Jharkhand News Highlights: रांची में 17वां इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, अफगानी स्टॉल का जलवा

Jharkhand Breaking News Live Update: चतरा पुलिस ने 'ड्राई स्टेट' बिहार में शराब तस्करी के एक बड़े नेटवर्क को नाकाम कर दिया है. प्रतापपुर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए लाखों की अवैध अंग्रेजी शराब के साथ पलामू के दो तस्करों को दबोचा है. प्रतापपुर थाना प्रभारी आलोक कुमार रंजन के नेतृत्व में पुलिस ने कौरा मोड़ के पास घेराबंदी कर एक सवारी गाड़ी को रोका. तलाशी के दौरान वाहन से अलग-अलग ब्रॉंड के 10 शराब की पेटियां बरामद की गईं. गिरफ्तार तस्करों की पहचान पलामू निवासी सोनू कुमार और प्रिंस कुमार के रूप में की गई है. ये माफिया झारखंड-बिहार बॉर्डर का फायदा उठाकर शराब इमामगंज पहुंचाने की फिराक में थे.

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