पर कार्डधारियों के साथ अभद्र व्यवहार, गाली-गलौज और लाठी लेकर मारने के लिए दौड़ाने का गंभीर आरोप लगाया. दूसरी तरफ, बोकारो के ऊपर घाट के बरई में भारी बारिश से पुलिया टूट गई है. अब टूटी पुलिया लोगों के लिए आफत बन गई है, एक तरफ आवागमन में दिक्कत, तो दूसरी और जलजमाव से धान की फसल सड़ने के कगार पर है.