Jharkhand Breaking News Live: झारखंड होते हुए बंगाल जाएंगे अमित शाह, वहीं प्रदेश के सभी 33 कोषागारों में जांच के आदेश

Jharkhand Breaking News Live Updates: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज रांची हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे. रांची हवाई अड्डे से वे चुनाव प्रचार के लिए पश्चिम बंगाल के पुरुलिया रवाना होंगे. वे रांची हवाई अड्डे से हेलीकॉप्टर द्वारा पुरुलिया के लिए प्रस्थान करेंगे. वहीं, हजारीबाग और बोकारो की कोषागारों से अनाधिकृत निकासी से जुड़े मामलों के सामने आने के बाद, वित्त मंत्री कुमार चंदन ने राज्य के 24 जिलों में स्थित सभी 33 कोषागारों में निकासी लेन-देन की जांच के आदेश दिए हैं. पलामू कोषागार से निकासी की जांच के संबंध में, वित्त सचिव ने पलामू के उपायुक्त (DC) को एक पत्र लिखा है. इसके अलावा, वित्त मंत्री ने निर्देश जारी किए हैं कि अनाधिकृत निकासी के मामलों में आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (DDOs) को जवाबदेह ठहराया जाए.

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