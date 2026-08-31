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Jharkhand Breaking News Live: रांची में रैट फीवर का अलर्ट, 130 से अधिक मरीज भर्ती, JSSC-CGL मामले में CID का बड़ा एक्शन

Jharkhand Breaking News: रांची में रैट फीवर को देखते हुए हेल्थ विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है. वहीं, JSSC-CGL परीक्षा में धांधली की जांच कर रही अपराध अनुसंधान विभाग (CID) ने अपनी कार्रवाई और तेज कर दी है.

Written ByShailendra
Published: Aug 31, 2026, 07:12 AM IST|Updated: Aug 31, 2026, 07:15 AM IST
Jharkhand Breaking News Live: रांची में रैट फीवर का अलर्ट, 130 से अधिक मरीज भर्ती, JSSC-CGL मामले में CID का बड़ा एक्शन
Image Credit: झारखंड न्यूज (File Photo)
31 August 2026 07:17 AM (IST)

Jharkhand Breaking News Live: रांची में रैट फीवर का अलर्ट

रांची में रैट फीवर का अलर्ट जारी किया है. यहां पर एक महीने में 130 से अधिक मरीज भर्ती चिल्ड्रन हॉस्पिटल में लेप्टोस्पायरोसिस के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है. बताया जा रहा है कि चूहों के संपर्क से रैट फीवर फैल रहा है. बच्चों पर ज्यादा खतरा बताया जा रहा है. इसका लक्षण बुखार, सिरदर्द और सांस लेने में तकलीफ हो सकते हैं. शुरुआती लक्षण गंभीर स्थिति में पीलिया समेत जानलेवा कॉम्प्लिकेशन होने की आशंका जताई जा रही है. इसको देखते हुए डॉक्टरों की सलाह लें और लक्षण दिखते ही जांच और इलाज तुरंत कराएं.

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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