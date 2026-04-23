Jharkhand Breaking News Live: गढ़वा DC का एक्शन; आधी रात को सदर अस्पताल पहुंचे अनन्य मित्तल, दिए सख्त निर्देश

Jharkhand Breaking News Live: गढ़वा के उपायुक्त-सह-जिला मजिस्ट्रेट अनन्य मित्तल ने गढ़वा सदर अस्पताल का रात में अचानक निरीक्षण किया और मरीजों को दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं और सुविधाओं का विस्तार से जायजा लिया. निरीक्षण के दौरान, उपायुक्त ने पाया कि COVID-19 काल के दौरान निर्मित भवन को अभी तक उपयोग में नहीं लाया गया है. इसके अलावा सदर अस्पताल का नया भवन भी निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बावजूद अभी तक हैंडओवर नहीं किया गया है. इसे देखते हुए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए और उन्हें सभी औपचारिकताएं जल्द से जल्द पूरी करने और भवन को यथाशीघ्र चालू करने का निर्देश दिया, ताकि आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल सके.

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