/Jharkhand Breaking News Live: रांची में रैट फीवर का अलर्ट, 130 से अधिक मरीज भर्ती, JSSC-CGL मामले में CID का बड़ा एक्शन

Jharkhand Breaking News Live Today: झारखंड की राजधानी रांची में रैट फीवर का कहर तेजी से बढ़ रहा है. रैट फीवर को देखते हुए रांची में अलर्ट जारी किया गया है. एक महीने के दौरान रांची के चिल्ड्रेंस अस्पताल समेत अन्य स्वास्थ्य केंद्रों में लेप्टोस्पायरोसिस से पीड़ित 130 से अधिक मरीजों को भर्ती कराया गया है, जिनमें बच्चों की संख्या सबसे अधिक है. वहीं, दूसरी तरफ बात करें राज्य की अन्य खबरों की, तो JSSC-CGL परीक्षा में कथित अनियमितताओं और धांधली की जांच कर रही अपराध अनुसंधान विभाग (CID) ने अपनी कार्रवाई और तेज कर दी है. CID की टीम ने गिरिडीह जिले के बेंगाबाद थाना क्षेत्र में छापेमारी कर समीर कुमार (उर्फ शालू) को गिरफ्तार किया है.