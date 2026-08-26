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Jharkhand Breaking News Live: विधायक जयराम महतो के खिलाफ झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने खोला मोर्चा, मुख्यमंत्री को लिखा पत्र

Jharkhand Breaking News: विधायक जयराम महतो के खिलाफ झारखंड पुलिस एसोसिएशन और झारखंड पुलिस मेन्स एसोसिएशन ने मोर्चा खोल दिया है. बरवड्डा थाना प्रभारी के साथ विधायक पर गाली गलौज करने का आरोप है.

Written ByShailendra
Published: Aug 26, 2026, 10:40 AM IST|Updated: Aug 26, 2026, 12:53 PM IST
Jharkhand Breaking News Live: विधायक जयराम महतो के खिलाफ झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने खोला मोर्चा, मुख्यमंत्री को लिखा पत्र
Image Credit: झारखंड न्यूज (File Photo)
26 August 2026 12:48 PM (IST)

Jharkhand Breaking News Live: हजारीबाग में छापेमार कार्रवाई

उपायुक्त हजारीबाग हेमंत सती के सघन छापामारी के आदेश के आलोक में सहायक आयुक्त उत्पाद, हजारीबाग के नेतृत्व में अवैध शराब के विनिर्माण के विरुद्ध छापेमारी के क्रम में बरही अंचल अंतर्गत पदमा पुलिस थाना क्षेत्र में दरजीचक जुहू, कुटीपिसी और पिंडारपुर में उत्पाद छापेमारी की गई. छापेमारी के दौरान कुल 03 अवैध चुलाई शराब की भट्ठी को पूर्णतया ध्वस्त किया गया . छापेमारी में कुल 40 लीटर अवैध चुलाई शराब बरामद किया गया और किण्वित जावा-महुआ करीब 3400 किलोग्राम घटनास्थल पर विनष्ट हुआ. अवैध चुलाई शराब भट्ठी संचालकों के विरुद्ध उत्पाद अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है.

26 August 2026 12:25 PM (IST)

Jharkhand Breaking News Live: अज्ञात शव मिलने से कोतवाली इलाके में सनसनी

रांची के कोतवाली थाना क्षेत्र में औघड़ बाबा आश्रम के सामने उस वक्त सनसनी फैल गई, जब संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव बरामद हुआ. शव मिलने की सूचना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है. प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध नजर आ रहा है और हत्या की आशंका से पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है. सूचना मिलते ही कोतवाली थाना की पुलिस के साथ एसीपी कोतवाली भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया. जिस जमीन से युवक का शव बरामद हुआ है, वहां अक्सर नशेड़ियों का जमावड़ा रहता है. ऐसे में पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ करने के साथ ही हर एंगल से मामले की पड़ताल कर रही है. फिलहाल, मृतक की पहचान नहीं हो पाई है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए रिम्स भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. 

26 August 2026 11:55 AM (IST)

Jharkhand Breaking News Live: बिहार में छात्रों के मामले पर झारखंड में राजनीतिक बयानबाजी

पटना के हो रहे छात्र आंदोलन पर झारखंड में राजनीतिक बयानबाजी जारी है. झामुमो ने पूछा कि बिहार की घटना पर झारखंड बीजेपी के बड़बोले लोग क्यों चुप हैं? वहीं, कांग्रेस कोटे के मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि बिहार के छात्र उन्हें बुला रहे हैं, उनके समर्थन वो वहां जाने वाले हैं, जबकि बीजेपी के कहा कि छात्रों के प्रदर्शन में गुंडे घुस गए थे. सीएम ने बिहार में बहुत सारे बदलाव के संकेत भी दिए हैं.

26 August 2026 11:05 AM (IST)

Jharkhand Breaking News Live: बगोदर में हाथियों का उत्पात, बुजुर्ग को चपेट में लेकर किया घायल

गिरिडीह जिले के बगोदर प्रखंड के पोखरिया पंचायत में हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया. इस दौरान एक बुजुर्ग हाथी की चपेट में आकर घायल हो गया. घायल बुजुर्ग की पहचान खिरो प्रजापति (65 वर्ष) के रूप में हुई है. घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. ग्रामीणों के अनुसार हाथियों के झुंड ने खेतों में लगी फसलों को भी रौंदकर बर्बाद कर दिया है, जिससे किसानों को काफी नुकसान हुआ है. इधर घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है.

26 August 2026 10:43 AM (IST)

Jharkhand Breaking News Live: विधायक जयराम महतो और पुलिस एसोसिएशन आमने-सामने

विधायक जयराम महतो के खिलाफ झारखंड पुलिस एसोसिएशन और झारखंड पुलिस मेन्स एसोसिएशन ने मोर्चा खोल दिया है. बरवड्डा थाना प्रभारी के साथ विधायक पर गाली गलौज करने का आरोप है.

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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