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Jharkhand Breaking News Live: चतरा में सनसनीखेज वारदात, जंगल में महुआ के पेड़ से झूलता मिला उमेश भारती का शव... दहशत का माहौल

Jharkhand Breaking News Live Update: चतरा जिले के लावालौंग थाना क्षेत्र के पारामातु पंचायत के घूरातरी जंगल में एक युवक का शव महुआ के पेड़ से झूलता हुआ मिला है. जंगल में शव मिलने से आस पास के क्षेत्र में दहशत का माहौल है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 22, 2026, 09:50 AM IST

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Jharkhand Breaking News Live Update: चतरा जिले के लावालौंग थाना क्षेत्र के पारामातु पंचायत के घूरातरी जंगल में एक युवक का शव महुआ के पेड़ से झूलता हुआ मिला है. जंगल में शव मिलने से आस पास के क्षेत्र में दहशत का माहौल है. मृतक की पहचान प्रकाश भारती के 30 साल के बेटे उमेश भारती के रूप में की गई है. स्थानीय लोगों के द्वारा इसकी सूचना लावालौंग थाना प्रभारी चंदन कुमार को दी गई. थाना प्रभारी दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए चतरा सदर अस्पताल भेज दिया. घटना की जानकारी देते हुवे सिमरिया एसडीपीओ नागर गोजे शुभम भाऊ साहेब ने बताया कि पुलिस को जंगल में युवक के फांसी पर लटके होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद त्वरित कार्रवाई की गई. फिलहाल आत्महत्या के स्पष्ट कारणों का पता नहीं चल पाया है. पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है और परिजनों के आवेदन के आधार पर आगे की कानूनी कार्यवाही की जाएगी.

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22 April 2026
09:30 AM

Jharkhand Breaking News Live Update: भीषण गर्मी में ‘घड़ा’ बना सहारा

रांची में इन दिनों गर्मी अपने चरम पर है. तेज धूप और तपती सड़कों ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है. ऐसे में राहत की तलाश में लोग अब एक बार फिर पुराने और देसी उपायों की ओर लौट रहे हैं और यही वजह है कि सड़कों के किनारे घड़ों का बाजार सजने लगा है. लोग घड़ा खरीदकर अपने घर ले जा रहे हैं, क्योंकि लोगों का मानना है कि फ्रिज में रखा पानी गले को खराब कर सकता है, जबकि घड़े का पानी गले के लिए नुकसानदायक नहीं होता. वहीं, दुकानदारों का कहना है कि इस बार घड़े की मांग काफी तेज हो गई है और लोग फ्रिज के बजाय घड़े का उपयोग करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं.

08:55 AM

Jharkhand Breaking News Live Update: सीएम आवास में झामुमो की बैठक

झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष और सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सीएम आवास में लगातार दूसरे दिन झामुमो की बैठक आयोजित किया गया है. लगातार दूसरे दिन झामुमो के बाकी बचे 12 जिले के जिला अध्यक्ष, पार्टी पदाधिकारी और वरिष्ठ नेताओं के साथ होगी बैठक होगी. बैठक में पार्टी मजबूती के साथ साथ एसआईआर और सेन्सस को लेकर चर्चा होगी.

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