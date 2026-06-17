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Jharkhand Breaking News Live: रांची में संघ कार्यालय पर देर रात पेट्रोल बम से हमला, निवारणपुर इलाके में मचा हड़कंप

Jharkhand Breaking News Live: चतरा जिले के गिद्धौर थाना क्षेत्र के दवारी गांव में एक दर्दनाक घटना सामने आई है. अपने बच्चों को खोने के गहरे सदमे से जूझ रही एक महिला की संदिग्ध मौत से गांव में मातम पसरा हुआ है.

Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 17, 2026, 10:08 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 10:42 AM IST
Jharkhand Breaking News Live: रांची में संघ कार्यालय पर देर रात पेट्रोल बम से हमला, निवारणपुर इलाके में मचा हड़कंप
Image Credit: Jharkhand Breaking News
17 June 2026 10:42 AM (IST)

Jharkhand Breaking News Live Update: संघ कार्यालय पर हमले को लेकर क्या बोले केंद्रीय मंत्री संजय सेठ?

रांची: केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने कहा कि संघ कार्यालय पर हमला किया गया है. पेट्रोल बम मारा गया है. एक फटा है, एक नहीं फटा है. 12 बजे सब लोग जगे रहते हैं. इतने में बीच शहर में दुस्साहस करना एक बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है. हमने DGP डिप्टी कमिश्नर से बात की है. राज्य और राजधानी को अशांत करने के लिए बड़ी योजना थी. ये तार कहां तक फैला है, क्या कारण थे इसका पता लगाएं.

17 June 2026 10:40 AM (IST)

Jharkhand Breaking News Live Update: RSS के दफ्तर पर हमला

झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा, "RSS के दफ्तर में रात 12:36 बजे 2 लड़के 2 बार आते हैं, एक बार ऊपर पेट्रोल बम चलाते हैं जो फटता है और फिर नीचे चलाते हैं, फिर आराम से लौटते हैं. ममला गंभीर है. संघ के ऑफिस में इस प्रकार से हमला होना यानी एक प्रकार से बड़ी घटना को राज्यभर में अंजाम देने की तैयारी थी. हमने उनकी गिरफ्तारी की मांग की है'.

17 June 2026 10:16 AM (IST)

Jharkhand Breaking News Live Update: RSS संघ कार्यालय पर पेट्रोल बम से हमला

रांची के निवारण पुर स्थति RSS संघ कार्यालय पर देर रात पेट्रोल बम से हमला किया गया.

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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