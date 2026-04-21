Jharkhand Breaking News Live: रांची में JTET 2026 के लिए आज से शुरू हुई आवेदन की प्रक्रिया, 21 मई तक कर सकेंगे अप्लाई

Jharkhand Breaking News Live: झारखंड में भीषण गर्मी के कारण स्कूल के टाइमिंग में बदलवा किया गया है. राजधानी रांची का तापमान 40 डिग्री पार कर गया है. 21 और 22 अप्रैल को रांची , बोकारो और धनबाद में लू चलने की संभावना है.
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Jharkhand Breaking News Live: रांची के आर्यभट्ट सभागार में डीसी सभी निजी स्कूलों के साथ एक बैठक करेंगे. जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेशों के अनुपालन के संबंध में सभी स्कूलों से रिपोर्ट मांगी गई है. जिला प्रशासन पिछले तीन वर्षों के दौरान फीस वृद्धि और परिवहन शुल्क में हुई बढ़ोतरी के संबंध में भी जानकारी जुटाएगा. वहीं, झारखंड में भीषण गर्मी के कारण स्कूल के टाइमिंग में बदलवा किया गया है. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने बदलाव के निर्देश दिए हैं. स्कूलों की बदली हुई समय सारिणी आज से लागू हो गई है. बता दें कि रांची का तापमान 40 डिग्री पार कर गया है. 21 और 22 अप्रैल को रांची , बोकारो और धनबाद में लू चलने की संभावना है. वहीं, मेदिनीनगर का तापमान 44 डिग्री के आस पास पहुंच गया है. पूरा झारखंड लू की चपेट में दिखाई दे रहा है.
Jharkhand Breaking News Live Update: रांची के इन इलाकों में आज नहीं आएगा पानी
रांची के बड़े इलाके में आज जलापूर्ति बाधित रहेगी. रुक्का डैम से पानी का वितरण शाम 6:00 बजे तक बंद रहेगा. हिंदपीढ़ी, ओसीसी, मेन रोड और बरियातू हाउसिंग कॉलोनी में आपूर्ति बाधित रहेगी. इसके अतिरिक्त, बरियातू रोड, रिम्स, बूटी, बीआईटी, विकास, इरबा, कोकर, लालपुर, चुटिया, रातू रोड, रांची रेलवे स्टेशन और नामकुम के इलाकों में पानी की आपूर्ति बाधित रहेगी. रुक्का राइजिंग पाइपलाइन की मरम्मत की जाएगी और पुराने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की सफाई की जाएगी.
Jharkhand Breaking News Live Update: JTET 2026 के लिए आवेदन शुरू
रांची – JTET 2026 आवेदन आज से शुरू हो गए हैं और 21 मई तक ऑफिशियल पोर्टल पर स्वीकार किए जाएंगे. उम्मीदवारों को उम्र सीमा में काफी छूट दी गई है. परीक्षा के लिए न्यूनतम उम्र 21 साल तय की गई है. पिछली JTET परीक्षा साल 2016 में आयोजित की गई थी. जिन लोगों ने 2024 में फॉर्म भरा था, उनके लिए नया आवेदन जमा करना अनिवार्य है. हालांकि, पिछले उम्मीदवारों को दोबारा परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा.