Jharkhand Breaking News Live: रांची में बाबा साहेब की 135वीं जयंती की धूम: राज्यपाल और मुख्यमंत्री करेंगे माल्यार्पण

Jharkhand News Today Live Update: रांची में आज डॉ. भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती बड़े ही श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई जाएगी. इस अवसर पर आंबेडकर चौक स्थित उनकी प्रतिमा के पास भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है. कार्यक्रम में राज्यपाल संतोष गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल होकर माल्यार्पण करेंगे. साथ ही विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा भी विशेष तैयारियां की गई हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में उत्साह और श्रद्धा का माहौल बना हुआ है.

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