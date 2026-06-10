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Jharkhand Breaking News Live: झारखंड प्रीमियर लीग का आज से आगाज, JSCA स्टेडियम में 14 दिनों तक दिखेगा चौके-छक्कों का रोमांच

Jharkhand Breaking News Today Live: झारखंड प्रीमियर लीग की शुरुआत आज एक शानदार ओपनिंग के साथ हो रही है. इस इवेंट में महेंद्र सिंह धोनी के शामिल होने की संभावना है और इसमें बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर की लाइव परफॉर्मेंस भी होगी.

Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 10, 2026, 08:49 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 09:30 AM IST
Jharkhand Breaking News Live: झारखंड प्रीमियर लीग का आज से आगाज, JSCA स्टेडियम में 14 दिनों तक दिखेगा चौके-छक्कों का रोमांच
Image Credit: Jharkhand Breaking News Live
10 June 2026 09:28 AM (IST)

Jharkhand Breaking News Today Live: साहिबगंज में आज से 'संथाल परगना रीजनल पुलिस ड्यूटी मीट' की शुरुआत

साहिबगंज में आज से 'संथाल परगना रीजनल पुलिस ड्यूटी मीट' शुरू हो रही है. संथाल परगना डिवीजन के छह जिलों—दुमका, देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज के पुलिस अधीक्षक (SP) साहिबगंज पहुंच चुके हैं. इस कार्यक्रम का उद्घाटन संथाल परगना के DIG करेंगे. साहिबगंज पुलिस लाइंस ग्राउंड में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और एक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा. तीन दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम (10 जून से 12 जून) के आयोजन के लिए साहिबगंज को चुना गया है.

10 June 2026 08:55 AM (IST)

Jharkhand Breaking News Today Live: हाई कोर्ट ने ILS में एडमिशन पर लगी रोक हटाई

रांची: हाई कोर्ट ने ILS में एडमिशन पर लगी रोक हटा दी है. 5 साल का लॉ कोर्स इसी एकेडमिक सेशन से शुरू होगा. इससे रांची यूनिवर्सिटी को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि कोर्ट ने बार काउंसिल के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक किए गए सुधारों को काफी माना है. जस्टिस आनंद सेन की कोर्ट द्वारा एनरोलमेंट पर लगी रोक हटाने के बाद, अब BBA-LLB प्रोग्राम (60 सीटें) में एडमिशन का रास्ता साफ हो गया है.

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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