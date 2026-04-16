Jharkhand Breaking News Live: रांची में आज बड़ा पावर कट: 10:30 से 4:30 तक कई इलाकों में रहेगी बिजली गुल

Jharkhand News Today Live update: रांची शहर के कई बड़े इलाकों में आज बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी. विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल, कोकर के तहत RDSS कार्य के कारण दिन में 10:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक पावर कट रहेगा. इस दौरान अमेठिया नगर, सहदेव नगर, नामकुम, न्यू मकचुंद टोली, चुटिया, आनंदनगर, नीचे कोचा, सिस्टर बंगला, लोवाडीह और आसपास के क्षेत्रों में बिजली नहीं रहेगी, जिससे स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

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