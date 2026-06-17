/Jharkhand Breaking News Live: रांची में संघ कार्यालय पर देर रात पेट्रोल बम से हमला, निवारणपुर इलाके में मचा हड़कंप

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Jharkhand Breaking News Live Update: संघ कार्यालय पर हमले को लेकर क्या बोले केंद्रीय मंत्री संजय सेठ?
रांची: केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने कहा कि संघ कार्यालय पर हमला किया गया है. पेट्रोल बम मारा गया है. एक फटा है, एक नहीं फटा है. 12 बजे सब लोग जगे रहते हैं. इतने में बीच शहर में दुस्साहस करना एक बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है. हमने DGP डिप्टी कमिश्नर से बात की है. राज्य और राजधानी को अशांत करने के लिए बड़ी योजना थी. ये तार कहां तक फैला है, क्या कारण थे इसका पता लगाएं.
#WATCH रांची: केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने कहा, "संघ कार्यालय पर हमला...पेट्रोल बम मारा गया है। एक फटा है, एक नहीं फटा है। 12 बजे सब लोग जगे रहते हैं। इतने में बीच शहर में दुस्साहस करना एक बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। हमने DGP डिप्टी कमिश्नर से बात की है... राज्य और राजधानी… https://t.co/kZd1O7Dpts pic.twitter.com/E5r9c1vVo7
— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 17, 2026
Jharkhand Breaking News Live Update: RSS के दफ्तर पर हमला
झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा, "RSS के दफ्तर में रात 12:36 बजे 2 लड़के 2 बार आते हैं, एक बार ऊपर पेट्रोल बम चलाते हैं जो फटता है और फिर नीचे चलाते हैं, फिर आराम से लौटते हैं. ममला गंभीर है. संघ के ऑफिस में इस प्रकार से हमला होना यानी एक प्रकार से बड़ी घटना को राज्यभर में अंजाम देने की तैयारी थी. हमने उनकी गिरफ्तारी की मांग की है'.
Jharkhand Breaking News Live Update: RSS संघ कार्यालय पर पेट्रोल बम से हमला
रांची के निवारण पुर स्थति RSS संघ कार्यालय पर देर रात पेट्रोल बम से हमला किया गया.
Jharkhand Breaking News Live: चतरा जिले के गिद्धौर थाना क्षेत्र के दवारी गांव में एक दर्दनाक घटना सामने आई है. अपने बच्चों को खोने के गहरे सदमे से जूझ रही एक महिला की संदिग्ध मौत से गांव में मातम पसरा हुआ है. मृतका की पहचान दवारी गांव निवासी गांगों भारती की पत्नी राधो देवी के रूप में हुई है. मिली जानकारी के अनुसार, सुबह उसकी सहेली महुआ चुनने के लिए उसे बुलाने घर पहुंची थी, जहां उसने राधो देवी को मृत अवस्था में पाया. घटना की सूचना मिलते ही गिद्धौर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए चतरा सदर अस्पताल भेज दिया. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.