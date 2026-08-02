/Jharkhand Breaking News Live: कल JPSC के पूर्व चेयरमैन एल. ख्यांग्ते से होगी पूछताछ, UPSC CMS-2026 परीक्षा आज... प्रशासन सख्त

Jharkhand Breaking News Live: 14वें JPSC परीक्षा में अनियमितताओं के मामले में CID की जांच चल रही है. CID ने सभी 2,204 सफल उम्मीदवारों को 5 अगस्त तक अपनी OMR शीट जमा करने का निर्देश दिया है और जो ऐसा करने में विफल रहेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है. CID 3 अगस्त को JPSC के पूर्व चेयरमैन एल. ख्यांगते से फिर पूछताछ करेगी. वहीं, UPSC Combined Medical Services-2026 परीक्षा, आज रांची के 3 केंद्रों पर आयोजित की गई है. परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में आज धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है. सुबह 6:30 बजे से शाम 7:00 बजे तक आदेश प्रभावी रहने वाला है. पांच या अधिक लोगों के एकत्र होने और सभा-प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है.