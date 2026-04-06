Jharkhand Breaking News Live Today: रामगढ़ के झारखंड इस्पात प्लांट कंपनी में फटा बॉयलर, 9 मजदूर झुलसे

Jharkhand Breaking News Live Update: पलामू के पांकी थाना क्षेत्र के ठेकही अंदाग गांव में छोटे भाई ने अपने ही बड़े भाई की टांगी से काटकर हत्या कर दी है. वारदात को अंजाम देने के बाद से आरोपी भाई फरार है. परिवार में शादी समारोह के दौरान छोटी सी बात पर दोनों का विवाद हुआ था.
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Jharkhand Breaking News Live Update: पलामू के पांकी थाना क्षेत्र के ठेकही अंदाग गांव में छोटे भाई ने अपने ही बड़े भाई की टांगी से काटकर हत्या कर दी है. वारदात को अंजाम देने के बाद से आरोपी भाई फरार है. घटना को लेकर बताया जा रहा है कि मृतक पिंटू भुईयां चार भाई थे, सबसे बड़े भाई के बेटे की सगाई हुई थी. सगाई के दौरान सभी भाई एक जगह जमा हुए थे. इसी बीच सभी ने शराब का सेवन किया था. इस दौरान ही पिंटू भुईयां का अपने छोटे सीटू भुईयां के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो गया. जिसके बाद सीटू भुईयां ने बड़े भाई पिंटू भुईयां की टांगी से काटकर हत्या कर दी. वहीं दूसरी ओर असम में JMM का चुनावी अभियान इस समय ज़ोरों पर है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन पूरे राज्य में चुनाव प्रचार में सक्रिय रूप से जुटे हुए हैं. CM हेमंत सोरेन ने कहा कि 'टी ट्राइब्स' (चाय बागान से जुड़े समुदायों) को अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा न देना एक राष्ट्रीय अन्याय है, और JMM चाय बागान के मजदूरों की आवाज बनकर उभरेगा.
Jharkhand News Today Live Updates: निजी स्कूलों की मनमानी पर प्रशासन सख्त
रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में हुई जिला स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति की बैठक में निजी स्कूलों द्वारा री-एडमिशन, बढ़ी हुई फीस और महंगी किताबों के नाम पर की जा रही मनमानी पर कड़ा रुख अपनाया गया है. अभिभावकों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए डीसी ने सभी स्कूलों से पिछले तीन वर्षों का फीस विवरण मांगा है और स्पष्ट किया है कि एनसीईआरटी (NCERT) की जगह निजी प्रकाशकों की किताबें थोपने या किसी खास दुकान से सामान खरीदने के लिए बाध्य करने वाले संस्थानों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. आरटीई (RTE) के नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर न केवल जुर्माना लगाया जाएगा, बल्कि जरूरत पड़ने पर उनकी मान्यता भी रद्द की जा सकती है; प्रशासन के इस कड़े रुख से अब अभिभावकों को निजी स्कूलों की लूट से राहत मिलने की उम्मीद जगी है.
Jharkhand News Today Live Updates: MGM के जूनियर डॉक्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल
जमशेदपुर: MGM के जूनियर डॉक्टरों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है. इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर, वार्डों में काम पूरी तरह से ठप हो गया है, जिससे मरीजों को काफी परेशानी हो रही है. डॉक्टर अपने स्टाइपेंड में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं और उन्होंने कसम खाई है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जातीं, तब तक वे हड़ताल जारी रखेंगे.
Jharkhand News Today Live Updates: रांचीः निजी स्कूलों की मनमानी पर उपायुक्त ने की बैठक
राजधानी रांची में निजी स्कूलों की मनमानी पर उपायुक्त ने स्कूल फीस कमेटी के साथ अहम बैठक की. इसमें स्कूल फीस बढ़ोतरी, किताबों की बढ़ती कीमतों पर समीक्षा की गई. माना जा रहा है कि उपायुक्त की बैठक के बाद अभिभावकों को राहत मिलने की उम्मीद है. वर्ष 2026-27 के लिए किताबों की कीमत में बेतहाशा वृद्धि से अभिभावक परेशान हैं. बैठक के बाद स्कूल फीस के इजाफे पर भी अंकुश लग सकेगा.
