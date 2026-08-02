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Jharkhand Breaking News Live: कल JPSC के पूर्व चेयरमैन एल. ख्यांग्ते से होगी पूछताछ, UPSC CMS-2026 परीक्षा आज... प्रशासन सख्त

Jharkhand Breaking News Live: CID 3 अगस्त को JPSC के पूर्व चेयरमैन एल. ख्यांगते से फिर पूछताछ करेगी. वहीं, आज UPSC Combined Medical Services-2026 परीक्षा, आज रांची के 3 केंद्रों पर आयोजित की गई है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByRanjana Dubey
Published: Aug 02, 2026, 07:28 AM IST|Updated: Aug 02, 2026, 07:28 AM IST
Jharkhand Breaking News Live: कल JPSC के पूर्व चेयरमैन एल. ख्यांग्ते से होगी पूछताछ, UPSC CMS-2026 परीक्षा आज... प्रशासन सख्त
Image Credit: Jharkhand Breaking News

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

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