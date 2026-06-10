/Jharkhand Breaking News Live: झारखंड प्रीमियर लीग का आज से आगाज, JSCA स्टेडियम में 14 दिनों तक दिखेगा चौके-छक्कों का रोमांच

Jharkhand Breaking News Today Live: साहिबगंज में आज से 'संथाल परगना रीजनल पुलिस ड्यूटी मीट' की शुरुआत

साहिबगंज में आज से 'संथाल परगना रीजनल पुलिस ड्यूटी मीट' शुरू हो रही है. संथाल परगना डिवीजन के छह जिलों—दुमका, देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज के पुलिस अधीक्षक (SP) साहिबगंज पहुंच चुके हैं. इस कार्यक्रम का उद्घाटन संथाल परगना के DIG करेंगे. साहिबगंज पुलिस लाइंस ग्राउंड में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और एक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा. तीन दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम (10 जून से 12 जून) के आयोजन के लिए साहिबगंज को चुना गया है.