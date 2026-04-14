Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3177910
Zee Bihar JharkhandJharkhand

Jharkhand Breaking News Live: रांची में बाबा साहेब की 135वीं जयंती की धूम: राज्यपाल और मुख्यमंत्री करेंगे माल्यार्पण

Jharkhand News Today Live Update: रांची में आज बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर आंबेडकर चौक स्थित प्रतिमा स्थल पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा. इस मौके पर राज्यपाल संतोष गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 14, 2026, 09:03 AM IST

Trending Photos

Jharkhand Live
Jharkhand Live
LIVE Blog

Jharkhand News Today Live Update: रांची में आज डॉ. भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती बड़े ही श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई जाएगी. इस अवसर पर आंबेडकर चौक स्थित उनकी प्रतिमा के पास भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है. कार्यक्रम में राज्यपाल संतोष गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल होकर माल्यार्पण करेंगे. साथ ही विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा भी विशेष तैयारियां की गई हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में उत्साह और श्रद्धा का माहौल बना हुआ है.

Add Zee News as a Preferred Source
14 April 2026
09:02 AM

Jharkhand News Today Live Updates: रांची में नारी शक्ति का शंखनाद, पीएम मोदी के आभार में आज निकलेगी भव्य पदयात्रा

झारखंड की राजधानी रांची के मोराबादी स्थित आर्यभट्ट ऑडिटोरियम में आज दोपहर 2 बजे से लोकसभा क्षेत्र स्तरीय 'नारी शक्ति वंदन सम्मेलन' का भव्य आयोजन होने जा रहा है.  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' पारित किए जाने के ऐतिहासिक कदम के प्रति आभार व्यक्त करने के उद्देश्य से आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग 4 हजार से अधिक महिलाएं शामिल होंगी. सम्मेलन के पश्चात, दोपहर 3 बजे से मोराबादी से जयपाल सिंह स्टेडियम तक एक विशाल पदयात्रा निकाली जाएगी.

TAGS

jharkhand live

Trending news

patna news
पटना में ड्रग माफिया पर बड़ी 'स्ट्राइक': 80 लाख के प्रतिबंधित इंजेक्शन जब्त
Begusarai News
बेगूसराय में रंगदारी न देने पर बुलेट सवार की लात-घूंसों से पिटाई, वीडियो वायरल
Bihar politics
मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के साथ ही नीतीश कुमार से छिन जाएंगी ये शक्तियां
Jharkhand news
लातेहार में भू-माफियाओं का दुस्साहस: मनिका में 1.5 करोड़ की सरकारी जमीन पर कब्जा
Jharkhand news
लातेहार में भू-माफियाओं का दुस्साहस: मनिका में 1.5 करोड़ की सरकारी जमीन पर कब्जा
BJP MLA Sanjay Gupta car accident in Begusarai before legislative party meeting
विधायक दल की बैठक से पहले बड़ा हादसा: BJP विधायक संजय गुप्ता की गाड़ी का एक्सीडेंट
jharkhand live
Jharkhand Breaking News Live: रांची में बाबा साहेब की 135वीं जयंती की धूम: राज्यपाल और मुख्यमंत्री करेंगे माल्यार्पण
jharkhand live
Jharkhand Breaking News Live: रांची में बाबा साहेब की 135वीं जयंती की धूम: राज्यपाल और मुख्यमंत्री करेंगे माल्यार्पण
Jharkhnad news
प्यार, तकरार और फिर विवाह: प्रेमी के इनकार के बाद पुलिस और ग्रामीणों ने कराई शादी
Jharkhnad news
प्यार, तकरार और फिर विवाह: प्रेमी के इनकार के बाद पुलिस और ग्रामीणों ने कराई शादी