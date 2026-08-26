/Jharkhand Breaking News Live: विधायक जयराम महतो के खिलाफ झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने खोला मोर्चा, मुख्यमंत्री को लिखा पत्र

Jharkhand Breaking News Today Live: डुमरी विधानसभा सीट से विधायक और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (JLKM) के प्रमुख जयराम महतो और धनबाद के बरवाअड्डा थाना प्रभारी रवि कुमार के बीच हुआ विवाद गहराता जा रहा है. थाना प्रभारी के साथ हुई गाली-गलौज, अभद्र व्यवहार और ऑफ-ड्यूटी मिलने पर मारपीट की धमकी दिए जाने के मामले में झारखंड पुलिस एसोसिएशन और झारखंड पुलिस मेन्स एसोसिएशन ने विधायक के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए मोर्चा खोल दिया है. पुलिस एसोसिएशन ने एक आपात बैठक बुलाकर घटना की तीखी निंदा की और विधायक जयराम महतो को चेतावनी दी कि अगर वे 24 घंटे के भीतर सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते हैं, तो राज्य भर के पुलिसकर्मी काला बिल्ला लगाकर विरोध दर्ज कराएंगे. वहीं, कांग्रेस खनिज संशोधन विधेयक 2026 को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का खुला ऐलान किया है. पार्टी ने झारखंड के अधिकारों और 'मंईयां सम्मान' की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ने की बात कही है.