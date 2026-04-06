Jharkhand Breaking News Live Today: रामगढ़ के झारखंड इस्पात प्लांट कंपनी में फटा बॉयलर, 9 मजदूर झुलसे

Jharkhand Breaking News Live Update: पलामू के पांकी थाना क्षेत्र के ठेकही अंदाग गांव में छोटे भाई ने अपने ही बड़े भाई की टांगी से काटकर हत्या कर दी है. वारदात को अंजाम देने के बाद से आरोपी भाई फरार है. घटना को लेकर बताया जा रहा है कि मृतक पिंटू भुईयां चार भाई थे, सबसे बड़े भाई के बेटे की सगाई हुई थी. सगाई के दौरान सभी भाई एक जगह जमा हुए थे. इसी बीच सभी ने शराब का सेवन किया था. इस दौरान ही पिंटू भुईयां का अपने छोटे सीटू भुईयां के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो गया. जिसके बाद सीटू भुईयां ने बड़े भाई पिंटू भुईयां की टांगी से काटकर हत्या कर दी. वहीं दूसरी ओर असम में JMM का चुनावी अभियान इस समय ज़ोरों पर है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन पूरे राज्य में चुनाव प्रचार में सक्रिय रूप से जुटे हुए हैं. CM हेमंत सोरेन ने कहा कि 'टी ट्राइब्स' (चाय बागान से जुड़े समुदायों) को अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा न देना एक राष्ट्रीय अन्याय है, और JMM चाय बागान के मजदूरों की आवाज बनकर उभरेगा.

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