Jharkhand Breaking News Live update: चोरी की बाइक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार
चतरा जिले के हंटरगंज में पुलिस ने एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान चोरी की बाइक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर ली है. जानकारी के अनुसार, रविवार की शाम कौलेश्वरी हटवारिया के समीप सघन वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा था, तभी एक अपाचे मोटरसाइकिल पर सवार दो युवक पुलिस को देखकर भागने लगे. पीछा किए जाने पर एक आरोपी अंधेरे का लाभ उठाकर फरार होने में सफल रहा, जबकि दूसरा आरोपी भागने के दौरान पैर में चोट लगने के कारण पुलिस की गिरफ्त में आ गया. पुलिस ने बाइक को जब्त कर लिया है और फरार आरोपी की तलाश के साथ-साथ मामले की गहन छानबीन में जुट गई है.
Jharkhand News Today Live Updates: पलामूः छोटे भाई ने बड़े भाई को टांगी से काट डाला
पलामू के पांकी थाना क्षेत्र के ठेकही अंदाग गांव में छोटे भाई ने अपने ही बड़े भाई की टांगी से काटकर हत्या कर दी है. वारदात को अंजाम देने के बाद से आरोपी भाई फरार है. घटना को लेकर बताया जा रहा है कि मृतक पिंटू भुईयां चार भाई थे, सबसे बड़े भाई के बेटे की सगाई हुई थी. सगाई के दौरान सभी भाई एक जगह जमा हुए थे. इसी बीच सभी ने शराब का सेवन किया था. इस दौरान ही पिंटू भुईयां का अपने छोटे सीटू भुईयां के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो गया. जिसके बाद सीटू भुईयां ने बड़े भाई पिंटू भुईयां की टांगी से काटकर हत्या कर दी. घटना के बाद परिजनों ने पिंटू को इलाज के लिए हॉस्पिटल रेफर लाया गया, जहां डॉक्टरों ने पिंटू भुईयां को मृत घोषित कर दिया.
Jharkhand News Today Live Updates: छिन्नमस्तिका मंदिर विकास को लेकर HC का आदेश
रामगढ़ में छिन्नमस्तिका मंदिर विकास को लेकर HC के आदेश पर 254 दुकानदारों को नोटिस जारी किया गया है.
Jharkhand News Today Live Updates: उर्दू प्राइमरी स्कूल की हालत दयनीय
झारखंड की उप-राजधानी दुमका में दुधानी उर्दू प्राइमरी स्कूल की मौजूदा हालत का दयनीय है. स्कूल की बुरी हालत के बीच शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं.
Jharkhand News Today Live Updates: असम चुनाव को लेकर हेमंत सोरेन पर बाबूलाल मरांडी का तंज
झारखंड के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा असम में पैर जमा कर लड़ना तब होता, जब सभी सीट पर लड़ते. 20 से 22 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं और कहते हैं कि असाम की तस्वीर बदल देंगे. यहां उनकी सरकार है और कुछ कर नहीं पा रहे हैं. असम में आदिवासियों की बात करते हैं. वहां कांग्रेस की सरकार ने कुछ नहीं किया. अब बीजेपी की सरकार में ही ट्राइब्स के लिए काम हो रहा है, उनके बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था हो रही है.
Jharkhand Breaking News Live Update: झारखंड मौसम का मिजाज
झारखंड में अगले चार दिनों तक मौसम का मिजाज बदला रहेगा. तेज हवा के साथ बारिश और बज्रपात की संभावना है. अगले दो दिनों में तापमान में तीन से चार डिग्री गिरावट आने का पूर्वानुमान लगाया गया है.
Jharkhand Breaking News Live Update: रामगढ़: राहुल दुबे गिरोह के 7 अपराधी गिरफ्तार
रामगढ़ में राहुल दुबे गिरोह के 7 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं, साथ ही उनके पास से 2 पिस्टल, 4 कारतूस, कार, लैपटॉप और 7 मोबाइल बरामद किए गए हैं.