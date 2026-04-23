Jharkhand Breaking News Live: गढ़वा DC का एक्शन; आधी रात को सदर अस्पताल पहुंचे अनन्य मित्तल, दिए सख्त निर्देश

Jharkhand Breaking News Live: गढ़वा के उपायुक्त-सह-जिला मजिस्ट्रेट अनन्य मित्तल ने गढ़वा सदर अस्पताल का रात में अचानक निरीक्षण किया. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश जारी कर कहा कि सभी औपचारिकताएं जल्द से जल्द पूरी कर ली जाएं.
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Jharkhand Breaking News Live: गढ़वा के उपायुक्त-सह-जिला मजिस्ट्रेट अनन्य मित्तल ने गढ़वा सदर अस्पताल का रात में अचानक निरीक्षण किया और मरीजों को दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं और सुविधाओं का विस्तार से जायजा लिया. निरीक्षण के दौरान, उपायुक्त ने पाया कि COVID-19 काल के दौरान निर्मित भवन को अभी तक उपयोग में नहीं लाया गया है. इसके अलावा सदर अस्पताल का नया भवन भी निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बावजूद अभी तक हैंडओवर नहीं किया गया है. इसे देखते हुए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए और उन्हें सभी औपचारिकताएं जल्द से जल्द पूरी करने और भवन को यथाशीघ्र चालू करने का निर्देश दिया, ताकि आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल सके.
Jharkhand Breaking News Live Update: गिरिडीहम में चाकू गोदकर व्यक्ति की निर्मम हत्या
गिरिडीह जिले के धनवार थाना क्षेत्र के गलवाती पंचायत में स्थित एक पत्थर खदान में हुए विवाद के बाद दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई. इस घटना में एक व्यक्ति की चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई है. घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.
Jharkhand Breaking News Live Update: खूंटी में पार्क बना शराबियों का अड्डा
खूंटी के वार्ड 08 में खूंटीटोला बस्ती के बाहरी इलाके में स्थित एक मैदान में एक मनोरंजन पार्क बनाया गया था. ढाई साल पहले बिना किसी योजना के जल्दबाजी में बनाए गए इस पार्क का इस्तेमाल आज तक एक बार भी नहीं हुआ है. न तो यहां मनोरंजन के लिए कोई सुविधाएं लगाई गईं और न ही पैदल चलने के लिए पक्के रास्ते बनाए गए. यहां बस एक चारदीवारी वाले घेरे के अंदर कुछ कुर्सियां रख दी गईं. नतीजतन, यह पूरी निर्माण परियोजना सार्वजनिक धन की बर्बादी के अलावा और कुछ साबित नहीं हुई. ग्रामीणों की शुरुआती खुशी बेकार साबित हुई और अब यह जगह शराबियों के जमावड़े का अड्डा बन गई है.