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Jharkhand Breaking News Live: अवैध अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर बड़ा एक्शन, 30 के लाइसेंस सस्पेंड; मुहर्रम की तैयारियों को लेकर रांची नगर निगम की बैठक

Jharkhand Breaking News Live: रांची नगर निगम में मुहर्रम की तैयारियों को लेकर एक अहम समीक्षा बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता अतिरिक्त नगर आयुक्त संजय कुमार ने की. अखाड़ा समितियों और मुहर्रम समिति के प्रतिनिधियों ने साफ-सफाई, पीने के पानी और स्ट्रीट लाइटिंग से जुड़ी मांगें रखीं.

Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 23, 2026, 09:19 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 09:19 AM IST
Jharkhand Breaking News Live: अवैध अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर बड़ा एक्शन, 30 के लाइसेंस सस्पेंड; मुहर्रम की तैयारियों को लेकर रांची नगर निगम की बैठक
Image Credit: Jharkhand Breaking News Live

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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