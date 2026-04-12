Jharkhand Breaking News Live: चतरा पुलिस को बड़ी सफलता, वाहन चेकिंग के दौरान चोरी की बाइक और मोबाइल के साथ 3 शातिर अपराधी गिरफ्तार

Jharkhand Breaking News Live Updates: चतरा में वाहन चेकिंग अभियान के दौरान चतरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता. चोरी की मोटरसाइकिल और 2 स्कैनर मोबाइल के साथ तीन शातिर अपराधी गिरफ्तार हुए हैं. इटखोरी थाना क्षेत्र के कसमार मोड़ स्थित पेट्रोल पंप के पास वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था. गिरफ्तार तीनों अपराधी- प्रशांत यादव, सूरज तथा बहादुर इटखोरी थाना क्षेत्र के ही शेहरजाम गांव के रहने वाले बताए जाते हैं. एसपी सुमित कुमार अग्रवाल ने बताया कि इटखोरी में एंटी क्राइम चेकिंग चलाया जा रहा था. इसी दौरान एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर 3 व्यक्ति जाते दिखे. उनसे रोककर गाड़ी के कागजात की मांग की गई तो उन्होंने कागजात नहीं दिखाया. पूछताछ के क्रम में उन्होंने स्वीकार किया कि मोटरसाइकिल चोरी की है. उन्होंने बताया कि राहगीरों से लुटे जाने वाले मोटरसाइकिल और मोबाइल को वे दूसरे को बेंच देते हैं. एसपी ने आगे बताया कि प्रशांत पेशेवर अपराधी है. इससे पहले भी वो हज़ारीबाग जेल जा चुका है. वाहन चेकिंग अभियान में थाना प्रभारी अभिषेक सिंह सहित अन्य जवान शामिल थे. आगे बताया कि ये अपराधी वाहन और मोबाइल राहगीरों से लूटकर दूसरे को बेंच देते थे.

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