Jharkhand Breaking News Live: रांची में JTET 2026 के लिए आज से शुरू हुई आवेदन की प्रक्रिया, 21 मई तक कर सकेंगे अप्लाई

Jharkhand Breaking News Live: रांची के आर्यभट्ट सभागार में डीसी सभी निजी स्कूलों के साथ एक बैठक करेंगे. जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेशों के अनुपालन के संबंध में सभी स्कूलों से रिपोर्ट मांगी गई है. जिला प्रशासन पिछले तीन वर्षों के दौरान फीस वृद्धि और परिवहन शुल्क में हुई बढ़ोतरी के संबंध में भी जानकारी जुटाएगा. वहीं, झारखंड में भीषण गर्मी के कारण स्कूल के टाइमिंग में बदलवा किया गया है. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने बदलाव के निर्देश दिए हैं. स्कूलों की बदली हुई समय सारिणी आज से लागू हो गई है. बता दें कि रांची का तापमान 40 डिग्री पार कर गया है. 21 और 22 अप्रैल को रांची , बोकारो और धनबाद में लू चलने की संभावना है. वहीं, मेदिनीनगर का तापमान 44 डिग्री के आस पास पहुंच गया है. पूरा झारखंड लू की चपेट में दिखाई दे रहा है.

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