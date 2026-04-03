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Jharkhand News Highlights: रांची में 17वां इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, अफगानी स्टॉल का जलवा

Jharkhand Breaking News Live Update: चतरा पुलिस ने 'ड्राई स्टेट' बिहार में शराब तस्करी के एक बड़े नेटवर्क को नाकाम कर दिया है. प्रतापपुर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए लाखों की अवैध अंग्रेजी शराब के साथ पलामू के दो तस्करों को दबोचा है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 03, 2026, 08:07 PM IST

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Jharkhand Breaking News Live Update: चतरा पुलिस ने 'ड्राई स्टेट' बिहार में शराब तस्करी के एक बड़े नेटवर्क को नाकाम कर दिया है. प्रतापपुर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए लाखों की अवैध अंग्रेजी शराब के साथ पलामू के दो तस्करों को दबोचा है. प्रतापपुर थाना प्रभारी आलोक कुमार रंजन के नेतृत्व में पुलिस ने कौरा मोड़ के पास घेराबंदी कर एक सवारी गाड़ी को रोका. तलाशी के दौरान वाहन से अलग-अलग ब्रॉंड के 10 शराब की पेटियां बरामद की गईं. गिरफ्तार तस्करों की पहचान पलामू निवासी सोनू कुमार और प्रिंस कुमार के रूप में की गई है. ये माफिया झारखंड-बिहार बॉर्डर का फायदा उठाकर शराब इमामगंज पहुंचाने की फिराक में थे.

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03 April 2026
14:49 PM

Jharkhand Breaking News Live Today: तालाब में डूबने से तीन मासूमों की मौत

झारखंड के खूंटी जिले के तोरपा थाना क्षेत्र स्थित गुफु बड़का टोली में एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया, जहां तालाब में डूबने से तीन मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई. स्कूल से लौटने के बाद खेलने गए बच्चे नहाने के दौरान गहरे पानी में चले गए और हादसे का शिकार हो गए. इस घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

13:53 PM

Jharkhand Breaking News Live Today: गिरिडीह: सिलेंडर की किल्लत से लोग परेशान

गिरिडीह में सिलेंडर की किल्लत से लोग परेशान नजर आ रहे हैं. सुबह से ही गैस एजेंसी के बाहर लंबी कतारें लगी

12:14 PM

Jharkhand Breaking News Live Today: अफगानी ड्राई फ्रूट्स ने खींची भीड़, बढ़ी बिक्री

Ranchi Trade Fair: रांची के मोराबादी मैदान में आयोजित 17वें इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में इस बार अफगानिस्तान के ड्राई फ्रूट्स स्टॉल लोगों के बीच खास आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं. बेहतरीन क्वालिटी, अलग स्वाद और दुर्लभ प्रोडक्ट्स की वजह से यहां भारी भीड़ उमड़ रही है, जिससे दुकानदारों की बिक्री भी तेजी से बढ़ रही है.

10:49 AM

Jharkhand Breaking News Live Today: रामगढ़ में जंगली हाथियों का आतंक

रामगढ़ जिले में जंगली हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है, जहां गोला वन क्षेत्र के बांदा और मुरपा गांव में हाथियों ने तीन लोगों को कुचलकर मार डाला, जिससे इलाके में दहशत फैल गई है. बताया जा रहा है कि पिछले करीब एक दशक से इस क्षेत्र में हाथियों का आतंक जारी है, जिसमें अब तक दर्जनों ग्रामीणों की जान जा चुकी है और कई लोग घायल हुए हैं. इसके साथ ही सैकड़ों किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं और कई घर भी हाथियों द्वारा नुकसान पहुंचाए गए हैं, जबकि ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग सिर्फ खानापूर्ति कर रहा है और स्थायी समाधान नहीं निकाल पा रहा है.

10:26 AM

Jharkhand Breaking News Live Update: ब्राउन शुगर के अवैध कारोबार का भंडाफोड़

जमशेदपुर सोनारी पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने ब्राउन शुगर के अवैध कारोबार का भंडाफोड़ करते हुए एक महिला समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया है. गुप्त सूचना मिली थी कि डोबो पुल के पास मरीन ड्राइव रोड पर कुछ लोग ब्राउन शुगर की खरीद-बिक्री के लिए इकट्ठा हुए हैं. सूचना मिलते ही वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एक विशेष छापामारी टीम का गठन किया गया. पुलिस उपाधीक्षक सीसीआर के नेतृत्व में टीम ने मौके पर घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया, जहां एक महिला और तीन युवकों को नशीले पदार्थ के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया.

10:05 AM

Jharkhand Breaking News Live Update: तालाब में डूबे तीन बच्चे

खूंटी में नहाने के दौरान तीन बच्चे तालाब में डूब गए, जिससे उनकी मौत हो गई.

09:07 AM

Jharkhand Breaking News Live Update: खूंटी में भीषण सड़क हादसे में दो भाईयों की मौत

खूंटी में भीषण सड़क हादसे में दो भाईयों की मौत हो गई है. साथ ही, लातेहार में भी हादसे में एक शख्स की मौत के बाद बवाल मच गया है.

08:44 AM

Jharkhand Breaking News Live Today: चेन्नई जाते समय ट्रेन हादसे में युवक की मौत

झारखंड के चतरा जिले के प्रतापपुर निवासी रौशन कुमार चेन्नई जाते समय चलती ट्रेन से गिरकर दर्दनाक हादसे का शिकार हो गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. घर की गरीबी दूर करने निकला यह युवक अब कभी वापस नहीं लौटेगा, जिससे परिवार और गांव में शोक की लहर है. परिजनों ने प्रशासन से शव घर लाने और मुआवजे की मांग की है, साथ ही रोजगार की कमी पर सवाल उठाए हैं.

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