Jharkhand Breaking News Live: रांची में आज बड़ा पावर कट: 10:30 से 4:30 तक कई इलाकों में रहेगी बिजली गुल

Jharkhand News Today Live update: रांची के कई इलाकों में आज निर्धारित बिजली कटौती की जाएगी. कोकर अवर प्रमंडल में RDSS कार्य के चलते सुबह 10:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी. इस दौरान नामकुम, चुटिया, लोवाडीह समेत कई क्षेत्रों के लोग प्रभावित होंगे.
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Jharkhand News Today Live update: रांची शहर के कई बड़े इलाकों में आज बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी. विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल, कोकर के तहत RDSS कार्य के कारण दिन में 10:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक पावर कट रहेगा. इस दौरान अमेठिया नगर, सहदेव नगर, नामकुम, न्यू मकचुंद टोली, चुटिया, आनंदनगर, नीचे कोचा, सिस्टर बंगला, लोवाडीह और आसपास के क्षेत्रों में बिजली नहीं रहेगी, जिससे स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.
Jharkhand News Today Live update: छात्राओं से छेड़छाड़ का आरोप, जांच शुरू
हजारीबाग के चरही थाना क्षेत्र स्थित बहेरा मिडिल स्कूल में प्राचार्य पर नाबालिग छात्राओं से छेड़छाड़ और बैड टच का गंभीर आरोप लगा है. करीब दो दर्जन छात्राओं ने चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर शिकायत की, जिसके बाद मामला बाल कल्याण समिति तक पहुंचा. पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. घटना के बाद अभिभावकों में आक्रोश है और स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर सख्त कार्रवाई की मांग उठ रही है.
Jharkhand News Today Live update: भाषा विवाद में अटका JTET 2026
झारखंड सरकार ने स्थानीय भाषा विवाद के चलते JTET नियमावली 2026 रद्द कर दी है, जिससे 21 अप्रैल से शुरू होने वाली परीक्षा प्रक्रिया फिलहाल रोक दी गई है. भोजपुरी, मगही और अंगिका को शामिल न करने पर विरोध बढ़ा. इस फैसले को लेकर सियासत भी तेज हो गई है और छात्र खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं.
Jharkhand News Today Live update: बंगाल चुनाव में JMM का TMC को समर्थन
झारखंड में झामुमो कोटे के मंत्री चमरा लिंडा ने स्पष्ट किया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा आगामी पश्चिम बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी TMC के समर्थन में प्रचार करेगा. उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता बंगाल में जाकर सक्रिय रूप से चुनावी अभियान में हिस्सा लेंगे. यह फैसला राजनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण माना जा रहा है.