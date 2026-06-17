/Jharkhand Breaking News Live: रांची में संघ कार्यालय पर देर रात पेट्रोल बम से हमला, निवारणपुर इलाके में मचा हड़कंप

Jharkhand Breaking News Live Update: संघ कार्यालय पर हमले को लेकर क्या बोले केंद्रीय मंत्री संजय सेठ?

रांची: केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने कहा कि संघ कार्यालय पर हमला किया गया है. पेट्रोल बम मारा गया है. एक फटा है, एक नहीं फटा है. 12 बजे सब लोग जगे रहते हैं. इतने में बीच शहर में दुस्साहस करना एक बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है. हमने DGP डिप्टी कमिश्नर से बात की है. राज्य और राजधानी को अशांत करने के लिए बड़ी योजना थी. ये तार कहां तक फैला है, क्या कारण थे इसका पता लगाएं.