/Jharkhand Breaking News Live: अवैध अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर बड़ा एक्शन, 30 के लाइसेंस सस्पेंड; मुहर्रम की तैयारियों को लेकर रांची नगर निगम की बैठक

Jharkhand Breaking News Live: रांची नगर निगम में मुहर्रम की तैयारियों को लेकर एक अहम समीक्षा बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता अतिरिक्त नगर आयुक्त संजय कुमार ने की. अखाड़ा समितियों और मुहर्रम समिति के प्रतिनिधियों ने साफ-सफाई, पीने के पानी और स्ट्रीट लाइटिंग से जुड़ी मांगें रखीं. जुलूस के रास्तों पर विशेष सफाई अभियान चलाने के निर्देश दिए गए और जल-जमाव से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए एक क्विक रिस्पॉन्स टीम तैनात की जाएगी. वहीं, झारखंड में गैर-कानूनी अल्ट्रासाउंड क्लीनिक में सेवा देने वाले डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. भ्रूण का लिंग पता करने के मामले में जीरो-टॉलरेंस पॉलिसी लागू की जा रही है. एक डॉक्टर को ज्यादा से ज्यादा दो अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर ही सेवा देने की इजाजत होगी. राज्य में 1,161 अल्ट्रासाउंड क्लीनिक चल रहे हैं, इनमें से 30 के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए हैं और 718 क्लीनिकों की सघन जांच की गई है.